美区块链听证会实录:区块链应用范围广 但缺行业标准

美国国会于美东时间5月8日上午10点再次召开区块链听证会，召开本次听证会的是隶属于美国科学、太空及科技委员会的美国研究和技术小组委员会、美国监督小组委员会，听证会主题为：“利用区块链技术改进供应链管理和打击假冒商品”。

原标题：美国第四次区块链听证会实录：区块链技术应用范围甚广，但缺少行业标准

听证会目的

这次听证会的目的是强调区块链和分布式账本技术在航运、物流和海关方面的潜在和已证实的应用，并强调供应链管理。听证会将重点讨论这项技术如何能在未来提供更大的供应链知名度，并打击假冒产品的分销。

参会主要人员

美国国土安全部科学技术理事会网络安全事业部主任 Douglas Maughan

Nuby Law知识产权法律顾问 Robert “Bob” Chiaviello

马士基全球贸易数字化主管 Michael White

UPS全球海关经济副总裁 Chris Rubio

Bianews独家全程跟踪编译此次听证会，以下为听证会主要内容：

Ralph Abraham 监督小组委员会主席

认识区块链的障碍，才能发现其潜在价值

今天的听证会将强调区块链技术在航运、物流和海关方面的潜在应用，强调供应链管理。今天的重点将是如何利用这项技术为供应链提供更大的可视性，以及该技术如何用于打击假冒产品的销售。

我们将听取政府和私营部门专家关于区块链提高系统安全性的潜力，以及如何确保客户和公司的安全，并验证所使用的产品和服务的看法。

科学委员会将继续对新出现的技术形式和应用进行监督，就像今天在区块链上讨论的那样。我们认识到，这些技术可以使公共和私营部门受益，并设法了解可以采取什么措施，以确保这种技术以高效率和富有成效的方式得到适当的利用。

通过确保可靠性、提高生产力和保护系统和数据，区块链技术的应用是一个值得学习的领域。

虽然区块链技术的应用在不断增加，但这次听证会是一个机会，了解更多关于它在供应链管理中的具体应用。今天的证人可以为区块链如何加强安全，以及如何在私营部门之外提高政府效率提供有价值的见解。

我们还必须认识到私营部门在利用区块链技术方面所面临的障碍，以便充分实现其潜在利益。今天，我们听取了一些个人的意见，他们在不同的商业模式及领域利用区块链技术，有助于我们更好地了解政府的产业需求。

我要感谢马士基代表 Mr. White、UPS代表Mr. Rubio出席本次听证会。这些公司目前正在使用这项技术进行重要的案例研究。我们期待着了解这些努力。

此外，Chiaviello今天会详细介绍了一些商业上的假冒产品问题，比如Luv n ' Care正在经历的事情。婴儿护理产品是市场上最重要的产品，我们必须能够核实这些货物的真实性。像区块链这样的技术在解决这些全球供应链安全问题上有潜在的作用。

委员会将继续优先考虑核查和整体网络安全等问题。我们希望像今天的听证会这样的场所能帮助我们更好地了解我们的私营企业所面临的问题，以及他们如何利用新兴技术。这些知识可以更好地告诉委员会，区块链技术的应用可能会支持私营公司和联邦政府的网络安全弱点。

Dr. Maughan我们感谢你们今天来到这里，为国土安全部（DHS）在利用这一新兴技术方面发挥的作用提供更多的见解。DHS科学技术理事会处于独特的地位，提供有价值的见解，并为在与航运、物流和海关直接相关的领域中探索更广泛的理解和应用技术发挥有益的作用。

此外，通过它所支持的许多项目和项目，DHS有能力有效地识别区块链技术的潜力，并解决联邦政府如何受益的问题。这些潜在的解决方案可以帮助保护数据并增强我们的国家安全。

我期待着我们的证人提供的见解。这一对话将帮助我们解决重要问题，并更好地理解必须采取的下一步措施，以确保我们的系统和行业的完整性、恢复力和安全，并从这项技术的应用中受益。

Barbara Comstock 研究和技术小组委员会主席

供应链复杂化需要区块链提高效率

今年2月，我们在一次联合听证会上听取了目击者关于区块链技术的非比特币应用的消息。虽然我们从该小组中学到了很多，但很明显的是，这项技术还有许多潜在的应用需要研究。今天，我们深入探讨了这一分类技术的一些潜在和已证实的应用，即在航运、物流和海关领域。

