微信群竟这么值钱？揭秘群主“发家致富”之路

来源：雷锋网

微信群能卖钱？

天上不会有掉馅饼的事，即使有，馅饼背后可能也是陷阱。

微信群明明可以无限创建，为什么会有人出钱购买呢？不过是利益驱动罢了。

据百家号“六大串”的分析，这些微信群很可能是被收购用于赌博或是洗钱。微信群开展网络赌博一段时间后会卡群，就是所谓的卡包现象，用新的群可躲避风险。收购者买群后会先完成收购者测试，测试红包会不会卡包，然后将群里原有的成员全部清空。

总之，高价收购微信群就是为了规避法律的检查，如果出了事也是群主的锅。（毕竟自从去年颁布了谁建群谁负责的规定后，群内一切违法乱纪举动背锅的都是群主。）

为了验证，编辑刻意伪装成想要买群的客户用微信小号（毕竟大号朋友圈有不少宅客正直的文章）加了一位贴主与他攀谈起来，以下为聊天记录。

简单归纳一下聊天内容：

而另一个买卖行业群的贴主则告诉雷锋网编辑，他手中有装修、家具、机械、环保、汽配、汽贸、互联网、金额欧等行业群，群内都为行业内人员。买群进入后可以打广告，加人，至于他们是如何获得这些群的，对方没有作答。

上线群来源

这么一看，下线卖群的只是小喽喽，站在黑产链条上游正是那些掌握大量微信群并仍在时刻建群的“群来源们”，他们究竟是如何做到快速建群的？

在百度搜索如何快速建立500人微信群，会出现一大波网络推广的措施，早前也有不少媒体曝光过快速聚合微信/QQ群的方法，基本招式就是先寻找种子用户，随后裂变，即利用种子用户帮助扩散信息。

除此之外，还有赠送礼品形式的群裂变，通过换群扩展群资源，免费课程群加粉，用免费的东西，比如一些美食课程或者取名资料等，把用户吸引过来，或者通过社交媒体发帖引流，比如微博上不少明星微博下都会有类似的推广内容，另外还可以通过问答平台引流，比如在百度知道，知乎，搜狗问答回答问题打上广告，甚至自问自答打广告。总之，对“群来源们”来说，做一个微信/QQ群So easy。

微信回应

买卖微信号是否犯法？

在新闻中，云南凌云律师事务所律师张晓辉表示，微信群的建立一般是由微信号实施的，而微信号通常又通过电话号码或QQ号的绑定，间接和身份证信息进行了关联，实际上就等同于微信群也进行了实名认证。就像把自己的身份证卖给别人一样，这样的转让是违法的。一旦涉及违法犯罪，卖出微信群的人理所应当要承担法律责任，因为别人是用你的名义去做的。

雷锋网宅客频道也就此询问了微信团队，微信方面给出了官方回应：

至于上文提到的违法现象，微信方面并没有给出回答。

总之，编辑建议大家不要贪小便宜去买卖交易微信群，要是时运不济不仅微信号会被永久封号，还可能背上一大口黑锅。