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网约车混战下的司机们：躲不过的生存问题

网约车混战下的司机们：躲不过的生存问题
2018年05月09日 10:25 澎湃新闻
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　　口述｜网约车混战下的司机们实习生 仰婉晨 徐帆 澎湃新闻记者 章文立

　　【编者按】

　　3月21日，美团点评在上海正式推出出租车和快车业务，一周后宣称其拿下了上海三分之一的市场份额。滴滴很快正面迎战，给司机和乘客增加补贴。价格战愈演愈烈，没有营运证的司机们花钱“P”牌、改驾龄和车龄，一时乱象丛生。

　　4月6日起，上海启动至少半个月的专项整治，严查重罚非法网约车。澎湃新闻采访了几位网约车司机和出租车司机，有人或侥幸，或小心，或无奈，或倦怠，躲不过的是生存问题。

　　一、王师傅 ：美团一开始奖励比滴滴多，但不垫付车费

　　我是江苏宿迁人，一年前开始做滴滴司机，转去美团半个月又跳回滴滴，最近查得紧，我不敢开了。

　　我做了十几年服务行业，中学毕业后，就在家乡打工，从餐饮行业到物流，再到快车司机。当初盘算着还是能赚一些钱的，于是去年8月我咬咬牙分期13万买了现在的车。当初为了能在上海开滴滴，我还专门花了8000多块钱办了一张和朋友的沪牌号码一致的江苏牌照，用他的牌照注册，套我自己的车。我们俩说好了，每个月我给他一千块钱，不过有时候我生意不好就少给点，五六百的样子。

　　那时候奖励少，但我一周开五天，早上八点开到半夜两三点。去掉油费和保养，一个月也能赚将近一万块。

　　说良心话，买到车没多久我就有点后悔了，因为政府开始严查外牌车了，我也害怕被抓呀，后来就没有跑了，今年年后才开始重新跑。

　　为了开滴滴我真是下了好大的本，前后换了三辆车，加一起花了30多万，其中十几万都是贷款的，每个月要还四五千。查外牌车这么紧，有一次就被乘客举报说我车牌显示与实际不符，滴滴直接给我封了号。后来我开着朋友的那辆沪牌车去验证，才解封了。

　　美团上线后没几天我就转过去了。半个多月里赚了小一万。美团奖励比滴滴多，滴滴三四单才有一单奖励，大概40块，美团做一单就有奖励。

　　说实话，美团的导航系统没有滴滴的好用，也不给司机垫付车费，我到现在还有4单一共500块钱的车费客人没付。我专门去问客服，他说客人下次乘车之前就必须要付了。可是我想，万一这些客人就坐一次呢？这500块里还有我掏的100多块油费，相当于一个晚上都白跑了。这我可不继续开了，就转回了滴滴。

　　转回滴滴没几天又开始严查网约车了，抓到一次至少罚款一万元，扣车和驾照3个月，以后也不能再开网约车了。我辛辛苦苦赚的钱，一下就要罚这么多，我不敢开了。

　　现在我老婆还在苏州拼命工作赚钱，我们每个月有车贷啊，我想不行就回苏州跑滴滴，苏州虽然补贴少，只有一两块钱，但是路况我熟，一天估计也能跑个两三百。

　　二、兰师傅：没想过转去美团，我想的是等市场平和，我要怎么生存。

　　我老家安徽的，借租赁公司的车跑的滴滴。我一般跑跑早晚高峰。租金一个月几千块钱，开一个月也就赚个几千块钱，各种补贴也就是看运气。

　　当初来做这个，就是觉得开车拿的工资也跟上班差不多。我就是社会最底层的，我只要生存，不用其他的，也不想其他的。

　　美团进来之后给司机的补贴很多，很多滴滴司机跑去做美团，可能是想多赚点钱。我觉得这是正常的趋势，就像以前只有出租车的时候滴滴进来一样。

　　以前出租车毛病多，它一家独大，你爱坐不坐。现在不一样了，都得拼服务了。

　　我注册的时候平台也核查户籍，毕竟是政府的要求，但我们有我们的办法——找黄牛，要是注册滴滴的全是真的符合规定的，那网约车就不用开了，太少了，开不起来。看事情不要只看表面，比如只看那两天价格战打得热闹。我想的是等市场平和，我要怎么生存。现在市场混乱，我也没想着要转去做美团，就照正常的干。就算被查，我能做就做，不能做就去做出租车，或者别的工作，还是得留在上海。