市场全球化增加了现代供应链的复杂性，并让有效管理的复杂化加大。给定产品的供应链通常会跨越几个阶段和地理位置。

现代供应链通常由几个个人和实体组成，涉及多个支付和发票，并且需要几个月的时间才能让产品从头到尾运行。

随着制造业在本质上变得越来越全球化，管理现代供应链将变得越来越复杂。

虽然这对订单的速度、效率和准确性都有影响，但更大的担忧是，随着假冒产品日益饱和的现代消费市场，一个订单项的真实性。

据我们今天的一位与会人员介绍，每年有超过16万亿美元的产品跨越国际边界。然而，从某些方面来看，到2022年，假冒和盗版产品将从全球经济中吸走4.2万亿美元。

尽管生活在一个我们几乎可以在24小时内或更短时间内完成任何事情的时代，我们仍然需要面对处理订单时，准确性和真实性的问题。

这是进入国际供应链的一个副作用，因为我们永远不能确定购买的产品的来源。今天的听证会将提供一些关于区块链技术如何帮助提高消费者对供应链的跟踪和透明度的支持。

例如，在我们今天的听证会上的马士基，在今年早些时候开始与IBM合作将全球供应链数字化。

几个月前，UPS也在今天宣布将加入区块链的运输联盟。该联盟提供了一个“为货运行业发展区块链技术标准和教育的论坛”，希望通过实施一个安全的区块链系统，为航运业制定标准发展。

就连联邦政府也参与进来，我们将会听到国土安全部的科学技术部门与区块链技术相关的项目。

我希望这些努力能够取得成果。当消费者面临一项似乎太好而不真实的交易时，他们应该感到有信心达成一项交易，这是一笔交易，而不是一种假冒产品传递。

Douglas Maughan 美国国土安全部科学技术理事会网络安全事业部主任

区块链技术正成为项目研究不可或缺的一部分

区块链的好处与机遇

可以从政府和私营部门对区块链急速增长的兴趣中看到区块链带来的巨大前景。

从政府的角度来看，该技术具有以下潜力，首先它对公共服务运营进行审计并强化其透明度，并提高供应链对抗假冒产品分销的可见度，同时它还能实现书面流程的自动化进而改善对各个组织和公民所提供服务的质量。

其例子涵盖了确保来自相机，传感器和物联网（IoT）设备的视频和照片的真实性和完整性；加强并简化国际贸易和海关流程;推动并保障国际客运的处理，以及减少官方许可证和证书的伪造和假冒。

另一方面，区块链技术面临的挑战则是“私家花园”或者说封闭式技术平台发展的可能性，这些平台肯定不支持在安全，隐私和数据交换方面的通用标准。

这将限制为政府和行业通过区块链和分布式账本实现创新且低成本高效益的服务以此实现多样化和可互操作的解决方案的市场竞争的增长和可用性。

从国土安全部科学与技术局的角度来看，这是我们所看到的区块链和分布式账本技术在近期发展的轨迹：

（A）对区块链及其潜力的认识正日益成为商业和政府讨论的主流话题的一部分。在大好前景，媒体报导，市场营销和市场投资的推动下，组织机构们正在寻找关于何时，何地，为何以及这一技术可以如何使用的中立性的指南和最佳实践。这种无偏倚的专业知识和实现非常短缺，这可能会对采纳产生显著影响。

（B）缺乏最佳实践和实现设计模式导致知识和行动的不对称。 在获得技术优势和市场份额的竞争中，评估适当的区块链技术确实适合于某些特定情况的决策标准被忽视。各式各样的区块链对于经典的安全原则（如机密性，完整性和可用性）和隐私原则（如使用假名及选择性披露）的支持度各不相同。判定某一区块链是否支持这些安全性和隐私性因素的分析结果要么是不存在的要么就是还没有研究完成。

（C）不论在私营部门还是公共部门中，企业主和系统的所有者与他们技术解决方案的供应商之间的关系都变得越来越紧张。

比如说，一个技术供应商希望在他们特定的区块链实现上有越来越大的影响力，而这样的想法可能会违背企业主和系统的所有者的期望，因为对于他们更希望系统具有开放式的架构环境而不是供应商特定的方式以防止技术锁定。

