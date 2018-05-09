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华尔街不断提升阿里云估值 已达到670亿美元

华尔街不断提升阿里云估值 已达到670亿美元
2018年05月09日 13:54 TechWeb
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　　【TechWeb报道】最近，摩根士丹利将阿里云2024年的营收预期上调到285亿美元，同时维持阿里巴巴的买入评级，目标股价230美元。两年时间内，阿里云的估值从390亿美元一路提升到现在的670亿美元。

　　在刚刚披露的财报中，财年营收达到了133.9亿元，大幅超出预期。摩根士丹利分析师认为，到了2024年，阿里云营收规模将达到285.83亿美元。类比亚马逊AWS的估值比例，分析师给出目前的估值为670.94亿美元，这比2016年华尔街给出的390亿美元估值有大幅增长。

　　据阿里财报，阿里云在过去12个季度均保持着营收规模翻番。今年第一季度阿里云营收为43.85亿元，比去年同期增长103%。2018财年营收为133.9亿元。在中国市场上，阿里云市场占有率几乎是所有追随者的总和。在国际市场上，阿里云排在亚马逊和微软之后，名列第三。

　　在规模增长之外，分析师还关注到客户结构和产品结构的调整。摩根士丹利的报告指出，阿里云新财报披露共推出316款新产品和功能，其中有60多项都专注于人工智能、安全等高附加值的领域。

　　例如，在今年2月的MWC展会期间，阿里云发布了超级计算集群、图像搜索、智能客服云小蜜、大数据PaaS产品Dataphin等8款云计算和人工智能产品。

　　在财报电话会上，阿里巴巴的管理层表示，云计算业务目前的首要目标依旧是不断扩展市场的领先优势。同时，阿里云也将目光扩展到全球范围内，与亚马逊、微软形成了直接竞争。

　　不久前，阿里云刚刚开服了位于印度尼西亚的数据中心，也进入了土耳其市场。此外，阿里云还和诸多行业领军企业达成了合作，例如中国石油、马来西亚数字经济公司以及国泰航空。

　　美国另一知名投行雷蒙德-詹姆斯也认为，当前阿里云计算业务增长迅速且利润率稳定。考虑到云计算业务强劲的增长以及在中国市场的主导地位，未来将成为阿里集团主要的利润来源。

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