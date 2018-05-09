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移动支付巨头进军公交出行蓝海 挖掘新的数据价值

移动支付巨头进军公交出行蓝海 挖掘新的数据价值
2018年05月09日 05:52 第一财经日报
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　　杜川

　　[移动支付在公交领域的应用，对于传统的公交公司而言，可以帮助其解决现金管理的问题，同时提升了用户的乘车体验。但对于支付巨头而言，移动支付的真正价值在于数据的获取]

　　移动支付的场景争夺终于从商家付款来到了公共交通领域，支付宝、微信支付、银联、京东支付等移动支付巨头纷纷瞄准了公交出行新蓝海。5月8日，腾讯乘车码在腾讯大本营深圳落地。前不久，北京轨道交通也开始全面试运行手机扫码进站。在此之前，上海、杭州、武汉、广州等城市已经先后开通了移动支付的公交出行新模式。

　　据了解，目前至少有50个以上城市的地铁、公交系统支持移动支付。公共交通的高频度、高黏性、低额度等独有性特点，成为了移动支付巨头抢滩的黄金场景。

　　然而，在“移动支付+公交出行”的转型升级过程中，一些新的商业模式被开启的同时，也引发了对数据使用边界问题的思考。

　　NFC还是二维码？

　　根据记者了解，目前在公交出行中的支付方式主要分为NFC支付模式以及扫码付模式。扫码付又分为两种方式，一种是公交地铁官方APP绑定移动支付作为支付方式，北京、上海就是采用这种模式；另一种是移动支付软件内自带的小模块支持扫码乘车，例如在杭州，支付宝内会有一个乘车二维码。

　　公交地铁场景中最大的一个挑战就是网络稳定性差，扫码付必然对网络的稳定性提出了挑战，特别是在乘车高峰期，公共出行支付必须要短时间高速度处理巨大客流量，这对技术提出了更高的要求。根据支付宝介绍，“双离线二维码支付”技术解决了进出站闸机、手机离线无信号的支付问题。支付信息并不是瞬间显示，而是在“叮叮”声响后的大约2~3秒内，在闸机、手机双双离线的情况也可以保证乘客可以顺利刷卡乘车。

　　与支付宝的“双离线二维码”技术类似，银联也推出了“脱机二维码”应用。“目前银联的二维码有两种，一种是联机交易的消费二维码，另一种是脱机二维码，这种脱机二维码适用于公交地铁对于信号有要求的应用场景，即便移动设备与闸机端均处于离线脱机状态，也可以实现乘车体验。”一位接近银联人士表示。

　　其实，相比二维码支付技术近两年的迅速崛起，NFC支付的推广时间更早，但却一直不温不火。

　　在公共交通场景下，NFC近场支付相对有着数据传输、安全性及用户体验三大优势。无需连接移动网络，可避免因手机没有信号而无法支付的尴尬。此外，NFC模式省去了打开APP、点击扫码等多个繁琐环节。

　　然而，在移动支付领域，用户规模与用户对支付品牌的熟知度对交易规模的影响较大。早在2014年至2015年，支付宝就尝试了手机NFC支付技术，遇到设备兼容性较差、手机普适性低、行业利益链复杂等诸多挑战。支付宝人士表示，尝试了各种技术后发现，在中国的现状下，只有二维码技术是在兼容性、普适性和用户使用习惯的多因素平衡下的最佳载体，所以最终选择以二维码作为切入点。

　　在移动支付抢滩公交出行的过程中，面对用户的不同需求，支付巨头在增加用户黏性、培养用户习惯上也想尽办法。

　　近日，京东支付“一分钱乘公交”活动相继在四川绵阳、湖南湘潭两地展开，两地市民使用京东闪付或京东二维码支付乘坐指定公交，毎人每日可享受2次一分钱乘车优惠。

　　无独有偶，在支付宝的大本营杭州，就有市民对第一财经记者表示，“这里现在都刷银联了，有优惠，我早晚坐两次公交，各一分钱。”由于优惠力度较大，这位市民近期都在用银联支付公交费用。

　　支付巨头的推广方式除了与优惠力度息息相关外，第一财经记者还发现，支付宝在其生态系统内还提供其他功能来沉淀客户。例如，在选择支付宝扫码乘车后的第二天，支付宝蚂蚁森林会产生52g的能量。

