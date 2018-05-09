刘强东：京东物流在全国没对手 拼多多影响非常有限

5月8日晚间，中国电商巨头京东发布2018年一季度财报。尽管本季度京东营收高于预期且同比实现增长，但增速却创下有史以来的最低水平。另外，EPS不及预期值，也让京东股价下跌超过4%。

利润方面，按美国通用会计准则（GAAP）计算，京东在今年一季度净利润为人民币14.77亿元（约合2.36亿美元），同比猛增了430%，但公司在该季度运营利润却只有人民币443万元（约合71万美元），比去年同期（6.61亿元）同比下滑了99%。

运营利润的显著下滑，表明今年一季度京东的核心电商业务表现不佳。而导致运营利润下滑的原因，很可能是运营成本上升。京东财报显示，今年一季度，公司运营成本为人民币1001.23亿元（约合159.62亿美元），去年同期为人民币745.57亿元，同比增长了34%。最近几年，京东居高不下的物流成本一直遭到外界质疑。

财报发布后，京东集团董事长兼CEO刘强东、CFO黄宣德等高管出席了随后举行的分析师电话会议，解读财报要点，并针对物流、拼多多、唯品会、线下生鲜店、小程序这些京东正在开展的业务回答了分析师提问。

以下是分析师电话会议主要内容：

物流：5年内第三方物流服务超过京东自营部分

美国银行-美林分析师：如果看京东去增长和扩大自己的物流网络的话，大体来讲，有多少是为了助力京东自己的业务扩张，有多少是为服务第三方物流需求做准备？

刘强东：我们预计，大概在5年之内的时间里，来自于第三方的物流服务将要超过我们自营的部分。同时我们也知道，我们的投资人在过去很多年里一直很关心京东的物流投资的问题。物流（投资）我们过去一直尽量在使用自己的现金，在今年某个时间我们准备成立一个物流地产基金，通过使用第三方的资金这种方式，来为我们带来更多的物流仓储建设。

黄宣德：物流网络当前的扩张既是为了京东自营业务也是为了第三方商户服务而准备的，目前我们并不将两者分开来看。我上次电话会议的时候提到过，我们在去年下半年的时间升级了物流服务的能力，升级后的能力需要几个季度的时间来消化，而第一季度是一个相对的淡季，所以这种影响仍然在持续。但是，我们看到，今年第一季度第三方物流服务的利润率按月份计算有所提升。

花旗集团分析师：预计物流投资的加大将会持续多长时间？物流投资的加大从去年第四季度开始，（今年）第一季度已经看到了一些影响，今年的物流投资会是什么趋势？到今年第四季度是否会恢复正常的水平？长期来看，你们的第三方物流服务的利润结构会是怎样的？今年公司在第三方物流服务方面有没有什么收入方面的目标？

刘强东：因为去年是京东物流第一次向第三方进行开放，所以大家看到我们在去年第四季度来自第三方的物流服务收入快速增长，我们也有意识地提前半年为第四季度新建了大量物流仓储，由此在短时间内物流成本有了一些钳制，但很快，预计经过一两个季度（新建的物流能力）就会消化完。

未来，我们每年、每个季度几乎都会新建些仓储，但是会保持新建仓储和实际使用率的平稳，也就是说以后不会再出现像去年第四季度这种集中性的、短时间内的费用波动的情况。这是比较罕见的。

麦格理证券分析师：第一季度新建29个仓储，而去年第四季度是81个，这是不是意味着，仓储建设在第二季度会进一步减速？换句话说，第二季度Non-GAAP净利率会略好于第一季度？

另外，在资本性支出（CapEx）分类中，京东在土地和建设方面的资本性支出为人民币13亿元，而在其他方面的资本性支出是25亿元。能否详细介绍一下这25亿支出的具体情况？是主要用于设备购买或者自动化吗？

黄宣德：对的，京东仓储的利用率在第一季度有所提高，而且每个月都继续提升，但是，在第二季度我们还有新增的仓储投入使用。

整体而言，预计仓储利用率和容量的扩张都与我们的业务增长相符合。外部物流业务的利润率的趋势是每个季度都会改善，而且比较确定的是，到今年年底利润率水平应该为正。

至于资本性支出，我们确实采购了不少数量的其他设备，包括服务器等，以及与JD X项目相关的设备，也就是关于自动化和无人仓储的设备。今年第一季度是这些采购比较集中的一个季度。

