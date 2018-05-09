直击|摩拜单车开启免押金试点 押金问题有望解决？

新浪科技讯 5月9日晚间消息，摩拜单车今日宣布在合肥开启免押金，无芝麻信用限制，新老用户不用交押金，已交押金可退。不过摩拜单车并未透露未来免押金城市的具体计划。

摩拜单车方面表示，将在合肥开启免押金+全城免费骑，无芝麻信用限制，实现共享单车行业真正意义上的无门槛免押。新老用户不用交押金，已交押金可以秒退。摩拜单车宣称，合肥是摩拜全国第一个免押省会城市，标志共享单车行业逐渐进入无押金时代。

此前，押金问题一直是共享单车行业的焦点之一。不少共享单车企业在倒闭后，用户的押金退款无门。甚至行业内的头部企业也被媒体曝出因资金周转而存在挪用用户押金问题。

此前ofo、哈罗单车等也联合芝麻信用推出了免押金服务，不过一般只适用于新用户。而此次摩拜单车的免押金则宣称新老用户皆可以无芝麻信用限制的免押金。

这也是摩拜单车被美团点评收购后，继组织架构调整后，在业务上的最新重要进展。

今年4月，摩拜董事长王兴和创始人胡玮炜通过内部信宣布新的组织调整。架构调整后，王晓峰卸任CEO出任摩拜单车顾问，创始人胡玮炜将出任摩拜CEO，并任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。（张俊）