微博月活跃用户突破4亿

5月9日，微博发布2018年第一季度财报。财报显示，截至今年3月，微博月活跃用户数已增至4.11亿，成为全球第7家活跃用户规模突破4亿的社交产品。

受益于用户的规模效应和全媒体内容生态体系的完善，微博商业化步入高速成长阶段。今年第一季度，微博营收22.13亿元，连续5个季度保持60%以上的增长速度，营收和净利润均超出了华尔街分析师平均预期。

新浪董事长兼CEO、微博董事长曹国伟表示：微博的营收和利润强劲增长，这得益于用户规模扩大、平台效应增强和变现效率提升。微博平台集合了社交、移动和视频的特性，也持续受益于广告预算向上述特性平台转向的趋势。

用户规模与使用时长双增长

在月活跃用户数突破4亿后，微博的用户增长迈上一个全新的台阶。微博月活跃用户中来自移动端的比例达到了93%，日活跃用户则增至1.84亿。

微博的用户使用时长也实现了增长。根据移动大数据服务商QuestMobile最新数据，2018年3月，微博用户的人均单日使用时长与去年同期相比增长21%。

过去两年内，通过与顶级内容IP在用户互动和产品方面的融合，微博实现了用户规模和活跃度的提升，将其打造为社交媒体平台的独特优势。

在综艺领域，微博与爱奇艺、优酷、东方卫视等平台强强联手，助力多档节目成长为现象级内容IP。春节期间，微博成为央视春晚新媒体社交平台独家合作伙伴，与央视在短视频、直播、内容互动等多领域展开深入合作，在微博平台上春晚相关短视频播放量超过30亿，“春晚答题王”累计吸引了2400万人次的参与。微博计划，今年进一步强化与顶级综艺和电视剧的内容合作以及产品创新，给用户带来更好的内容消费和互动体验。

今年6月，第21届世界杯足球赛即将在俄罗斯举办，国际足联已于今年3月入驻微博，为这项全球顶级赛事进行预热，再次彰显出微博作为用户关注赛事报道及体育明星动态首选社交平台的地位与价值。届时，微博的用户规模和活跃度有望实现显著提升。

与此同时，微博在用户产品层面也进一步加强。一方面，在核心产品信息流上，针对不同的产品特点与用户需求，微博强化关系信息流的互动效率，并提升兴趣信息流的内容分发能力。另一方面，微博推出极速版产品，降低了低线城市用户的使用门槛，并加强推荐视频内容，从而提升用户的使用率。

全面布局短视频 强化社交媒体属性

作为国内最活跃的短视频分发平台，微博在持续加快布局，以满足用户多样化的内容消费需求和日益增强的消费体验。

在加强与顶级内容IP合作的同时，微博与政府、媒体机构在视频内容的传播上进行广泛合作。两会期间，新华社、人民日报、央视等重点媒体，用视频的方式第一时间将两会重要内容发布在微博上。期间微博上两会相关短视频的总播放量超过30亿次，视频直播观看量近2亿次。

在UGC短视频领域，微博于去年推出微博故事，面对用户短视频消费需求的爆发，微博结合社交媒体平台的整体定位，更加突出该产品的媒体属性，增强趣味性，让用户更加便捷的对故事内容进行加工和传播。随着明星、KOL对微博故事的认可，以及使用频度的提升，微博在竖版短视频领域的地位正在进一步加强。

通过与媒体、机构、顶级内容IP合作的不断深入，再加上明星、KOL的名人效应，越来越多的优质独家短视频内容在微博上呈现，为用户带来了丰富的短视频内容。未来几个季度，微博将提供更便捷的入口位置，帮助用户发现、消费视频内容，此举将进一步增强微博在短视频领域的竞争力，并带来更大的商业化空间。

营收增速连续5个季度超60%

今年第一季度，微博营收达22.13亿元，连续5个季度保持60%以上的增长速度，进入高速增长期。其中，微博广告收入达19.16亿元，同比增长64%，品牌广告、中小企业含自助广告的客户数、广告收入均保持良好的增长态势。

随着微博内容生态的强化，“内容-粉丝-用户-变现”的生态闭环逐渐完善，微博已经建立起一套独有的商业生态系统，将明星KOL、粉丝、客户与平台紧密相结合，实现精准、优质、高效的投放效果，这进一步提升了微博在移动广告市场的影响力。出于对微博品牌及投放效果的肯定和信任，越来越多的老客户将微博视为战略合作伙伴进行内容和品牌的推广，不断增加在微博上的投入。

此外，在移动视频领域，用户的消费需求已经呈现爆发性趋势，移动视频广告的应用场景不断得到优化，用户体验和广告主的接受程度也得以提升，随着视频用户规模的持续扩大以及广告产品矩阵的日益丰富，视频广告未来有望成为微博业绩强有力的增长点。

艾瑞数据显示，中国及全球社交网络营销整体均呈现出快速增长的趋势，预计到2019年，中国社交广告市场规模将超过800亿元。作为最主要的移动社交广告平台之一，微博被多家投资机构看好。花旗之前发布研究报告称，微博逐渐被公认成为社会化营销平台，将在未来获得广告主更多的广告预算。摩根大通认为，2018年微博广告收入将继续保持强劲增长，主要利好包括：首先，世界杯等大型活动将带来大量品牌广告主需求；其次，包括手游、电商在内，各垂直领域中小客户的广告需求也将增长；此外，在社交电商和品牌知名度方面，微博是阿里巴巴的核心战略合作伙伴。