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微信警告小游戏“分享滥用”行为 违规将会被处理

微信警告小游戏“分享滥用”行为 违规将会被处理
2018年05月09日 15:32 新浪科技综合
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　　来源：创业家

　　创业家讯 5月9日消息，今日微信发布公告警告小游戏拒绝“分享滥用”行为，请开发者注意。

　　微信官方称小游戏上线后，获得了很多用户的喜爱和关注。不过最近，部分小游戏分享滥用行为让用户受到了困扰。

　　对于这种行为，微信特别提醒：小游戏拒绝“分享滥用”行为，违规情形将会受到处理。

　　微信官方还提到，整改期结束后，没有对违规内容进行整改的小游戏将受到限制，包括搜索能力、分享能力、广告及道具结算能力等，情节严重者，将会下架处理。此外，近期针对分享滥用问题，会在产品能力上做出一定调整。

　　以下为微信对部分违规情形进行的公示：

　　1  强制分享：

　　强制分享：强制阻断重玩流程

强制要求分享到不同微信群强制要求分享到不同微信群
2  分享滥用：2  分享滥用：

　　利诱分享

我们希望开发者“节制”、合理地使用分享能力，优化用户体验。我们希望开发者“节制”、合理地使用分享能力，优化用户体验。

　　上周，我们已经对强制、诱导用户分享的小游戏开发者进行警告和整改提示。整改期结束后，没有对违规内容进行整改的小游戏将受到限制，包括搜索能力、分享能力、广告及道具结算能力等，情节严重者，将会下架处理。此外，近期针对分享滥用问题，我们会在产品能力上做出一定调整。

　　大家在体验小游戏的过程中，如发现强制、诱导用户分享的内容，欢迎通过手机端小游戏的投诉渠道进行反馈和举报。

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