技术供应商可能会推荐替代性策略来实现其区块链，这与企业主和系统的所有者希望采用新技术来整合其当前的业务流程及技术以保护和利用现有投资的想法背道而驰。

（D）私营企业正引领区块链的发展，越来越多的企业把区块链的实现作为一项关键的竞争优势。

私营部门的大量投入以及和公共部门相比，对于技术和流程采用的更快的能力给政府提供了一个关键的决策点，那就是如何最好地参与这个日益增长的，但仍在萌芽的领域。

随着区块链技术的发展政府必须被告知并且确保区块链对于安全、隐私和数据交换方面的技术支持的统一规范，以创造效率和提高公益性。政府还必须考虑在更广泛群体内的领导机会，并与行业合作共同为市场带来解决方案。

国土安全部科学与技术局和区块链

作为部门的科学顾问和研发团队，支持我们业务部门的需求是我们的首要任务。国土安全部科学与技术局大约三年前决定开始评估区块链技术的安全和隐私问题，加之自那时以来我们对技术工作的资助和参与，导致我们将重点放在了架构，标准和互操作性上，其具有相当程度的严谨性，专业性和可信度。

并使我们在对于国家安全部的各个部门和其他全美国政府内的其它合作伙伴们的支持上，带来了一定程度的严谨性，专业性和可信度，同时这也是独一无二的。

国土安全部各部门和其他合作伙伴基于多种目的正在进行许多科技研究项目，而区块链技术正是所有这些项目中不可或缺的一部分。

包括：就何时以及如何实现区块链技术制定最佳实践和决策标准；了解区块链的商业化实现中对安全和隐私原则的支持；开发去中心化的区分身份鉴别和认证服务的中间代理人；了解将原有系统与支持区块链功能的系统连接的最佳实践方式；制定规范以确保去中心化标识符的标准化方法;使用可验证的证书以及处理去中心化的关键管理系统的可升级和使用的方式的可互操作的数据格式。

科学技术人员已经或将要把这些规范提交给全球标准组织进行。开放式的多方相关的标准化程序。同时这些规范也是免费使用，并附有使用教程以说明其效用。

科学与技术局与美国海关与边境保护局的合作

在DHS内部，美国海关与边境保护局（CBP）一直是与科学与技术局合作探索区块链和分布式账本对于其任务的使用最积极的业务部门。我们与CBP正在进行的合作包括：

•美国边境巡逻队部署观点的验证以评估区块链技术如何用于确保来自固定和移动摄像机的图像和传感器数据的真实性和完整性。

•与CBP和其他部门一起对于区块链技术的可行性探索和可能性进行分析，以了解使用区块链技术提升并促进国际乘客出行的潜在优势和挑战。

•与直接关注区块链和分布式账本在航运，物流和海关中的应用的CBP贸易办公室和贸易关系办公室合作对部署观点进行验证，通过提供全球分布式供应链的可视性，在打击假冒商品分销的同时帮助促进合法商品的流通。

在CBP上进行图像和传感器验证的一个很好的例子涉及物联网（IoT）安全。 根据CBP的技术要求，S＆T通过DHS硅谷创新计划聘请了德克萨斯州奥斯汀的一家初创公司。 该项目捕捉并清晰地表明了构建来自相机，传感器和物联网设备的不可变数据记录所固有的架构选择和设计决策。

这对于在将新技术与现有政府业务和技术流程相结合时以及确保私人数据在使其具有公开验证私人数据的能力的同时不留在公共区块链中所存在的重要问题带来了经验教训。S＆T分多个阶段进行项目，以最大限度地减少项目和技术风险，并且该项目正在与CBP合作在实际环境中开始部署。

区块链技术和贸易

DHS S＆T，CBP贸易办公室（OT）和CBP贸易关系办公室（OTR）正在与CBP商业海关业务咨询委员会（COAC）新兴技术工作组的私营部门成员合作，在识别区块链技术的效用和可行性上进行综合观点验证。

DHS S＆T与COAC行业合作伙伴展开了为期两天的研讨会，以向参与者提供信息，以便他们能够积极参与到CBP与区块链使用的讨论中。 研讨会包括制定一套共享标准，用于评估S＆T和CBP（OT和OTR）将要开展的观点验证。 这些标准包括：

