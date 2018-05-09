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估值超过250亿美元 腾讯音乐或于年末赴美IPO

估值超过250亿美元 腾讯音乐或于年末赴美IPO
2018年05月09日 15:33 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月9日消息，据云财经报道，腾讯音乐将在2018年末登录美股或港股上市，预计2018年营业收入将超过170亿元人民币，净利润将达到36.5亿元人民币。同阅文、搜狗等公司上市不一样，腾讯音乐为腾讯为内部孵化真正的独角兽。

　　今年4月份是就有传闻称，腾讯音乐娱乐集团正筹备在今年下半年进行首次公开募股，预计将在美国上市，但目前尚不确定。腾讯音乐此次IPO，有可能是继欧洲的正版流媒体音乐服务平台Spotify四月成功上市后，今年科技行业里规模最大的一次IPO。

　　有分析称，腾讯音乐在最近的私募交易中获得的估值水平约为250亿美元。2017年12月份，Spotify斥资9.1亿欧元(11亿美元)收购了腾讯音乐9%的股份，当时腾讯音乐对应估值为125亿美元，而目前已经翻倍。相比之下，于4月3日上市的全球最大流媒 体音乐服务公司Spotify当前最新市值为282亿美元，此前一度最高达300亿美元。

　　腾讯为腾讯音乐娱乐集团的大股东，持股超60%。东吴证券此前表示，2017年腾讯在中国流媒体音乐市场的份额高达78%。此前媒体报道，腾讯音乐2017年单季净利过亿。

腾讯音乐IPO
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