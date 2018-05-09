直击|传腾讯音乐委任五家银行安排美国IPO事宜

新浪科技讯 北京时间5月9日下午消息，据汤森路透旗下IFR报道，腾讯音乐委任五家银行安排美国IPO事宜，包括美国银行、高盛、摩根士丹利、德意志银行和摩根大通。

腾讯和高盛对此消息表示不予置评。德意志银行一名代表称不能立即置评。美国银行、摩根大通和摩根士丹利尚未回应此消息。

今日，懂财帝获悉的一份融资材料显示，腾讯音乐将在2018年末登陆美股或港股上市，预计2018年营业收入将超过170亿元人民币，净利润将达到36.5亿元人民币。

另外，该材料同时显示，腾讯音乐娱乐集团2016年收入近 50 亿元，净利润近6 亿元；2017 年全年同比各项指标增长均达到100%-200%，营业收入将超过94亿人民币，净利润超过18.8亿人民币。

腾讯音乐此次IPO，有可能是继欧洲的正版流媒体音乐服务平台Spotify四月成功上市后，今年科技行业里规模最大的一次IPO。

此前据汤森路透旗下IFR报道，知情人士透露，腾讯音乐计划在今年年底之前上市，筹资规模预计介于30亿美元到40亿美元之间。

此前有分析称，腾讯音乐在最近的私募交易中获得的估值水平约为250亿美元。腾讯为腾讯音乐娱乐集团的大股东，持股超60%。

Spotify上市时的招股书当时也披露，Spotify持有约9%的腾讯音乐的股份，价值9.1亿欧元，据此计算，腾讯音乐的整体估值大概为101.1亿欧元，按照实时汇率，腾讯音乐估值约合123亿美元。