•使用现有的业务流程而不是创造什么新的流程。

•能够定义与现有业务流程相关的指标，以确保新技术的开发可以根据现有指标作为衡量成功的标准。

•能够与现有业务并行运行支持区块链的业务流程过程（A / B测试）。

•需要惠及广泛的利益相关者。

•必须涉及多个角色和与不希望有一个共享基础设施的不同的方面共享的信息。

•为要共享的数据定义数据模型。

•告知程序，要求或规章的教程。

使用这个标准通过各种利益下的使用案例，得出了潜在的观点验证的优先列表。我们目前正在执行最高优先级的任务，通过提供较大的供应链的可见性来跟踪进口商品的自由贸易权限，这将对以下问题作出回答：“分布式账本技术是否可用于通过证明一个产品必要的零部件部分是在FTA国家生产/组装的验证来验证某件商品是否符合自由贸易进口免关税的条件？“

对于这个第一个海关用例，我们目前正处于弗吉尼亚州布莱克斯堡公司的概念验证阶段。它正在测试与两个特定的自由贸易协定有关的证书：北美自由贸易协定（NAFTA）和中美洲自由贸易协定（CAFTA）。

最近，科技和海关与边境保护局与各个贸易和政策组织就技术要求举行了为期两天的交流会。该项目已从业务设计阶段过渡到技术需求开发和测试阶段。在这个阶段结束时，将会仔细分析成功指标，这将引导下一阶段继续与否的决策。

该项目设计并实现了一种通用的，可配置的账本技术，可以支持在使用标准化的，可扩展的核心数据模型来确保互操作性的同时支持特定需求的应用。它产生了一种商业上可用的功能，这包含了互操作性规范，例如DID和可验证凭证，它们均通过万维网联盟（W3C）进行标准化。鉴于对这些规范的支持，DHS / CBP贸易办公室正在与S＆T合作使用这项技术，以实现其首个海关概念验证。

其它的区块链项目

除了与DHS / CBP合作外，S＆T还为以下努力做出了贡献，这些努力影响并展现了专注于供应链的区块链工作：

去中心化标识符（DID），西雅图WA公司

开发了一个去中心化的标识符（DID）规范，可以在不需要中央注册机构的情况下创建全球唯一标识符。这个标识符应该是不可变的，全局可解析并且可以通过密码验证。在这个项目结束时，被UT公司的赫里曼公司收购的西雅图WA公司制定了规范草案。

分散密钥管理系统（DKMS），UT公司Herriman

使用由Respect Network Corporation开发的DID规范，设计，开发和实现了与美国国家标准与技术研究院（NIST）800-130加密密钥管理系统框架的要求兼容的去中心化密钥管理能力。目前，包括NIST 800-130分析以及DKMS系统体系结构和设计在内的这项工作的结果已经完成，并且为开放源代码Hyperledger Indy项目（由Linux基金会领导）进行了公开评审和评论。后续步骤包括基于社区反馈的进一步测试和评估的实施参考书。

分布式身份代理人，加拿大多伦多公司

该项目在确保抵御拒绝服务攻击的弹性，防止数据蜜罐，提供以公民为中心的同意和数据共享控制的同时，设计，开发并实施了一个去中心化的将身份识别和认证服务分开的代理，同时支持国际身份保证标准，隐私和数据共享。它已经获得了商业上可用的功能，该功能利用Hyperledger Fabric项目（也由Linux基金会领导）。目前该项目正在进行运营测试，以准备在美国市场进行生产部署。

前进的道路

如前所述，在当前区块链技术的时间框架中，最真实的担忧是“私家花园”或者说封闭式技术平台发展的可能性，这些平台肯定不支持在安全，隐私和数据交换方面的通用标准。

这将限制为政府和行业通过区块链和分布式账本技术实现创新且低成本高效益的服务以此实现多样化和可互操作的解决方案的市场竞争的增长和可用性。

为此，国土安全部科技部正在推行两大行动，以鼓励区块链技术的更开放和包容的未来：

1.支持全球的可用规范（标准的先导）的开发，这些规范是开放的，免版税且免费使用的，以此来确保跨系统的互操作性，同时确保没有供应商锁定。

a．通过万维网（W3C）标准化流程的去中心化标识符（DID）

b．通过W3C标准化流程的验证声明数据模型

c. 通过TBD（潜在的OASIS）的去中心化密钥管理系统

2.积极配合和支持我们的DHS部门客户，例如CBP，去了解他们区块链方面的潜在使用案例，并帮助他们用所需的专业研发内容和技术实现他们的成果。

我们相信，我们认真其周密的举措不仅有利于我们，而且每个正在考虑长期使用区块链技术的人都可以通过确保不存在供应商锁定，并且有多个供应商提供可互操作的解决方案，以供我们购买。

