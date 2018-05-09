上海可正常使用共享单车不足6成 专家建议应继续减量

行业协会：上海可正常使用共享单车不足6成，应继续减量淘汰

高睿/劳动报

近期，不断有市民反映，共享单车总量少了，可故障车却越来越多，存在安全隐患。劳动报记者从行业协会了解到，保守估计，目前上海市场可正常使用的单车不足60%。协会建议，单车仍应继续减量并出台相应的淘汰机制，在减量的同时，保证质量，使用户出行更加安全。

能正常使用的单车不足60%

“还能不能有扫得开的单车了？体验感巨差！”一大早，白领职工陈小姐，便气呼呼地晒出了一张单车开锁失败的截屏。“停着一排单车，连扫5辆，不是这个坏，就是那个打不开。问题不是一两次了。”作为共享单车的用户，陈小姐明显感觉到，几个月来，扫到故障车的频率越来越高。

能扫开锁就省心了吗？“有些车的问题很严重，可外表上看不出，一样能扫开锁，骑起来很没安全感。”白领邰小姐告诉记者，在扫码前，她都会仔细检查车况。然而，一次，当她扫开一辆外观正常的单车后，才骑行到第一个路口，突然发现单车右侧的刹车不起作用，她只得急忙用“脚刹”，并更换了单车。“要是骑得快，又遇上早晚高峰，后果不堪设想。”她说。

连日来，还有不少读者向本报对单车质量，予以吐槽。近日，劳动报记者选取了威宁路天山路、淮海中路淡水路这两个单车较为集中的路段，进行车况调查。调查发现，半数以上的单车都已是“伤痕累累”，包括座椅和车筐歪斜、座椅调节杆过松、车铃不出声、车把手缺少外壳、车踏板和挡泥板松动等。而这些问题单车，不少并没有被贴上“维修”标记，个别单车锁也依然可以扫开。

2018年4月17日，上海，上万辆各种颜色的共享单车被摆放得密密麻麻。 视觉中国 图

据上海市交通委最新摸底数据显示，上海市场上的共享单车总量在170万辆左右。“但据协会了解，保守估计，目前市面上只有不到六成的单车是完好的。”提到这里，上海市自行车行业协会秘书长郭建荣忧心忡忡，“我们起草的行业团体标准时，要求上市运营的单车完好率应该达到95%以上。可从目前的运营情况看，企业肯定是不达标的。”

部分故障车后台捕捉不到

对于故障单车，摩拜和ofo均强调，他们的故障车是可控的，并且始终在进行维护和保养。

摩拜相关负责人向劳动报记者透露，摩拜在上海的最新投放总量为67.6万辆（有5万辆车为配合政府减量，企业已回收管存，暂不供用户使用）。“我们每一辆单车都安装具有定位功能的智能锁，根据锁上报的数据情况及用户反馈的情况，及时安排人员对这些车辆进行及时回收维修。同时，我们的系统会记录每一辆车的健康状况，对于使用时间较长、骑行次数较多的车辆也会定期安排回库‘体检’，确保车辆的健康安全。总的来说，目前每天的故障车加回库体检车辆总数超过5000辆。”

ofo方面表示，目前大约有70万辆共享单车在上海运营。具体来说，ofo通过用户报修，由系统将一部分车标记为“问题车”，再由运维人员对自己所管辖范围内的“问题车”进行人工复查，确认哪些车辆需要进场维修和保养。

“后台系统可以提供大数据支撑，但至于车辆出现的具体问题，企业后台是很难及时捕捉的，更多还是依赖用户的反馈。”一位不愿具名的单车企业人士透露，如刹车损坏、车脚踏板异样而无法使用，这些小问题，如果用户不主动反馈，后台的大数据只会识别为“未使用单车”。“一般只有当一辆单车，连续数天不被使用，才会引起重视。”

据上海市交通委介绍，目前上海已经建立了共享单车电子信息管理平台，基本将全市各种共享单车的车号信息纳入其中，并且通过了人工核查。不过，这一电子信息管理平台目前同样不能精确了解共享单车的实际车况。

因此，摩拜方面表示，希望用户看到故障车辆时，能够积极进行故障上报，方便运维员及时跟进。

继续减量并建立淘汰机制

郭建荣指出，目前共享单车企业的运维能力与运营的单车数量差距仍很大。依据团体标准，要求共享单车企业按照不低于投入车辆千分之五的比例配备运维人员。如此计算，摩拜、ofo两家应当配备的运维人员应当超过3000名，运维压力很大。

“禁投令的成效是明显的，它遏制了单车的增长幅度。但现有170万的存量，相比先前计算60万左右的市场饱和量，还是太多了。减少单车数量，维护人员的工作压力也会小一些，才能更好地保证质量。”郭建荣坦言，应在停止投放的基础上，首先减少总量，并把故障车淘汰掉。

淘汰的不光是车，还应有企业。郭建荣表示，上海有了共享单车团体标准，但行业协会不能强制企业执行，也缺乏对企业的约束。他透露，相关部门正酝酿对共享单车企业进行考核，对单车品牌实行淘汰制。

而故障车的置换是当务之急，如何防范企业打着“置换名号”投放新车呢？记者从摩拜方面了解到，如今，企业的投放受到上海市交通委“电子信息管理平台”的监管：即每辆单车都对应各自的编号，企业置换的故障车，平台可以监控。

“通过1∶1的方式对故障车辆进行置换。”摩拜介绍，相关置换工作已经在静安区的部分区域进行试点，前不久投放的新款“三文鱼”车型就属于置换用车。

（原题为《上海可正常使用单车不足60%》）