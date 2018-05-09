抢夺社交流量 今日头条与腾讯“互撕”

段倩倩 赵陈婷

2011年3Q大战后，腾讯马放南山开门纳客，整体风格崇文抑武。腾讯很少在舆论上发起攻势，当腾讯内部一款和即刻很像的APP被指抄袭时，腾讯选择了下架这款APP。

然而，今年5月8日，当今日头条创始人兼CEO张一鸣称“微信的借口封杀、微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”时，腾讯董事会主席兼CEO马化腾回怼称“这可以理解为诽谤”。

今日头条和腾讯之间的口水战并非首次，双方矛盾的焦点在于对社交流量的抢夺。

从BAT阴影下成长出来的今日头条一直没有站队。事实上，即使去年乌镇互联网大会坐在了腾讯系的饭局上，张一鸣还是一直刻意保持着自己的独立性。

此前有投资人透露腾讯想要大比例入股今日头条而不得的消息。头腾大战让人看到昔日3Q大战的影子，经历了七年之痒，腾讯还有梦想吗？

微视难涅槃？

抖音为今日头条旗下短视频APP，张一鸣在朋友圈展示了抖音国际版（TikTok）战绩，庆祝TikTok获得了2018Q1AppStore免费下载量的第一名；微视为腾讯旗下短视频App，是一款命运多舛、至今也不温不火的产品。

对“微信的借口封杀”和“微视的抄袭”，张一鸣回应马化腾的“诽谤”论时说，“前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们PR批评了。材料我单独发给你。”

马化腾则回复张一鸣称，“要公证你们的太多了。”

微视最早诞生于2013年。彼时没有人能预料到短视频行业的火爆，在产品多如牛毛的腾讯公司，这款产品一度遭遇冷落甚至停摆。

2015年3月，微视团队主要成员离职或转岗；2017年3月，腾讯宣布微视将于当年4月10日正式下线；同年5月，微视推出了全新改版的iOS版本，但微视的改版并没有得到市场过多关注——快手、抖音等视频社交软件异军突起，市场上已经有太多后起之秀。

今年两会期间，马化腾在接受媒体采访时透露，腾讯已经注意到短视频，正在探索发展短视频、直播等新型社交平台，将会探讨其与社交网络的结合点。

这似乎对外释放了微视复活的信号，腾讯也加大了对微视的投入。

此前微视属于OMG（网络媒体事业群），后者主要负责腾讯网、腾讯视频、腾讯新闻客户端的运营；2017年下半年，微视被调换至SNG（社交网络事业群），SNG事业群以QQ和QQ空间最为知名，用户群体和微视目标群体更为相像。

经历过团队解散、二次复活和更换事业群，微视会成为涅槃的凤凰吗？

2018年4月2日，微视迎来2018年首次重大更新，新上线的安卓4.0版本推出三大首创功能，并打通QQ音乐千万正版曲库；4月28日，微视发布4.2.0版本，增添照片视频混排上传制作MV、私信、互相关注、私密发表等新功能。

除了产品更新，腾讯不惜重金买市场。4月10日，一个名为《微视短视频项目说明书》的文件开始大范围在互联网流传，文件称腾讯将在4月到8月用30亿元现金补贴的方式吸引优质达人内容，目的是狙击抖音。

惯于后发制人的腾讯，在短视频上遇见了劲敌，微视依然难敌抖音。腾讯在文字、语音社交地位无懈可击，但视频社交几乎还是刚刚起步。当微视还在和抖音争夺国内的存量用户时，抖音已经出海告捷。

第三方公司SensorTower近日发布的数据显示，2018年一季度，TikTok下载量达4580万次，超越了Facebook、YouTube、Instagram等应用，成为全球APPStore中免费下载量最高的应用。

遑论腾讯信息流产品天天快报在今日头条前的节节败退。

腾讯还有梦想吗？换言之，大举对外并购之余腾讯还有持续推新能力吗？在抖音和今日头条面前，腾讯是紧张的。

今日头条也一直是腾讯想收购而不得的对象。早在2016年就传出腾讯要以80亿美元估值投资今日头条的消息，但是很快就被张一鸣以一篇《GoBigorGoHome》辟谣称，很多同事跟他说加入头条的目的不是为了成为腾讯员工，他当然也不是。

头条的围剿与反围剿

随着野心越来越大，今日头条已经无法站队。

现在，这家公司俨然已经成为互联网巨头们的“大敌”。不只是巨头，几乎想在内容领域有所动作的公司，都会自觉不自觉地把头条当对手。

在此之前，腾讯、搜狐等相继以今日头条涉嫌侵犯其所属作品的信息网络传播权，发起知识产权保卫战。

今年1月底，今日头条还和百度从商业竞争升级到对簿公堂。当时，今日头条方面对外发布声明指出百度不正当竞争的多个证据，并且称北京市海淀区人民法院已经受理此案。

这意味着，在信息流、短视频、社交这些新兴业态的巨大利益面前，当下的今日头条和百度、腾讯等巨头之间早已撕破了面前的窗户纸。

一场突围和围剿的战役正在持续上演。

张一鸣的资本是，包括已经公开及仍在孵化的项目，目前今日头条旗下已经有了一个庞大的APP矩阵。

打头阵的APP是今日头条。第二梯队包括火山小视频、西瓜视频、抖音、悟空问答，以及收购的美国短视频社区Flipagram、自营的“海外版今日头条”TopBuzz。第三梯队包括内涵段子、搞笑囧图、有点意思、东方IC等等。此外，还有数个应用在孵化阶段，尚未对外公布。

但今日头条APP并不是稳坐钓鱼台，流量正在被竞争者蚕食。这种局面之下，必然要想办法拓展流量来源，以吸引广告主。

作为创始人，张一鸣历来的思路是，头条是技术公司而非媒体平台。不做媒体的头条本身内容量是有限的。于是，来自各行各业的头条号成为了更加广阔的投放阵地。

因此，头条还从各个维度运营了一批APP，加强线上线下的互动。比如抖音是针对90、95后年轻的潮流一代；火山视频是针对三四线城市、乡镇用户；西瓜视频对标是YouTube；悟空问答是针对相对高知的用户。

从目前来看，被视为互联网小巨头的今日头条已经成为拥有巨额收入的平台级公司，从以往搜狐、百度、阿里等对今日头条的围攻来看，单纯想从产品上杀死今日头条已经很难了。

但是张一鸣还是有自己烦恼的，特别是最近。

进入2018年之后，今日头条的产品陆续进入低俗内容整改期。

今年年初，在被北京网信办约谈并且停止更新24小时之后，今日头条宣布开始完善机器算法还没能完全胜任的审核工作。继关停社会频道之后，今日头条还发布了信息招聘内容审核编辑岗位，据悉，招聘规模在2000人左右。

4月9日，今日头条与凤凰新闻、网易新闻、天天快报等被做下架处理，其中今日头条被暂停下载时间为三周。

4月10日，今日头条旗下“内涵段子”应用程序及公众号因存在导向不正、格调低俗等突出问题被广电总局永久关停。

随后，张一鸣发表致歉信表示“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我”，同时旗下品牌抖音正式上线反沉迷系统。

除了TikTok下载量在AppStore名列第一，4月19日抖音在发布会上公开宣布，目前包括TikTok和musical.ly在内的抖音全系海外产品月活跃用户已经过亿，且仍在持续高速增长。