为加快供应链发展 国际社会需确立区块链统一标准

区块链是使能器

区块链可以被认为是按时间顺序在一系列“区块”中创建的信息和记录的分布式“数据库”- 每个区块都有一个时间戳和与其前一个区块连接。

区块链中包含的信息（基于云的“分布式账本”）不会存储在单个位置；相反，它是通过计算机网络共享的和不断更新的。 我们有些人可能会使用的一个常见示例是Google Doc：可以从多台计算机访问单个共享文档，实时查看来自不同人员的编辑，并且可以记录任何文本添加内容并添加时间戳。

就物流中的应用而言，区块链可以将买家，卖家，供应商，支付公司和物流公司聚集在一起，提供端到端的供应链可见性，同时解决隐私和数据安全问题。

对于政府边境机构来说，区块链可以提高交易的透明度，可能知道买的是什么和谁在购买，他们支付了多少钱，确保关税和税款得到支付，以及可能确认未被申明的货物，实现更快的通关和确保供应链更可靠。

为此，我们可以设想一种可能的快速通关程序，用于验证货物、确保货物安全及鉴定货物与非货物通关程序。

作为区块链技术的结果，UPS为我们的公司和我们的客户提供了四个关键优势：

首先是诚信，由于区块链分布在许多不同的互联网用户中，因此任何一方都无法控制；

其次，有意或无意的网络故障都不会对它造成显著的破坏。同时具备高透明度，信息编码在区块链中可通过整个网络进行访问，因为区块链通过大量协作和验证进行运作；

第三是廉洁，区块链使用最新的加密技术，因此，验证个人身份、文件和产品来源的能力提高了对商业互动的信任度；

最后，区块链提供了极其重要的安全级别，反洗钱（AML）和了解你的客户准则（KYC）的做法能帮助你适应区块链。目前，金融机构必须为每位新客户执行一项劳动密集型、多步骤的流程。如今的这些手动步骤可能会导致供应链延迟，最终产品无法及时到达最终目的地。

特别是，我们的大客户有可能从这项技术的采用中受益匪浅。考虑到现代供应链的复杂性，跨国公司已经在企业资源规划（ERP）和供应链管理软件上投入了大量资金，但仅限于可见性和对所有产品在特定时刻的位置的了解。

通过利用区块链技术，公司的供应链网络能够创建一个总体数据库，而不必将其存储在一个服务器或一个网络上。这不仅使这些公司更有效率，而且使他们更好地适应电子商务的持续增长。

但是，不仅是大型跨国公司将受益，我们也看到中小企业（SMEs）有可能从区块链中获取诸多好处。例如，在利用这项技术时，由于区块链框架允许多方在单一分类账中共享重要的贸易信息，小企业将更容易在全球范围内运送其产品。

通过简化海关和税务程序，将更容易进入全球市场，对中小企业的阻碍更小，使他们能够将产品运往新的市场，并通过利用海外消费者的巨大购买潜力来推动增长。

区块链是知识产权（IPR）的保护者

特别是考虑到需要确保高效率，高成本效益和安全的全球供应链，限制网络中侵犯知识产权的商品的访问是许多公司的首要任务。每天，快递服务（EDS）提供商都会运送约3000万件货物，尽管正在进行努力，但非法货物仍会进入系统。

事实上，2016年欧盟海关当局报告了63,000件侵权案件，其中8.3％涉及快件运输，其中绝大多数（65％）涉及邮寄。尽管邮政上的问题可能会更大，但对于EDS公司来说，它仍然是一个活跃的问题，因为我们目前的标准高于邮政。

UPS和其他EDS提供商定期与客户和政府合作，确保我们全球的网络仅携带合法的产品。

但是，我们和其他EDS提供商可以做的日常工作有实际限制：

首先，我们不是有关发货信息的发起者，并且我们可以从客户获得的信息数量存在限制;

其次，我们和其他EDS提供商不具备识别假冒或盗版商品所需的专业知识;

