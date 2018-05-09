中国网络社会组织联合会在京成立

5月9日下午，中国网络社会组织联合会成立大会在京召开。中宣部副部长，中央网信办主任、国家网信办主任徐麟出席大会并讲话，中央网信办副主任、国家网信办副主任高翔主持会议。全国人大社会建设委员会副主任委员、中央网信办原副主任任贤良出任中国网络社会组织联合会首任会长。民政部党组成员、社会组织管理局局长詹成付，中国互联网发展基金会理事长马利出席大会并致辞。

中国网络社会组织联合会是我国首个由网络社会组织自愿结成的全国性、联合性、枢纽型社会组织，由10家全国性网络社会组织发起成立，国家网信办作为业务主管单位。联合会的宗旨是在党和政府的领导下，积极发挥桥梁纽带作用，统筹协调社会各方资源，促进网络社会组织发展，凝聚网络社会组织力量，强化网络社会组织的作用发挥。

中国网络社会组织联合会首批会员单位总共300家网络社会组织，包括全国性网络社会组织23家，地方网络社会组织277家。联合会5月9日上午召开的第一次会员代表大会、第一届理事会第一次会议选举产生了联合会第一届理事会95名理事、29名常务理事以及联合会有关负责人。

中国网络社会组织联合会表示，将认真学习贯彻习近平网络强国战略思想和全国网络安全和信息化工作会议精神，当好网络社会组织坚持正确政治方向的引导者；当好网络社会组织发挥职能作用的激励者；当好网络社会组织利益诉求的维护者；当好网络社会组织党建工作的推动者；当好网络社会组织规范运行的监督者，促进网络社会组织在法治轨道上健康有序发展。

中国网络社会组织联合会在成立大会上发布了关于共筑网上网下同心圆，助力网络强国建设的倡议书，倡议全国各级网络社会组织共同参与网络生态综合治理，共同维护互联网行业秩序，共同发展网络公益事业，共同参与维护网络安全，共同参与推动信息化和网信经济发展，共同参与互联网对外交流合作，共同为网信事业发展献计献策，共筑网上网下同心圆。

中央网信办、教育部、工业和信息化部、文化和旅游部、中国人民银行、广电总局、团中央、中国科协等单位相关司局负责同志，各地网信办有关负责同志以及联合会首批会员单位代表共约400人参会。

中国网络社会组织联合会负责人名单

一、中国网络社会组织联合会会长：

任贤良

二、中国网络社会组织联合会副会长（14人，按姓氏笔划排序）：

马 云 马化腾 王晓辉 叶蓁蓁 田舒斌 刘强东 吴建平 张鲁滨 李彦宏 杨 谷 周鸿祎 孟 丹 柳玉峰 景 临

三、中国网络社会组织联合会秘书长：

赵 晖