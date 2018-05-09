千亿规模！一门有关孤独的生意正蓬勃生长

来源| 苏宁财富资讯

作者| 付一夫

时下，“吸猫撸狗”俨然成了网络热词。在各大视频与社交平台上，阿猫阿狗的主人们频频分享自家宠物的搞笑小视频，这些轻松愉快的内容造就了诸如“小狗俊介”、“妞妞端午”这样的网红萌宠，得到了广大网友海量的评论和点赞，有些 “猫奴狗奴”甚至因为这些萌宠赚到了不菲的打赏。

这些现象的背后，是“它经济”的冉冉崛起，一个有着庞大市场空间与广阔商业前景的行业在我们眼前拉开大幕。

“它经济”前景可观

《宠物的历史》一书中指出：“人类愈都市化，离开自然愈远，宠物在人类生活里的重要性也愈增加。”

如今，宠物正越来越多地成为渴望亲近自然的家庭或个人的一种精神寄托，这直接催生了“它经济”的繁荣。

“它经济”又叫宠物经济，即围绕着宠物产生的一系列生产、销售和服务等商业活动。其历史最早可以回溯到上世纪80年代的美国。

当时，美国的宠物行业尚处于孕育期，并未形成明显的经济效益。1987年PetSmart商店的成立，标志着宠物食品仓储式商圈大店真正走上了发展之路。如今，美国已经有了全球最大的宠物经济市场。根据美国宠物协会（APPA）的数据，2016年美国宠物市场的整体规模为665.7亿美元，约占全球的64%，其中食品消费为282.3亿美元，占据近一半的市场份额。

我国的“它经济”起源于上世纪90年代。1992年，中国保护小动物协会的成立让“保护、爱护动物”、“动物是人类朋友”等观念在社会上广泛传播，海外留学生也带来了新鲜的宠物观念，这些让国内的宠物产业开始萌芽。

随后的1993 年，国际著名宠物食品品牌玛氏进入中国市场，拉开了我国宠物行业发展的序幕。此后，随着国民收入水平的逐步提高和宠物观念的日益成熟，我国的宠物市场进入蓬勃发展时期。

根据历年《中国宠物行业白皮书》的有关数据，2015年我国宠物市场规模为978亿元，2017年涨至1340亿元，预计在2010-2020年间将保持年均30.9%的高增速发展，到2020年时市场规模将达到1885亿元。国家统计局的数据也显示，2010-2016年期间，我国宠物行业的年复合增速高达49.1%，“它经济”的发展势头不可小觑。

值得注意的是，与美国相比，我国的宠物数量还有很大的上升空间。天风证券的研究报告提到，目前我国户均宠物仅有0.24只，不到美国的1/6。狗民网的数据显示，我国宠物总量超过1亿只，但从城市拥有犬只的家庭占总数比重来看，北京最高为7.5%，全国则为1.7%，而美国这一数字约为56%。

因此，宠物行业在近两年备受资本市场青睐。IT桔子数据显示，2016年我国宠物行业融资总金额为9.4亿元，几乎是2015年的三倍；佩蒂股份、中宠股份、路斯股份、华亨股份、瑞鹏股份等宠物食品与宠物医药企业也纷纷于A股及新三板上市。足以见得“它经济”的前景可期。

“它经济”为何繁荣？

纵观“它经济”近些年的繁荣，背后有三股力量在推动：

第一，居民收入水平不断提高。中国农业大学动物医学院的研究指出，当一个国家的人均GDP达到3000-8000美元时，宠物产业会快速发展。2015年我国的人均GDP超过8000美元，2017年达到8808.98美元（参见图1）。此外，2017年我国人均可支配收入为25974元，其中城镇居民人均可支配收入为36396元，两项数据分别比2010年增长了2.5倍和近2倍。

第二，单身人群规模持续增加。人们饲养宠物，很大程度是为了寻求一种陪伴，我国日益壮大的单身人群间接推动了“它经济”的发展。《中国统计年鉴2017》数据显示，2016年未婚人口总数为2.18亿，离婚人口总数为2199.28万人。总体来看单身人口规模已达2.4亿，该数字超过了俄罗斯与英国的总人口之和。很多单身人士通过饲养宠物来缓解孤独感，他们倾注财力与精力来饲养宠物，享受着宠物对自己情感的吸收和回馈，这些都为“它经济”注入了动力。

第三，老龄化程度日益加深。对于子女不在身边、活动圈子狭小的退休老人来说，饲养宠物是不可或缺的一种精神寄托。根据2017年的宠物白皮书，超过一半的养宠人士把宠物当成孩子，其中不乏相当数量的老年人群。那么，我国老年人的规模如何？《中国统计年鉴》的数据显示，2016年我国65岁以上老人占总人口的比重达到10.8%，即每100个中国人中，有11个超65岁的老人。而据全国老龄办预测，2015-2035年，我国老年人口将年均增长一千万左右。这将进一步拉动“它经济”的壮大。

“它经济”背后的商机

既然“它经济”钱景无限，那投资人可以从哪些方面掘金呢？

就当前的国内市场而言，宠物食品占据着绝对主导。根据美国宠物用品协会（APPA）的调查统计，我国各个宠物细分市场中，宠物食品的份额最高，占比超过3成。而《中国宠物行业白皮书》的数据显示，我国宠物食品的市场规模已超过400亿元。鉴于其“饲养宠物刚需”的特质，未来宠物食品市场依旧值得期待。

除了食品，“它经济” 实际已经基本形成了从上游饲养、食品、用品到下游医疗、美容、培训、保险的产业链条（参见下图）。沿着各个环节深挖，都可以找到商机。

此外，商家还可以跳出产业链，从其他与宠物行业关系密切的领域寻找切入点。比如直播行业，从情感角度来看，直播与宠物都能够解决年轻人孤独与被需要的情感诉求。另外，由于宠物寿命比人类短，失去宠物往往让主人悲痛、失落，这时，宠物克隆、宠物骨灰饰品甚至智能机器人宠物便可大展拳脚。

老话说，机会总是留给有准备的人。面对“它经济”这块号称未来千亿规模的大蛋糕，你准备好了吗？