马云等人背后的诸葛孔明：蔡崇信为阿里弃百万年薪

马云。来源：中企图库

千万别和最好的朋友合伙开公司？

原标题：马云马化腾的亲密战友

综合编辑 | 耿黎明

4月27日，雷军发内部信，对小米的组织架构进行调整：联合创始人周光平和黄江吉辞去公司职务。两任元老离职，小米成立之初的八位合伙人，如今变成了六人。两人的离开，雷军举行了欢送会，黄江吉也在微博上盛赞雷军：“最有情有义的老大雷军。”

5月3日，小米向港交所提交招股书，其中披露了上市前的持股比例情况：小米上市前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%；联合创始人、原首席科学家周光平持股1.43%。

4月15日下午，三六零(36.760, 0.00, 0.00%)安全科技股份有限公司发布公告：董事会收到高管辞职报告，副总经理兼财务负责人姚珏即日起离职。当晚，360集团董事长周鸿祎发内部信称：姚珏是我创建360至今最为重要的战友、朋友，或者说亲人。她在帮助我和360完成了最为关键、最为重要的一些大事后才提出休息，从中可以体会到她对360很深的感情，让我特别感动和钦佩。

创始人与合伙人之间的关系，一直是备受争议的，尤其是跟亲近的人搭档。电影《中国合伙人》中有句广为传播的台词：“ 千万别和最好的朋友合伙开公司”，曾引发很多人共鸣。而作为《中国合伙人》中的原型人物之一的徐小平则称，“创业一定要跟好朋友在一起做生意，但是一定要把友谊关在游戏规则的笼子里。”聚则倾力携助，散则情谊犹在。其实，创始人与合伙人之间默契配合的例子并不鲜见。

合伙人的榜样

马云一生的贵人，知己

4月12日，NBA布鲁克林篮网队宣布，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信以个人身份收购篮网队49%的股份，成为NBA篮网队新老板，而蔡崇信另一个重要的身份，是马云的永久合伙人。

提起蔡崇信，马云称，“我最感谢的人是他！他是我一生的贵人，知己！”之所以马云这么评价蔡崇信，是因为蔡崇信放弃当初令人艳羡的70万美元年薪，义无反顾地加入马云的创业团队，与马云一起经历了阿里的从“0至1”，再从“1至N”。

当很多人问蔡崇信为什么放弃百万美元年薪而选择阿里巴巴时，他说：“ 阿里巴巴特别吸引我的第一是马云的个人魅力；第二是阿里巴巴有一个很强的团队。1995年5月第一次见面在湖畔花园，当时他们有十几个人。第一感觉是马云的领导能力很强，团队相当有凝聚力。如果把阿里巴巴这个团队和其他团队作比较，这个团队简直是个梦之队，这里有一些做事情的人，他们在做一件让我感觉很有意思的事情。做这个人生重大抉择时，没有非常理智的依据，更多地来源于内心的强烈冲动，我喜欢和有激情的人一起合作，也喜欢冒险！所以我就决定来了，如此而已。”

马化腾背后的“诸葛孔明”

提起腾讯，很多人的第一反应就是马化腾，殊不知，在马化腾背后还有一位韬光养晦的“诸葛孔明”——刘炽平。

2003年，在香港港丽酒店大堂，刘炽平与马化腾第一次见面，据刘炽平回忆：“马化腾不太爱讲客套话，说话的逻辑性很强，同时，他也是一个不会轻易亮出底牌的人。”经过深入交流后，马化腾对刘炽平有了进一步的了解：“刘炽平的才华和谋略深深地让我折服，他也是我见过的香港人中，普通话讲得最好的一位。”

在2004年，俩人合作的机会终于到来。在高盛操作腾讯上市的项目上，刘炽平表现出的才华让马化腾极为欣赏，而刘炽平也在操刀腾讯IPO中感受到这家中国公司的优秀。刘炽平受邀出任腾讯首席战略投资官，负责腾讯战略、投资、并购和投资者关系，而更牛的是，刘炽平只在1年后就升任腾讯总裁，放眼整个全球互联网业界都很少有那么快上位的职业经理人——而阿里巴巴的曾鸣也只是做到参谋长的位置，远不是总裁；百度压根就没有总裁这种角色。

