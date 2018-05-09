短视频的热闹背后 腾讯与头条系正式交战

赵陈婷

[为了狙击抖音，腾讯加大力度投入内容建设，用现金补贴的方式引入优质达人内容。腾讯计划补贴总额度高达30亿元]

今日头条创始人张一鸣与腾讯创始人马化腾的矛盾注定将持续下去。

一方面，从内容平台起家的今日头条正在不断强化自己的社交属性；而另一方面，拥有巨大社交流量的腾讯一直想打造一个全产业链的内容帝国。

而抖音的强大正在不断挑衅腾讯的底线，因为抖音成功让腾讯在社交和内容领域都感受到了威胁。

“行业从文字图片进化到视频，从OGC进化到UGC，作为创业者来说要跟上时代。”张一鸣此前说道，自己也在被业务推着改变。

相比之下，腾讯虽说凭借内容、视频和社交等产品成为第一大流量平台，但短视频一直是腾讯的短板。

重启此前被关闭的短视频项目微视也被视为腾讯在反击头条系的抖音。

事实上，2013年9月就上线的微视是当时最早一拨短视频分享社区。其在AppStore的下载量一度冲到免费榜前五的位置，日用户数激增至4500万人。

但后期微视产品部多个工作组解散，在腾讯内部，微视地位也已经从抢占移动短视频机会到战略放弃。2017年3月13日，腾讯宣布自4月10日起关闭微视。

在今年的两会期间，马化腾表示，已经注意到短视频的火爆，正在探寻短视频与社交网络相结合的点。

今年4月，腾讯宣布微视重新上线4.0版本，推出视频跟拍、歌词字幕等功能，同时与QQ音乐曲库打通。这也是自2017年4月腾讯宣布关闭当时的“微视”应用后，首次对该产品启动更新。

而微视的更新也意味着腾讯与头条系抖音在短视频领域正式交战。

与此同时，一张关于“微视短视频项目说明书”在各微信群中流传。该说明书提到由于近期抖音短视频的火爆，抢占了大量流量，让腾讯感受到了威胁；为了狙击抖音，腾讯加大力度投入内容建设，用现金补贴的方式引入优质达人内容。腾讯计划补贴总额度高达30亿元。

只是现在这个阶段，快手、抖音、西瓜视频等大量社交视频APP的存在已经让市场足够热闹，留给微视的机会并不多了。

不过，擅长投资的腾讯早在2017年3月就领投了抖音直接竞争对手——快手的3.5亿美元的融资。

只是相比头条系的西瓜、火山和抖音三款短视频产品，快手多少显得势单力薄。

值得一提的是，微信在朋友圈并没有放过抖音。目前抖音的短视频分享到朋友圈只能以链接的形式存在。有消息称，目前腾讯系产品和微博几乎都对抖音短视频进行了防御。

而这也被视为短视频社交领域一场“没有硝烟的战争”。

事实上，虽然有腾讯重金押宝的微视在奋起直追，但是在模式逐渐稳固、市场格局也日渐清晰的今天，短视频市场正走入瓶颈期。

短视频成了巨头之间的比拼，门槛越来越高，垂直平台出头的机会也越来越小。

与此同时，风口上的短视频网站正面临史上最严格监管的考验。App下架、新用户不能上传视频、扩充审核团队，此前严厉的监管也一度被解读为短视频平台的生死劫。