第三，我们不是执法机构，这意味着我们受到国家数据保护和商业信息保密规则的约束。

这些限制强调了所有相关方（权利人，海关当局和EDS行业）之间信息共享和合作的重要性，以防止非法和假冒商品进入我们的系统。

这是区块链可能提供解决方案的地方。根据德勤最近的一项研究，“区块链可以帮助公司了解配料和成品如何通过每个分包商，并减少假冒和灰色市场交易带来的利润损失，并通过减少或消除假冒产品的影响来增加终端市场用户的信心。”

通过追踪任何产品从旅程开始到供应链的能力，区块链可以为未知或未验证的产品来源提供解决方案。

事实上，我们已经看到这种技术用于追踪各种产品的来源- 从钻石和芒果。通过创建每个单独项目的数字记录，公司和消费者能够验证产品的真实性，并确保每一步都符合标准。

美国和国际政府在促进区块链发展中的作用

美国国会、联邦机构和我们的国际同行将在供应链中区块链的采用和成功落地中发挥重要作用。政府必须考虑在管理这种不断变化的技术和其创新发展之间的均衡。

随着电子商务和全球贸易流量继续快速增长，美国必须与我们的国际贸易伙伴合作，建立一套全球公认的区块链标准。

正如我之前提到的，UPS在全球220多个国家和地区开展业务，我直接了解到，全球监管将扼杀创新，减缓跨境货物流动，并增加未检测到非法物质进入该国的可能性。

越来越高效的边境清关取决于信托和边境机构具有整个供应链可见性的能力。对于企业对消费者（B2C）的货运来说尤其如此，这对边境机构来说代表着巨大的风险。区块链有可能缓解这种风险。

这方面的一个例子是在新加坡，他们正在进行着搭建新加坡国家贸易平台（NTP）。该平台是新加坡单窗口TradeNet的延伸，旨在将所有贸易利益相关方集中到一个平台上，实现端到端流程的数字化。

新加坡政府正在寻求与香港，荷兰和澳大利亚建立区块链网络，目标是确保所有贸易伙伴能够安全地共享信息以促进贸易。

今天，卖方、银行、物流，消费者和政府机构的文件提交和批准过程在价值链上重复进行。

该平台由区块链技术提供支持，为利益相关方可以重复使用的文档和记录提供分布式账本，而不用担心数据的完整性和与隐私相关的问题。

区块链应用障碍

尽管区块链广泛采用的可能性有所上升，但存在一些必须克服的关键障碍。第一个也是最大的障碍是将所有物理对象链接到信息数字流。

目前，可以用射频识别（RFID），近场通信（NFC）或二维条形码对单个物品进行数字标记。然而，为了让区块链发挥其全部潜力，所有产品都必须进行数字标签，要求在今天的供应链实践中进行彻底检查。如果没有行业和整个供应链承诺采用这种数字化，许多组织将不会对这项技术进行投资。

同样，文化采纳和隐私问题也是必须解决的关键障碍。如果没有强大而可靠的保护措施，公众可能无法将每个对象的历史记录上传到云中，并将这些数据存储在各种网络设备中。此外，尽管区块链的不可破坏性是潜在的好处，但由于数据无法从链中删除，因此也可能被视为不利因素。

最后，国际社会必须走到一起，确保区块链有一套统一的标准。这将使公司有信心知道他们所采用的技术将在全世界得到认可。如果没有这些通用标准，不确定性将会阻止使供应链中的区块链成功所需的大规模投资。

Mike White 马士基全球贸易数字化主管

供应链数字化离不开区块链

在全球经济中，供应链至关重要。据估计，每年有超过516兆件货物跨越国际边界，其中80%以上的货物是由海运业运输的。在过去的5年里，全球集装箱数量平均每年增长3.7%。

从A点到B点的货物涉及许多方面。他们彼此分离，但彼此依赖。进口商和出口商，货运代理商、海关经纪人、港口和码头、远洋运输者、海关和政府当局、内陆运输供应商，金融机构和其他人都收集离散的重叠信息集合，他们共享使用一个卷曲的独立形式和老化技术的网络。

这种跨组织架构的信息流动不一致阻碍了货物的有效流动，但因为过集体的惯性，供应链参与者坚持过时的经验。也许这是因为他们相信，尽管存在缺陷，但系统仍能将集装箱从A运送到B，他们不能承担系统失败的经验。

这个行业今天的运作与1950年引入运输集装箱时一样。许多流程都是手工的，耗时的，而且经常以纸件为基础（交易仍然通过传真机频繁发生）。

任何给定的集装箱船航行的货物都会生成一大堆文件- 其中许多文件通过其他方式发送到相关集装箱目的地。由于必要的文书工作没有赶上它们运送的货物，因此集装箱货物通常可能在港口延迟。

