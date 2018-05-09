传《QQ炫舞》核心团队投身区块链创业 获千万投资

Bianews 5月9日消息，消息人士透露，原《QQ炫舞》核心团队投身区块链创业，新团队成员包括「炫舞」系列产品的产品总监何晓星、技术总监韩巍等人，同时团队已获得《QQ炫舞》研发公司永航科技创始团队姚勇、厉宇航等人千万级投资。

《QQ炫舞》系列游戏采用团队独立研发的H3D引擎打造，H3D引擎应用了分布式网络服务器技术，具有强大后台处理能力，可以让千万级用户同时在线游戏，保证了业务处理的高可靠性和可恢复性。这是该团队跟区块链技术的契合点。

据ResearchandMarkets据测，到2022年，全球区块链市场规模将达到139.6亿美元。2017至2022年间，该市场的年复合增长率为42.8%。 区块链市场曾一度沦为投资背书、吹嘘吆喝为主导的市场，经历垂直媒体井喷、社群无限扩张的行业话语夺权战，balance、火币等交易所渠道主宰，正逐渐进化为政策监管&扶持技术、产品为先行的去泡沫状态，区块链行业也戏称「过去一年，走完了互联网十年的道路」。

近期，除了《QQ炫舞》团队，还有超过3000万注册用户的通讯社交软件YeeCall等产品团队也相继转向区块链市场。知名投资人朱啸虎曾表示，「新技术一般游戏最早落地，如果说区块链是一个真的风口，那也肯定会诞生这样一个千万日活的应用。可惜，到今天为止我依然没有看到。我们更关心日活用户数。」

随着有千万级DAU背景的产品团队不断加入，「千万日活的应用」这样的分水岭，或许在不久的将来就会出现，区块链行业也会进入真正的2.0时代。