58集团CEO姚劲波:未来三年在中国服务业投入30亿美元

58集团CEO姚劲波

新浪科技讯 5月8日晚间消息，“58神奇日2018赋能美好生活峰会”今日在北京举行，58集团CEO姚劲波发表演讲称，未来将尝试重新发明、重新去探索新的技术、新的时代，并计划在未来三年在中国服务业投入30亿美元。

姚劲波表示，下一个十二年将尝试重新发明、重新去探索新的技术、新的时代，利用全连接、内容战略、人工智能，包括业务的下沉等等。

姚劲波承诺，不会让58集团变成暴利公司，“我们绝对不做自营，我们做平台”。同时承诺将把利润投入到研发，投入到未来的科技里面去，把研发队伍进一步扩大规模。

以下为姚劲波演讲全文：

每年5月8日我们都要和业界合作伙伴、媒体人沟通这一年的思考，今年要讲的主题是全赋服务，美好生活。58同城是成立比较老的公司，今年是第13年，这么多年里面，我们一直非常专注在服务业，专注在本地，专注在通过互联网提高人们的幸福水平，应对各种挑战。2017年我提出来新服务业的概念，大家知道今天很多线下的商业正被新零售改写。服务业应用新的技术，爆发出新的可能性。

新服务业蓬勃发展，互联网加速消费升级

整个中国服务业在中国经济中的占比已经超过51%，在发达国家，像欧洲、美国、日本这个比例都是70%、80%，服务业是驱动中国经济下一次增长很重要的驱动点。今天早上我们接到发改委的电话，今年两会，我作为全国人大代表提出的提案，利用互联网促进新服务业的发展，让服务业成为中国经济的新引擎，得到了国家有关部委的重视。我们希望不断去跟政府和相关部门沟通，让服务业有一个重要的政策环境和宽松的发展空间。

中国在今天这个时间段，互联网、人工智能等科技和资本市场的发展，都会给服务业插上新的翅膀，新服务业是品牌化、智能化、连锁化，跟资本结合的。服务业与人工智能的结合爆发出很大的生机来，对所有的各位既是机遇，又是挑战。我们价值观里面把“用户第一”放在第一条，58同城成立13年，真正被资本市场所接受是最近三四年，但我们一直坚持用户量增长，只要用户喜欢我们，只要流量、数据在长，就不担心我们的商业模式。

我们和垂直网站最大的不一样，是我们天然关注用户流量、关注效果，多于关注短期的收入和盈利。现在峰值的时候超过1亿人在58集团的平台上找各种各样的服务，像买卖二手用品等等。我们从58同城的品牌变成了拥有58同城、安居客、赶集网、中华英才网、转转、58到家的58集团，服务一个大的生活领域。去年我们也明确提出了在成立12年之后，把我们的产品形式从过去的信息升级到服务，从过去的电话连接升级到全连接，升级到更加完善的58。下一个12年大家对58的理解，将从过去的形式变成一种更加立体的、和用户更好地互动的新型平台，我们内部叫重新发明58。

用户第一，做人人信赖的生活服务平台

我们始终坚持做平台，我一遍一遍讲，这是深入到58血液里面的东西。很多人可能担心，我们今天拥有这么大的流量，这么大的影响力，这么多的数据，我们会不会跳进去自己做二手房的买卖，自己把所有的服务行业的事情都做了。可以明确讲，我们相信行业分工，坚决相信我们去赋能的行业比我们自己做要好。

我们有我们擅长的部分，我们擅长做科技，我们擅长做市场运营，我们相信赋能整个行业比我们自己经营更合适，再次强调58集团不管在汽车、房产领域，还是其他所有领域，坚决做好平台的服务。

多业务线行业领先，全面打通生活服务

今天58集团已经成为多业务线全面行业领先、全面打通生活服务的平台。58集团相比其他市面公司，本地用户在生活中有麻烦的时候，第一个反应是上58同城，包括黄页服务、买卖车、租房子，58同城成为他想到的第一个品牌。我们的用户在一年内会使用多次58集团的服务，找工作、租房、买房子、买汽车、找人做家政服务，是一个多品类全方位为用户服务的平台。

经过不断的积累，我们做到了最大。在房产领域，今天58同城、赶集网、安居客，可能已经占有这个行业80%的用户，并且绝对实现了行业领先。58集团的房产服务覆盖了全国近5万家经纪公司、700多家品牌开发商和千余家品牌公寓机构，超过110万经纪人都在使用58集团平台提供的房产服务。每天有逾3000万名用户浏览58集团旗下的三个房产信息服务网站。58集团目前拥有58二手车、58车等汽车业务，是国内最大的二手车信息平台，日均为用户提供千万级车源信息。

