202亿元！中国电影单季票房首超北美成全球第一

对许多人而言，看电影已经成为司空见惯的休闲方式。而在这背后，是中国电影市场的迅速扩大。你可能还不知道，今年一季度，中国的电影票房已经超过北美，首次问鼎全球。

中国电影的“速度与激情”

2018年一季度，中国电影市场票房总收入达到202.17亿元，超过北美同期的28.9亿美元（约合人民币183亿元），首次成为世界第一。而10年前，中国全年电影票房也仅仅只有40多亿元。

值得注意的是，在一季度最卖座的10部电影中，国产片入榜7部并占据了前5名，《红海行动》毫无悬念独占鳌头。而好莱坞大片仅占两席，分别排在第8位和第10位。

年轻的互联网一代成观影主力

中国电影市场能这么快超越北美，其身后最大的推动力就是年轻消费者。根据猫眼电影的数据，近80%的观影者为“85后”。更有意思的是，中国互联网用户的年轻人占比与观影人群有着较高的重合度：截至2017年6月，10-39岁网民占比数量达72.1%（CNNIC）。

同时，生活在二线城市及以下的“小镇青年”正成为电影市场的主角。一部意外火爆的《前任3》，让人们第一次意识到了“小镇青年”的旺盛消费力，他们正成为中国电影票房的重要来源。

院线高歌猛进的背后隐忧

虽然中国电影市场正在迅速变大，但观看电影的模式仍然是单一、传统的“去电影院看电影”，这让中国的银幕数量呈现爆发性的增长态势。2017年全国新增银幕数超过9500块，银幕总数已达5.3万块，稳居世界电影银幕数量第一位。

但银幕数猛增的背后，许多电影院的运营情况却不容乐观。根据专资办票房数据统计，全国电影院平均上座率已从2015年的18.1%一路下滑至2017年的14.2%，不少电影院只是勉强达到盈亏平衡。

随着电影院投资回报的降低，银幕数量的增加将面临瓶颈，中国电影急需开辟电影院之外的观影渠道。

网络观影将成风口

移动网络的兴起让电影行业看到了新的爆发点。工信部发布的2017年上半年通信行业运营数据显示，目前我国手机上网用户数已经突破11亿。如果能把包括手机在内的移动设备变成电影放映的“屏幕”，那么中国的电影市场将获得几何级的增长。

在移动设备上实现电影放映，与现在大家熟悉的视频网站模式有什么不同呢？

首先，现有的视频网站无法在院线上映的同期提供观影，人们不能第一时间在网上观看电影。

其次，视频网站大多采用了买版权的模式，我们在视频网站上观看电影也不会计入整体的电影票房，电影制作方、发行方更无法与视频网站分享收益。

当然，要实现在移动设备上放映电影，需要解决防盗版、票房精确统计等一系列技术问题。如果能解决这些技术难题，那么呈现在中国电影市场面前的将是另一番天地。

“移动电影院”应运而生

其实，国家早就设立了专项基金用以攻克相关的技术问题，中国电影科学技术研究所已成功进行了一系列技术创新。而这些技术突破都应用到了近日刚发布的“移动电影院”APP中，以后电影爱好者们就有机会在自己的手机上同步观看刚上映的大片了！

据“移动电影院”CEO高群耀介绍，用户可以在线观看院线大片，同时还可在百秒之内缓存到手机上观看，同时APP内还有专业电影解说服务，极大地增加了观影的乐趣。

北京云途时代影业股份有限公司副董事长 CEO高群耀介绍“移动电影院”

试想一下，以后不管是在家里还是在旅途中，所有新鲜热辣、正在上映的电影想看就看；大家还可以在自己家里观看首映场，而不用凌晨守在电影院；许多不方便去电影院的人也能同步观赏到最新的电影，想想还真有点小激动呢！而且，“移动电影院”播放的电影均为2K画质，特别适合观看大片。

“移动电影院”让观看电影突破了时间、空间的限制，也为中国电影产业提供了一个创新的放映渠道。有了“移动电影院”的神助攻，相信中国电影市场将进入一个新的发展时期。