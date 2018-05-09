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58同城推出“58同镇” 探索乡村市场

58同城推出“58同镇” 探索乡村市场
2018年05月09日 15:02 界面
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图片来源：东方IC图片来源：东方IC

　　在今年的全国两会期间，姚劲波也曾公开表示，“乡村地区是中国数字化的最后一个堡垒，未来将大有机会。

　　原标题：58集团推出乡村信息服务平台“58同镇” 探索乡村市场

　　来源：界面新闻

　　作者：郑洁瑶 

　　2017年以来，随着城市人口触网进一步深化，越来越来的互联网企业开始将目光投向基础设施薄弱的乡镇农村，寻找新的增长点。

　　昨日，58集团宣布，2018年，58集团将进一步加速布局乡镇市场，计划在年内将服务覆盖到全国4万个乡镇，争取能够在乡镇再造一个58同城

　　58集团的下沉战略最早源自于2017年推出的“58同镇”，该业务被定义为乡村版的58同城，主要通过微信等平台招募乡镇站长，为乡镇市场提供包括农产品对接、土地流转、车辆交易、物品租售在内的信息生活服务。

　　据58集团CEO姚劲波介绍，截止2018年5月，58同镇的日访问人数已经超过450万，覆盖全国31个省。目前已招募到11881多个乡镇合伙人，8000多个58同镇生活信息服务平台已开始在各地乡镇运营，日均发布信息超过16.5万条。这些数据也佐证了乡镇地区确实还存在着巨大的人口红利。

　　事实上，作为一家成立13年的企业，58集团目前急需一个抓手来维持增长，而信息服务也的确适合作为第一批下沉的基础服务，来教育市场。不仅如此，姚劲波还表示，短时间内，58同镇都不会进行商业化，“目前还是以扩大覆盖范围和培养用户粘性为主。”

　　据界面新闻了解，不久前，58集团曾宣布，为配合公司的下沉战略以及拥抱微信等社交红利，58集团将由即日起正式成立社交事业群SLG（Social Listing Business Group）。这是58集团继成立人力资源事业群、房产事业群、本地服务事业群及汽车事业群之后的第五大事业群。未来，社交事业群将由58集团高级副总裁何明科负责。

　　从官方介绍可以看出，下沉战略已经是58集团目前比较重要的战略之一。而在今年的全国两会期间，姚劲波也曾公开表示，“乡村地区是中国数字化的最后一个堡垒，未来将大有机会。”

　　想必58同镇在接下来也会成为58内部的一个重点项目。

　　不仅如此，据了解，2018年，58还将通过深度对接微信、小程序等渠道，探索“社交+生活服务”的平台模式，挖掘乡镇人口的社交机会。

58信息服务乡镇
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