2017年下半年，我们推出了58同镇的服务。截止2018年4月，58同镇已覆盖1万多个乡镇，日均发布信息超过16.5万条，影响超过1373万人次，日访问人数超过450万人。

勇于创新提效增能，完善多方生态共赢

这么多年，58集团一直是非常勇于创新、勇于探索、勇于拥抱新技术的公司。我们去年提出来全连接战略，把电话的连接通过在线、微聊，通过实时的连接，让用户有更多的感受。现在全世界的分类网站主要的连接方式还是靠E-Mail或者是电话，58集团是全世界网站中模式相对创新的，我们已经实现全站、全品类的IM线上连接，同时，全连接也在持续推进，通过大数据AI提升连接效率，包括VR看房、视频面试、安全通话等，部分品类已经实现预定的闭环。

中国服务业的能力，我自己判断至少50%是浪费的。人工智能可以更好的把闲置人力利用起来，灵活配置资源。今天在58同城的平台，已经利用人工智能实现更好的连接，现在我们很多用户咨询58同城服务的时候，已经走向人工智能。

未来，58集团的用户体验、商户端效率、商业模式可能都会发生巨变，我们正在顺势而为，推动行业更好地利用技术，更好地利用中国移动端在线比例比较高的优势，不断推进发展。在实现自我技术创新的同时，58集团也在通过产品创新让平台上的合作商家、中小微客户甚至是个人能够在服务业里面更好的创业，更好的生存，我觉得这是我们的责任。

全面升级信用与保障体系，共建健康新服务环境

在加强58集团自身招聘产品的同时，我们也希望能与行业共建健康、有序的生活服务市场和环境。我们通过不断完善的产品的服务链条和保障体系来为客户和用户提供全方位的保障。

同时，我们还在主动做很多事情。我们通过房产和汽车的58房产服务分、房产品牌开发商及公寓认证、车商信用评级等产品帮助找房用户快速筛选出优质服务提供商，并引导服务提供商共同提升对用户的服务水平。同时，通过多方面合作相应的保险保障体系，比如与平安产险等企业的合作，2018升级“安选Plus”十大保障体系，上线租房押金险、二手车车险延保服务等险种，保障用户合法权益。

十三载不忘初心，再创神奇

我坚持的一点，中国的服务业整体水平会随着中国经济、中国社会信用的发展，品牌化、连锁化和资本结合的发展，自然而然变得更好。我们会注重我们的品质，更好地服务整个行业。今年是58的第13年，13年专注在这个领域，从来没有被游戏、视频各种东西分心过，今天不断有各种热点起来，但是58非常专注在服务业。

上一个12年，除了做好服务业，大家看到58集团本质没变，58速运、瓜子二手车、转转、58到家等等，下一个十二年我们尝试重新发明、重新去探索新的技术、新的时代，我们服务业的平台应该怎么做，完全是开放式，完全抛开成见，利用全连接、内容战略、人工智能，包括业务的下沉等等，让服务业变得更美好，让每个人的生活变得更美好。

最后一点，58今天的规模也好，地位也好，盈利能力也好，相对前面有所改善，我们不会让自己变成暴利公司，58集团的承诺，我们绝对不做自营我们做平台；第二个承诺，我们贴地飞行，把利润投入到研发，投入到未来的科技里面去，我们要把我们研发队伍进一步扩大规模，为数百万、上千万中小服务业的企业提供服务，这是一个承诺。我们将继续让58集团所有服务被所有老百姓所接受、所使用、所信赖，让他们的生活变得更简单。

我们一直积极投入研发，在市场投入上，确保58在低利润、低毛利率的情况下最快速度增长。这带来了两个好处，第一，我们的来电、咨询、效果等服务，大家最关注的方向肯定是可以保障的。今年流量增长毫无疑问快于我们收入增长，今年跟58集团合作，房产、汽车，肯定是性价比效果最好的。同时我们将很多业务技术的基础服务产品化，推广给大家。我们计划在未来三年在中国服务业投入30亿美金，这一点可以百分之百承诺。

58集团很简单，下一个十二年，我们将非常专注在服务业，为中国服务业提供最好用的生活平台，谢谢大家！