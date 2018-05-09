Facebook管理层大变动 新增区块链团队

新浪科技讯 北京时间5月9日凌晨消息，本周二，外媒报道称，Facebook在本周进行了自创办以来的最大规模管理层人事变动，另外还包括区块链方面的新动作和为解决隐私保护问题定下的目标。

新建立的试验性的区块链团队将由现任Facebook Messenger的主管大卫·马库斯（David Marcus）来领导。目前，马库斯还是数字加密货币交易平台Coinbase的董事会成员之一，区块链是数字加密货币的支撑技术。马库斯于2014年离开支付公司PayPal并加入Facebook。

据Recode称，Facebook将分为三个部门来运营，包括一个“应用家族”部门（包括Facebook、Instagram、WhatsApp、和Messenger）、一个新平台部门（包括区块链技术团队、虚拟现实/增强现实团队、人工智能团队、和企业业务团队）、和一个“中心化产品服务”部门（包括广告、数据分析、和安全）。

Facebook没有立即对此事发表评论。

由于前段时间爆出的剑桥分析（Cambridge Analytica）以不正当手段获取大量Facebook用户数据事件和俄罗斯通过Facebook干预美国总统大选事件，Facebook面临大量对其数据隐私保护和“假新闻”的指控。同时，Facebook还在尝试通过旗下新平台WhatsApp和Instagram来实现其广告业务的持续增长。

上个月，WhatsApp联合创始人简·库姆（Jan Koum）宣布从Facebook离职。据Recode的消息，经过这周的管理层改组，大多数Facebook旗下应用都将有新的领导，不过Instagram是个例外，该热门图片社交应用继续由其创始人兼首席执行官凯文·斯特罗姆（Kevin Systrom）管理。（小宝）