摩根士丹利分析师：第三方物流业务的突出表现会对京东成本结构和利润率带来哪些改变？长期来看，管理层对第三方物流业务的利润率预期是多少？

黄宣德：第三方物流服务方面，因为我们提供端对端供应链管理服务，已经超出传统快递公司的范围，所以，我们认为从长期来讲，其利润率应该略高于世界上现有的知名物流快递公司，也就是运营利润率达到5%-10%之间。

刘强东：目前在整个中国范围内，唯一一家有资格称得上覆盖全国物流体系的，只有京东物流一家，没有第二家，其他的要不就是快递公司，要不就是仓储公司，要不就是快运公司，他们都只能提供物流服务里面的一个类别，或是一个产品。而京东的话，无论是大件物流、还是中小件物流，从冷藏冷链物流到短距配送O2O物流，到跨境物流到快递，京东全部覆盖，而且覆盖能力遍及全国。

所以，从这个角度来讲，我们可以毫不客气地说，京东物流在全国范围内还没有一个真正意义上的物流竞争对手。

拼多多目前对京东影响非常有限

野村证券分析师：两个问题，第一个，管理层如何看待“拼多多”这样的团购电商模式？京东最近也上线了一个类似团购的频道，管理层如何看待团购电商的未来潜力？此外，我们看到拼多多从微信获取了大量用户和GMV（总销售额），京东也在微信上有自己的一个入口，那么拼多多在微信里面的增长，对京东微信入口是否带来什么影响？

刘强东：如果大家仔细看一下，拼多多的“Top 10”或“Top 100”名单，会发现他们与京东主流用户和主流商品几乎重合地很少，所以，拼多多目前对京东的影响非常有限。

拼多多目前的货品大多是超级便宜的那种，而京东的用户群体、品质和平台信誉则是在另外一个层次里面。虽然在京东拼购方面的模式与拼多多一样，但货品、用户体验和拼多多完全不一样，我们的货品还是集中在有品质、有保证的产品上。

对京东、唯品会合作进展满意

瑞士信贷分析师：两个问题，第一个是关于京东与唯品会的协同效应，管理层能否谈一谈两家公司的协同趋势？

刘强东：唯品会也是刚刚在京东上线，现在双方仍需要时间进行一些系统性调整。我们看到从上线第一天到现在，几乎每星期唯品会销量环比都在稳定地增长，但想要达到我们想要的效果，可能还需要一段时间，因为需要有粉丝的积累、店铺流量的积累，都需要时间，可以说，整个合作和进展都是我们的计划之内。

野村证券分析师：京东在和唯品会签投资协议时，曾提到会帮助唯品会在GMV上达到一定的年度目标，请问年度GMV目标大概是多少，按照唯品会目前在京东入口表现，管理层觉得这样的目标能不能够达到？

刘强东：目前（唯品会）各项工作都在有条不紊地按照时间表展开，对结果我们也很满意。我们确实与唯品会之间确实有一个每年目标销售额的数额，但是我们没有披露。

线下生鲜店5年内超过500家

瑞士信贷分析师：可否透露一下这个项目（生鲜超市7FRESH）的最新进展，以及管理层今年对这项业务的目标？

刘强东：7FRESH方面，我们在北京开了两家店，每平米的销售量可以说几乎是传统商超的两倍以上，现在还在不断迭代升级，我们在五月份开了两家店，六月份计划开三家店，我们计划今年光在北京就开设20-25家新店，所以会在今年下半年进入快速扩张期。

一旦前两个门店的迭代升级完成，我们在七个大区已经建立了拓展团队，所以一切依然都在我们的计划之内。我们的目标是在五年之内开超过500家店。

摩根士丹利分析师：请问管理层今年及明年这些门店的收入贡献的预期，以及长期利润率目标？

黄宣德：由于上线时间不久，目前对我们整体收入贡献非常小。我们还在讨论进行扩张的方式，是通过与线下零售商合作或是通过开设自己的门店。所以，目前预测这项业务的利润率水平和营收贡献，还为时过早。

京东小程序：仍在初级阶段

大和证券分析师：开场提到京东的小程序已经被数千家商家和品牌所采用，那么京东将如何从GMV和经济规模两方面受益？

黄宣德：我们其实只在大概一个月前正式上线了微信小程序，所以目前仍然处于初级阶段，一些使用者是我们现有用户，他们在微信小程序上就像是在京东平台上的模式一样销售他们的产品。他们会继续获得京东在物流、广告等方面的支持，同时他们还可以管理自己的用户和顾客。

有些商家目前并未入驻京东平台，但他们也可以通过京东的小程序在微信上开店，我们与这些商家有不同的合作模式，包括一些技术设施服务的提供，以及会员、用户的支持。这个项目仍然处于早期实验阶段，我们会在以后几个季度提供更新的发展情况。