2017年《福布斯》中国上市公司最佳CEO的排行榜上，来自腾讯控股的刘炽平位列榜首。同时腾讯控股CEO刘炽平的年薪更是到达了1.22亿元。可谓当之无愧的“打工皇帝”。

巴菲特身边“沉默的伙伴”

5月5日，伯克希尔·哈撒韦公司88岁的董事长巴菲特和94岁的副董事长查理·芒格，又一次坐在一起，现场回答了股东、记者和分析师的提问。

半个世纪以来，查理·芒格一直是坐在股神巴菲特身边的那位“沉默的伙伴”。

“表演”通常是这样进行的：巴菲特先回答问题，时间长短由他决定。最后，他会转向他的长期伙伴查理·芒格，问道：“查理，你还有什么要补充的么？”芒格一动不动地端坐在那里，看起来好像已经被雕刻进了总统山，他往往回答得简单而直率：“没什么要补充的。”

巴菲特曾说过：“我是芒格的眼睛，芒格是我的耳朵。”在长达半个多世纪的时间里，两人一直精诚合作，创造了举世瞩目的辉煌投资业绩。

巴菲特说：查理·芒格在推动我寻找价格合理的好公司方面，而不是价格高的好公司方面，对我有着很大的影响，那相当重要。

巴菲特把芒格称为“从认识开始就是心灵伙伴”，“他比我拥有更广的理解能力，他非常擅长将非常重要的理念浓缩为几个字。”

巴菲特曾经这样评价最理想的合伙人：“首先，要找比你更聪明、更有智慧的人。找到他之后，请他别炫耀他比你高明。其次，在你犯下损失惨重的错误时，他既不会事后诸葛亮，也不会生你的气；同时，他还应该是个慷慨大方的人，会投入自己的钱并努力为你工作而不计报酬。最后，这位伙伴还会在漫漫长路上与你结伴同游时能不断地给你带来快乐。”

“一个理想的合伙人应该有独立工作的能力。”芒格解释说，“你可以做一个主导合伙人、从属合伙人或者一直都是地位相同的合伙人，这三种我都做过。我并没有特别放不下的自尊。总有人在某些方面比你厉害。要做领导者，你就要先学会跟随别人。做人应该学会扮演所有的角色，在不同人面前你可以有不同的身份。”

合伙人有多重要？

雷军：花点时间找合伙人吧，雇佣时代已成过去时

5月3日，雷军在公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》里写着：2010年4月成立小米时，我和我的合伙人们只有一个简单的想法：做一款让我们自己喜欢、觉得够酷的智能手机。我们8个联合创始人中，6人是工程师，另外2人是设计师，都是消费电子设备狂热的“发烧友”。

“很多人都说，找合伙人太难了，但我觉得很简单，你找不到人只是因为你花的时间不够多。”雷军坦言：2010年小米公司成立之后，最主要的精力，便是放在了“招人”上。

很多人不知道的是，当年在选择创办小米时，因为没有任何硬件创业的经验，要搞定硬件工程师非常困难，而雷军当初的做法就是“用excel表列了条很长的名单，一个个找合伙人。”

当初为找到一个硬件工程师，雷军打了90多个电话，而为了说服一个硬件工程师加盟小米，雷军与他连续谈了10个小时。这位硬件工程师始终不相信小米能盈利，雷军就问他：“你觉得你钱多还是我钱多？“他说：“当然是您钱多。”雷军对他说：“那就说明我比你会挣钱，不如我们俩分工，你就负责产品，我来负责挣钱”。而最后他选择了加入小米，也正是因为雷军说的这句话。

“如果你没有我那么多名单可以聊，你可以先问问自己，你最希望自己的合伙人是哪个公司的人，然后就去那个公司楼下的咖啡厅等着，看到人就拉进来聊，总能找到你想要的人。”雷军说道。

