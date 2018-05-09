直击|乐视网收问询函：或因净资产为负暂停上市

新浪科技讯 5月9日上午消息，今日，乐视网收到深交所年报问询函，对乐视网2017年年报的一些经营情况进行问询。

在经营层面，深交所指出，2017 年第二季度以来，公司营业收入、净利润大幅下滑。

截止 2018 年第一季度末，归属于上市公司股东的净资产仅为 3.04 亿元。报告期内，公司广告业务收入为 5.01亿元，较去年同期下滑87.39%；公司付费业务收入为 21.28 亿元，较去年同期下滑62.00%。

深交所要求逐项列式截止 2017 年度，公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，是否存在未清偿的到期债务；要结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施；结合各项业务的开展情况、现金流情况，说明公司持续经营是否存在重大不确定性；结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明公司是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。

子公司在过去一年同样危机重重，子公司乐视云计算有限公司、乐视网（天津）信息技术有限公司 2017 年度净利润分别为-16.72 亿元、-18.35 亿元，与 2016年相比均大幅下降；净资产分别为-1.77 亿元，-10.58 亿元，而 2016年末净资产均为正。

在关联交易方面，报告期内你公司对乐视智能终端科技有限公司、乐视控股（北京）有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司等关联方的销售金额达到 36.99 亿元，占年度销售总额的 52.65%，关联方应收账款期末余额约为 47.57 亿元。

另外，公司关联方其他应收款期末余额约为 12.03 亿元，其中，4.24 亿元为公司对乐视手机电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视手机”）预付手机货款转为其他应收款核算。剩余款项为预计负债调整及公司与非上市系统关联公司之间的资金往来及代付工资等原因产生。

深交所还问询关于担保交易的问题，此前，乐视网曾对乐视体育、乐视云为股东提供担保，年报披露，若乐视体育无法在 2018 年 12 月 31 日前上市、乐视云计算无法在 2016 年、2017 年、2018年完成合同约定的经营指标或在 2019 年初上市等情况，公司将存

在大额回购责任。子公司乐融致新对乐视移动、乐赛移动对和硕联合的应付款项共计 3540.50 万元美元承担连带责任。

在同业竞争方面，2017年，为解决公司控股股东贾跃亭及其配偶甘薇涉及的同业竞争事宜，拟收购甘薇持有的北京乐漾影视传媒有限公司 47.8261%股权，但此后并未披露进展，深交所问询该收购事项的进展、后续工作安排及完成时间。