在《经济学人》调查中，《经济学人》引用的2/3受访者回答说，他们从国外送来的货到晚了。将近一半的人说他们在安排一个给定的货物时，花了2个多小时在文件工作，而且绝大多数的受访者在追踪货物运输方面遇到了真正的困难。

在这个全球运输成本为每年1.8-2万亿美元的行业中，管理成本有时可能超过特定集装箱的端到端运输成本，总体低效率估计为15％或更高。世界经济论坛估计，通过减少国际供应链中的壁垒，全球贸易可能增长高达15％，从而刺激经济并创造就业机会。

这些障碍已被证明令人不可相信地艰难跨越，因为参与者被深层次复杂的方法所困扰。每个人都同意必须有更好的办法，但是没有一个参与者能够实现变革，因为他们希望坚持已知的工作（如果不是很好的话），而不是一个可能会因灾难性和级联后果而失败的实验。

2016年，马士基和BM开始合作实现全球供应链数字化。首先，我们分析了一些供应链，以了解当前的挑战和特定的复杂领域。其中一项涉及从肯尼亚运往荷兰的鳄梨。这个集装箱涉及超过30个不同的参与者或实体，超过100个人以及超过200个单独的信息和文档交换- 其中绝大多数完全是手动的，基于纸张的，并且非常耗时。

我们很快意识到，没有可持续的解决方案可以简化这种根深蒂固的复杂性，且不需要整个行业的前所未有的付出。

在我们的分析中，一个开放和中立的行业平台，构成了全球互联供应链参与者网络的核心，是推动高效、透明和安全的全球贸易的最佳途径。没有区块链技术，构建此网络所需的信任可能不会存在。

今年1月，马士基和IBM宣布，他们的计划是，在收到所有适用的监管批准后，组建合资企业来实施这一全球平台。

该平台将遵循从货源到目的地的货物流动：由于货物经过监管许可并装载到海运承运人上，因为空集装箱被提供并运输到知悉的房屋，因为集装箱被装入并运输到港口，并且因为货物是通过海洋运输的。

继续在进口方面，平台将按照货物的流向进行跟踪，并由适用的政府机构进行清算，并将货物运送至收货人，并将空集装箱退回到货场。

平台将利用生态系统参与者网络既向他人提供信息，又消费其他人提供的信息，这是一个有益于每个人的良性循环。

区块链通过确保安全的可信性和敏感参与者信息的可访问性，实现了前所未有的协作，即使这些信息是在迄今为止隔离的企业中分发的。参与者可以前往一个地方跟踪集装箱的实时状态，并找到并处理最新的、值得信赖的交易文档。

区块链是关键组成部分。区块链创建了一个不可变的交易记录，使整个生态系统能够跟踪关键信息的交换，如检查记录，提单和海关文件。

在整个交易中，每个参与者根据权限级别具有实时可见性。信任是通过验证参与者，验证交易，分发信息以及维护位于或通过平台访问的不可更改的记录来构建的。

在特定的货运结束时，这些不可变的记录将提供一个关于集装箱如何从旅程开始到结束的过程的真实情况。

此外，提交给平台的文档可以使用区块链技术进行操作和存储。这意味着，一旦一份文件被拒绝并与原件不同。这显然对欺诈检测和预防具有持久的益处。

其结果是：一个全球供应链中以前无法实现的信息中心，其中包括运输节点，结构化和非结构化文件，海关文件，物联网数据等等。有了这些信息，并且利用区块链安全和自信地协作行业的能力，最终将实现真正的供应链数字化提供的巨大潜力。

进入该平台将为交易员、运输物流提供商提供关于货物信息的实时的，端到端可见性和许可访问，例如集装箱的状态和下落、运输节点和交易文件。

随着网络的增长，收益将会倍增，并为全行业带来数十亿美元的资金节省以及全新的全球物流方式。

听证会共识

此次听证会的与会人员，普遍认为区块链技术的应用范围很广，使用区块链记录行业供应链的每一步会降低成本并提高效率。

而且，他们表示，在供应链中利用区块链技术，可减少公司/个人在采购货物遇到假货的可能性。

但是，他们都强调，在区块链技术的应用方面，目前仍缺乏切实可行的行业标准。