　　现在政府在约谈滴滴美团他们，我觉得挺好，最好是各种平台一起协商出一个办法来。比如按规定考个资格证嘛，能考上的就做。这样态度服务都会上去，对社会的发展也有好处。

　　南京那边，美团和滴滴打了那么久，市场已经平息了。上海才刚开始，现在谁也看不透。

　　三、孔师傅：网约车公司、司机、乘客“三得利”，最惨的是出租车

　　我是安徽芜湖人，在上海开了7年出租车，这些年光开出租车收入一般，日常开支是够了，要挣个七八千万把块的要吃苦呀，累。

　　最近听朋友说滴滴补贴多，就注册了滴滴。我用自己的沪牌私家车在网约车平台注册，开出租车去接单。

　　只要我正常运营，每个月份子钱照样交，没人投诉，公司不会管的。出租车开快车，客人没话说，咱可是专业司机。上次我遇到几个客人，都说他们现在不大叫快车，因为不少是外地来的新司机，搞不明白上海的路，全程都要靠导航怎么行呢？

　　3月底到4月初，快车比出租车赚得多，高峰时段每单补贴20多元，有时还加倍，平峰时段也有补贴，比高峰少一点。我肯定想怎么赚钱怎么来，那时高峰期我就做滴滴快车，从下午四点半开始。

　　但我早就知道补贴一直补下去是不现实的，客人总共这么多，不就是抢客人吗，把出租车的那部分人抢到快车那里，出租车不就没人坐了吗？这个很不正常，市场太混乱。

　　出租车现在生意很淡，路上拦车的人很少，软件上叫车的也不多。对我们出租车司机来说，生意会更加难做。

　　现在的美团滴滴大战，就像当初的支付宝和微信支付，都是在抢市场，“撒钱”增加自己的影响力。钱是都花了不少，但是资源也抢到了呀。现在就是“三得利”，网约车公司、司机、乘客都得利，最后惨的就是出租车。没办法，我只能先这么混吧，混到哪天是哪天了。

　　四、桂师傅：它们“撒钱”的机会不多，于是我又出来接单了

　　我是新上海人，退休了兼职开滴滴。之前中断了一阵，最近又重新跑了。

　　一开始就想退休生活清闲，开车打发时间，顺便赚点钱。我比较喜欢开车，开滴滴家人也支持的，不要太累就行。另外我虽然有上海户口，但对上海的路还不熟悉，借机走街串巷也好。我的退休金挺可观的，所以赚钱并不是唯一目的。

　　刚开始有不少插曲，我掏了很多“学费”。

　　第一次接单，我在家里想试试看，其实还不会操作那个界面，网约车相关知识一点都没学习过，就点了接单。“叮”的一下告诉我接到单了，客人在多少公里以外，我当时就慌了，心想：“哎呀，我这还在家里坐着，车子还在楼下停着呢，现在我不能接单呀，这可怎么办！”心里好着急啊，想取消订单也取消不掉，就把手机关机了，怕被人找麻烦。结果第一单就被投诉了，扣了信誉，我也不知道怎么申诉，就这么过去了。

