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英媒：社交媒体套路深 照搬赌博机制让用户上瘾

英媒：社交媒体套路深 照搬赌博机制让用户上瘾
2018年05月09日 09:47 新浪科技综合
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　　英媒：社交媒体套路深，照搬老虎机等赌博机制让用户上瘾

　　甄翔/环球时报

　　环球网5月9日综合报道，社交媒体玩起来停不下来？的确，这是因为这类网站和应用在设计时就想方设法给用户“上套”。据英国《卫报》8日报道，社交媒体照搬老虎机等赌博机制让人从精神上沉迷其中难以自拔，导致人的大脑像吸毒一样对社交媒体信息产生依赖，总想查看手机上的新信息，即便没收到信息也会产生有新消息抵达的幻觉。

　　专门研究赌博机上瘾机制的专家娜塔莎·舒尔对媒体表示：“脸书推特等公司使用的方法跟博彩业很像，目的就是让用户永远在线不离开。这是因为互联网经济的营收取决于能否持续获得消费者关注，说到底就是要让消费者尽可能长时间地耗在网上，不停点击各种内容。”被称为“硅谷良心”的谷歌设计道德专家哈里斯坦承，社交媒体让用户不断刷新内容、期待新消息，这种做法跟一次次按压赌场里的老虎机操纵杆没什么不同。

　　舒尔从心理学角度分析说，社交媒体弹出的新消息就像是不确定的奖励回报，总是牵动着用户的神经。如果用户一段时间不用，社交媒体就会想方设法搞出些能吸引他们的东西，把用户再拉回来。英国诺丁汉特伦特大学行为上瘾问题专家格里芬斯解释说，社交媒体不停弹出新消息，是一种诱导用户不停查看屏幕的有效机制。

　　科技界内部有些人士说：“人的大脑是可以被劫持的。”甚至一些科技人士表示，因为知道业界故意让用户上瘾，所以干脆禁止自己的孩子使用手机。了解科技界内幕的研究人士则表示：“公司里所有部门都想方设法提高系统上瘾性，用各种信息轰炸你，把你的注意力重新吸引到应用或网页上来。”

　　（原题《套路太深，社交媒体像老虎机“设套”让用户上瘾》）

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