千寻位置联合u-blox 为工业和汽车领域提供高精定位

新浪科技讯 5月9日下午消息，今天，中国精准位置服务公司千寻位置网络有限公司（以下简称“千寻位置”）宣布，与全球无线及定位模块和芯片供应商瑞士优北罗股份有限公司（以下简称“u-blox”）达成战略合作，在u-blox面向工业和汽车领域应用的F9技术平台上，集成千寻位置高精度位置服务，为用户提供厘米级高精度定位。

双方表示，此次合作为高精度定位在工业及汽车市场应用带来更加完备的解决方案，在提供快速、稳定、低功耗、可扩展的高性能服务的同时，显著降低应用成本。双方还计划将合作扩展至更多产品，为包括可穿戴设备、无人机在内的消费级终端提供支持，为高精度定位在物联网、车联网领域的广泛应用奠定基础，推动高精度定位的市场应用规模提升到一个新的量级。

北斗卫星系统和千寻位置建设运营的国家北斗地基增强系统“全国一张网”组成了高精度定位能力的基础设施。结合自主研发的定位算法，千寻位置通过互联网技术大数据运算，为遍布全国的用户提供精准定位及延展服务。2018年，千寻位置的实现动态厘米级服务将覆盖中国大陆全境。千寻高精度定位服务跨地域无缝衔接，可满足用户，7×24小时获取位置数据的需求。

千寻位置CEO陈金培表示：“非常高兴千寻位置能够与u-blox合作，共同为用户提供易于使用且成本低廉的高精度定位解决方案，这将推动高精度定位技术在工业和汽车市场获得更加快速和广泛的应用，成为驱动物联网发展的关键技术之一。”

关于千寻位置

千寻位置是精准位置服务公司，提供动态厘米级和静态毫米级的定位能力，是IoT时代重要的基础设施之一。公司成立于2015年8月，由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同发起成立。千寻位置基于北斗卫星系统（兼容GPS、GLONASS、Galilei基础定位数据，利用遍及全国的超过2000个地基增强站及自主研发的定位算法，通过互联网技术进行大数据运算，为遍布全国的用户提供精准定位及延展服务。（辛苓）