　　有一次早高峰遇到3个拼车的人，我不熟悉操作，早上路又堵，就耽误了客人上班，那次我很不好意思，主动包了客人的车费。

　　所以我一直会备着零钱以防万一，也贴过好几次钱，就当一个“学习”的过程了。

　　去年注册滴滴后我只做了300多单。滴滴有时候导航显示的和实际不一致。导航宣布我到了目的地，但乘客觉得没有把他送到，如果乘客投诉，平台就会判我有责。我心里好委屈，开车辛苦不说，还要被投诉。有时候网络不稳，上一个客人取消单子，系统已经给我定位到了下一个客人，但语音导航还在上一单。我本来无责，但还是要被罚。我当时也去平台申诉了，可是一直没有回复。

　　我不会操作，除了自己贴钱，还被扣了不少服务分。服务分低，派到大单子（长途）的几率低，都是几公里的小单子。小单子基本都在市区跑，车多、拥堵，老刹车，油耗厉害。还有我的车型（斯柯达明锐），不是优享豪华车，给我的起步价就是3公里13元。一天开7个小时，包括油费也只能赚300左右。我就萌生了退意，停了一阵。

　　但4月份我看滴滴奖励多，和美团一起“撒钱”，我就又开始做了，比如早高峰比较繁华的区段有1.6倍、1.8倍奖励。那时我做200能奖励将近200，热情很高。这样每天做八小时，一般六七百没问题，去掉油费最少也能赚个500块。当时心态就是趁奖励多，多做几单。

【图说】桂师傅2018年4月12日截至中午的日流水，车费流水218.54元，奖励186.10元）【图说】桂师傅2018年4月12日截至中午的日流水，车费流水218.54元，奖励186.10元）

　　桂师傅2018年4月12日截至中午的日流水，车费流水218.54元，奖励186.10元。

　　最近查得紧，我没有营运证，开车的时候特别谨慎，到某些地方都要做好预案。

　　重开滴滴以来，我的操作越来越熟练了，遇到软件不准确的地方，我也学会“和实际相结合”了，被乘客投诉的情况越来越少，服务分也涨了20多分啦。

　　五、胡师傅：网约车大战，路一下就拥堵了，坐公交的人也来打车了

　　我是上海人，以前神州、首汽、滴滴、易到都做过，现在美团做得多。

　　我现在营运证、网约车驾驶员证、道路运输证都有，所以注册了很多个平台，哪边抽成低、赚钱多，我就用哪个平台。

　　我过年的时候预约注册的美团。当时说上海前两万名，三个月免抽成。我之前每个月的纯收入大概有一万多，现在做美团一周就赚了六千多。

　　美团合作的租赁公司的司机叫对公司机，我们这种私家车司机叫公海司机。一个租赁公司几百辆车，像我们这种私人的就像散户一样，车少，没有保证。方向好的订单就会直接发给对公司机。我们公海司机比他们晚十秒才能接这些单。没有对公司机时美团再发给我们。

　　美团与滴滴两家大战的时候，我突然就觉得拥堵了，市区和郊区都是，就像2015年滴滴和优步大战的时候一样。

　　而且我发现，美团招来的这帮乘车人很多都是以前乘公交车的，因为补贴多来打车。我之前碰到了好几个小姑娘，本来30块的路程，叫两次车，每一次减掉14，自己也就付一两块钱。

　　美团也有很多外牌车，有枪手用上海牌照注册之后换自己的车。我们做其他平台，身份证拍了之后都要手持身份证再拍，美团身份证都没要拍。以前滴滴，神州严一点的时候，人车要去验车点验，专门有人查。

　　我们司机群里有人也在发刷单，我是没刷过，美团一抓到就是封号。要是恶意刷单的话就是永久封号，但也有对策，找个“枪手”拿别人的名字重新注册一下。应该把这种反作弊器开发出来。

　　滴滴和美团价格战如果真的继续打下去的话，两败俱伤。美团融资40亿美元也撑不了多久。不过这个行业这么大一块蛋糕，就滴滴一个人想吃掉，不可能的，一定会有别人来。

快车滴滴美团
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