周鸿祎：不会找合伙人，不配做创业者

创业绝非一朝一夕的事情。周鸿祎在《合伙人》这本书的序言《不会找合伙人，不配做创业者》中写道：“创业是一场马拉松式的接力赛，是一个长期、艰苦的过程，没有个七八年达不到目标；而且要求你必须以百米冲刺的速度去竞争。这就需要优秀的合伙人来执行。这一过程中，无论是创业团队，还是已成熟的公司，分享机制、激励机制就显得非常重要。”

中国有句古话，叫作“铁打的营盘流水的兵”。周鸿祎表示，“当团队里有人离开的时候，肯定有不少领导会拿这句话来安慰自己。但我觉得这句话有误导，因为这就把营盘和兵的关系，也就是公司和员工的关系完全看成是单纯的雇佣关系了。”

周鸿祎提及创始人与合伙人的关系时，说道：“对一个公司而言，尤其是对创业团队来说，如果公司和员工只是雇佣关系，那么员工就会把自己做的事情仅仅当作一份工作、一种养家糊口、解决财务问题的工具，长此以往，这个营盘绝对不会是铁打的，而是纸糊的，稍有风吹草动，就会坍塌。”

如何吸引卓越的合伙人

卓越的人才更愿意加入卓越的团队，而要吸引到卓越的合伙人，创始人就必须满足以下三点要求：

一、能得到合伙人拥戴

知名IT记者刘韧就曾这样评价小米董事长雷军——雷军的最大魅力在于，一个人或多或少都会高估自己，而低估别人，但其实肯定别人的价值才是最核心的。所以雷军身边极容易团结一股势力，它会产生一种莫可名状的忠诚。

雷军和马云最大的不同在于，对于人才，马云喜欢在体系内辗转腾挪。而雷军喜欢培养人。他做投资，看人，人对了，下一秒钱就打到你账户里。雷军的方法是：“你不愿意听我的，我就闭嘴，如果以后证明你错了而我对了，那你要向我道歉。”

二、能用事业愿景或梦想吸引合伙人

用事业愿景或梦想来吸引合伙人，是很考验创始人能力的一环。马云当初用“要创办世界上最伟大的互联网公司”这一梦想吸引了甘愿每月只拿 500 元的精英人才蔡崇信，让“天下没有难做的生意”这一使命激励更多的合伙人去奋斗，如果只能用钱才能吸引到的合伙人，那至少一定不是创业阶段需要的合伙人。

三、合伙人要有共创、共享、共担精神

优客工场创始人毛大庆表示，“合伙人，不是谁雇佣谁，而是大家合在一起入伙，要有共创、共享、共担的精神。创业好似马拉松赛跑，不是每个人都可以坚持到最后，也有人半路就走了。”他认为远大的理想和梦想，是团结合伙人非常重要的东西，创业者眼睛里会放金光，这种为梦想而创造的热情，是团队所需要的。为创业而创业，才是真正的创业。创业失败就放弃的，不是合格的合伙人。创业时代下的合伙人，要有创业的态度和激情，才能让企业保鲜。

结语：与创始人共进退

独行虽快，众行方远。创始人与合伙人之间的关系就像两个齿轮，唯有啮合得好，才能高效地运转。

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在百舸争流的创业大潮之中，创始人与合伙人好似坐在一艘船上的人，是共同进退的伙伴；在积木式创业成为常态的今天，合伙人不是补充创始人短板的重要方法，而是唯一方法。

参考资料：

《十八罗汉、腾讯五虎将、百度七剑客……大佬们是如何找到创始合伙人的？》来源：投资界

《老股神不为人知的几件事，黄金搭档巴菲特与芒格的“不为清单”》来源：《家族企业》

《真格基金徐小平：创业合伙人比商业模式更重要》来源：新浪科技

《隐秘的腾讯二当家：靠买买买助马化腾成首富，投600家企业支出千亿》来源：AI财经社

《马云、马化腾、任正非的成功，离不开他们背后的这些男人！》来源：投资界

《腾讯五虎相继淡出刘炽平或成马化腾“新宠”来源：《中国企业家》杂志