　　而腾讯方面则依托社交优势，将微信和QQ流量触角不断延伸到各个领域。例如，在腾讯乘车码的推广中，今年春节期间，腾讯在广州上线试点微信车票功能，用户可向群好友及单个好友赠送车票，好友领取之后可在腾讯乘车码小程序中打开，并直接刷码使用，将线下传统车票进行电子化、社交化，增加其收藏性、环保性和便利性。

　　业内人士表示，公共出行领域有着巨大的市场潜力，对于支付巨头而言，是一个具有巨大吸引力的流量入口，从目前来看还处于争抢流量入口、提高市场占有率的阶段，短时间内难分高低。

　　新商业模式与数据隐忧

　　“以前我们面对成吨成吨的零钱，看着是钱，实际上费钱。”江西九江公交集团负责人说，乘客买车票的硬币，一直以来令人头疼，“仓库盛不下，银行不愿收，只能拿硬币来支付供货商的货款，四五十万的硬币，一辆皮卡才拉走。”2018年1月19日，九江公交接入了支付宝扫码乘车，成吨的硬币开始逐渐减少。

　　现金管理是传统公交公司普遍面临的问题。互联网与传统行业的融合，可以帮助实现产业升级。数据显示，杭州公交以往每天收到约170万元零钱，约占公交票款金额的48%，约200人的团队专门负责清点零钱。随着支付宝等移动支付手段的使用，目前零钱使用率下降了20%以上。

　　当然，移动支付与公交出行领域在合作与转型升级中除了技术难题、用户习惯的培养外，仍要面临合作模式等难题。

　　支付宝方面表示，公交出行一直是个传统行业，刷卡、投币等运营了二三十年，有着比较固定的“游戏玩家”、服务模式和利益格局。推进移动公交，不仅意味着技术方面的探索，还考验着互联网企业在产业协同方面的智慧。

　　记者发现，相比三四线城市的推进进度，一些一线城市反而稍显落后。

　　“大城市体量大，公交地铁有很多一卡通公司存在，有发卡方、有盈利点，现在接受新的互联网化的模式，需要一定的消化过程。另外，各地想法不同，有自己的个性化需求也是推广进度不同的一个原因。”上述银联人士称。

　　移动支付在公共交通领域的成功应用，印证了移动支付在公共出行领域存在很大发展空间。对于传统的公交公司而言，可以帮助其解决现金管理的问题，同时提升了用户的乘车体验。但对于支付巨头而言，移动支付的真正价值在于数据的获取。

　　“这些互联网公司获得用户数据后，可以了解消费者的特点，拓宽消费金融的服务，公交出行领域是了解消费者的一个渠道，提供了一些想象的空间。”北京大学智能金融研究中心兼职研究员刘新海对第一财经表示。

　　对于支付巨头及传统公交公司而言，获取用户数据后，意味着新的商业模式的开启。支付宝表示，例如公交车沿线经过一家盒马鲜生，那么就可以推送给乘客一个盒马的券给乘客。对于不同乘车习惯的乘客，公交公司可以像互联网公司一样，给不同的优惠。个性化的运营服务，将商业化想象空间扩大。

　　但也有用户担心数据滥用的问题，比如根据已有用户信息可以得到消费者的相关生活轨迹数据，将数据建模分析后，可将此类数据进行交易后用于商业营销。

　　上述银联受访者表示，“银联布局公交出行领域不是为了拿数据，是为银联持卡人服务的。在与公交地铁谈判的过程中，并不是要把数据拿过来，实际上银联获得的数据很简单，例如，某用户在某公交车上刷了2元钱。银联并不会看到用户上下车的站点等额外的数据信息。这也是一卡通公司、公交公司愿意与银联合作的一个原因。”

　　蚂蚁金服对第一财经也表示，“当涉及相关信息的沉淀、用途时，我们会提前告知用户，只有获得用户的明确同意，才会有后续操作。总的来说，无论是在出行场景，还是其他场景，我们都会遵循合法、正当、必要的原则。”

　　刘新海表示，个人信息的滥用的界定，目前在法律层面一直没有明确。科技创新是一把双刃剑，漏洞是创新的空间，但仍要有消费者的保护措施。移动支付切入公共交通出行领域也是同样的道理。“公共交通领域是政府主导，这对支付巨头来说也是一种约束。”

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