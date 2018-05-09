《王者荣耀》水土不服 腾讯游戏量身定做应接不暇

段倩倩

[目前腾讯游戏正在重点与包括OPPO、vivo、华为和小米在内的主流安卓手机厂商及芯片厂商针对热门游戏进行性能优化技术攻关，并计划在近期技术条件成熟后，将对外开放交互协议和引擎接口，进一步扩大合作范围，让与游戏业务关联厂商均能共同优化玩家的游戏体验]

5月初，伴随着《王者荣耀》更新后出现的卡顿等情况，坊间出现腾讯单游戏单机型优化项目对手机厂商收费逾千万元的消息。

腾讯游戏5月7日晚间通过微博对外回应称，《王者荣耀》及腾讯游戏从未与任何手机厂商在技术层面进行付费合作，更不存在“巨额保护费”一说。

腾讯游戏称，《王者荣耀》及腾讯游戏从未与任何手机厂商在技术层面进行付费合作，更不存在“巨额保护费”一说。目前腾讯游戏所有技术优化方案都是完全开放且免费的，完全不存在封闭化、特殊化的技术合作，手机厂商可以通过正规合作渠道按照协议标准接入。

通过优化抢客户

记者了解到，手机厂商对超级App进行定制优化并不少见。超级App用户群体远超手机厂商，两款处理器相同或相近的手机，参与优化的运行更为流畅，和软件公司合作成了手机厂商重要获客方式。

2017年3月，OPPO就提出联合腾讯、高通三方来对《王者荣耀》进行定制优化，2017年6月发布的OPPOR11即用了“智能场景优化”和“多核多线程技术”。这两项技术提升了《王者荣耀》流畅度，很长一段时间内，OPPOR11是安卓阵营中唯一一个连续运行《王者荣耀》2小时还能保持60帧率的手机。

OPPO不是唯一一个对《王者荣耀》进行优化的手机厂商。2017年9月推出的vivoX20拥有全新GameEngine游戏引擎，可以根据《王者荣耀》游戏进程来对CPU启动加速或降频，以保证更好的游戏体验；2017年11月推出的荣耀V10也在发布会上提到支持“多核心，多线程”优化；2018年3月7日，三星在发布会上表示已经和腾讯《王者荣耀》开发团队展开了深度合作。彼时，很多人称三星比vivo晚半年失去了市场先机。

2018年4月20日，《王者荣耀》正式服“命运结契”更新。玩家发现，搭载高通660、麒麟960以下CPU的手机，运行《王者荣耀》时出现了卡顿等情况；采用同款CPU的OPPO、vivo其他机型居然不卡，这些手机为厂商和腾讯游戏的联合定制机。

有技术人员指出，定制优化机在运行游戏时开启了多线程优化后的系统（版本代号O2T），使得中端档次的soc（高通660）也能有不逊色于旗舰soc（高通835）的游戏表现；最高档的优化为开启vulkan与多线程优化后的系统（版本代号VT），能够保证旗舰soc（高通835）用更低的功耗发热，来完成更加稳定的满帧体验。

在不少玩家看来，优化对其他手机厂商不公平，游戏公司不应对相同配置的手机区别对待。尤其是考虑到《王者荣耀》的优化有个Bug，即将手机改为参与优化的机型，就能享受到同样流畅的优化后效果。

将扩大合作范围

那么，如果修改机型就能实现优化后效果，《王者荣耀》和手机厂商优化的技术壁垒体现在哪儿呢？

一位不愿透露姓名的硬件工程师对第一财经表示，优化过程中腾讯游戏要做的工作不是很多，《王者荣耀》效果优化主要在显示不全、触屏不灵敏和手机太烫等。优化后的手机进入游戏模式后可以根据页面显示舒适的画面，防止英雄跑到屏外；触屏也可以在游戏时提高扫描频率，打起游戏来更顺手；适当降频则保证手机不会太烫。

该硬件工程师同时表示，在显示和触屏上，优化不涉及底层技术，如果另外一款机型分辨率和优化机一样，上层指令也可以通用。

对于为何只对部分手机机型进行优化？腾讯游戏解释称，由于安卓机型硬件条件存在极大差异，从技术安全的角度出发，每项技术优化手段都需和不同的安卓版本进行适配，因此需要严谨的技术测试才能保证游戏安全、平稳运行。若等某项优化措施能适配全部手机机型再进行应用，相关技术测试流程将会十分漫长。因为腾讯游戏采取“测试一款，开放一款”的优化策略。

腾讯游戏同时称，目前腾讯游戏正在重点与包括OPPO、vivo、华为（含荣耀）和小米在内的主流安卓手机厂商及芯片厂商针对热门游戏进行性能优化技术攻关，并计划在近期技术条件成熟后，将对外开放交互协议和引擎接口，进一步扩大合作范围，让与游戏业务关联厂商均能共同优化玩家的游戏体验。