微医完成上市前5亿美元战略融资 估值55亿美元

新浪科技讯 5月9日上午消息，医疗健康科技平台微医控股有限公司(下称“微医”)今日宣布完成5亿美元战略融资。本轮融资由友邦保险控股有限公司和新创建集团有限公司战略领投，包括中投中财基金管理有限公司在内的新老股东参与了本轮投资。本轮融资是微医上市前融资，融资完成后微医的估值为55亿美元。此前，媒体报道称，微医在完成Pre-IPO融资结束后，将于今年年底在香港上市。

本轮融资后微医将全力推进旗下微医新型HMO和智能医疗云平台“微医云”建设。微医新型HMO整合了微医8年来在医疗、医药、保险领域积累的资源和优势，形成了“线上+线下、全科+专科”的新型医疗健康服务体系，为用户提供全人、全程、全家的管理式医疗健康服务。微医云利用互联网、大数据、人工智能技术为政府、医疗机构和医健企业提供智能医疗云和医学人工智能解决方案，提升传统医疗服务体系效能。

此轮融资后，微医计划与战略投资者开展战略合作，强化平台服务能力。在本次投资及签署战略合作协议后，友邦保险将成为微医重要的人寿及医疗保险合作伙伴，双方致力提供创新和优质的产品服务，以改善中国以至亚太地区人民的健康水平。

未来，微医将强化利用互联网、大数据、人工智能技术，驱动“医、药、险”产业升级，以科技手段推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。

微医由廖杰远及其团队于2010年创立，主要经营微医疗、微医药、微医保、微医云四大业务领域。微医联合政府、医院、医生、药企及金融机构，构建面向未来的新型医疗服务体系。微医平台现连接超过2700家医院、22万名医生、15000家药房和2700万月活跃用户。

自建立预约挂号平台挂号网以来，微医不断创新，先后开创了团队医疗模式，创建了全国首家互联网医院——乌镇互联网医院，并在业界率先推出软硬件一体化的智能健康终端——微医通，并在智能医疗领域推出了“睿医智能医生”和“华佗智能医生”两大智能医疗产品体系。(王上)