从八达通到支付宝：诸侯混战香港无现金时代何时到来

罗琦

[香港金管局网站显示，目前储值支付工具（SVF）持牌人共有16家，包括3家银行。在经历了近两年的竞争角逐后，这些电子支付机构似乎还没有在香港分出胜负。]

“忘记带现金，请问如何在深圳生存？”这是在香港生活8年的郑琳（化名）某一天从香港去深圳发的朋友圈，深圳朋友的留言大多数是“我已经好几周没带过现金出门了”“现金是什么？”比起一河之隔的深圳，香港的电子支付道路似乎才刚刚开始。

实际上，论电子支付，亚洲几乎没有人比香港的八达通更早，在1997年，八达通通过内置晶片在信用卡大小的塑胶卡片，放在接收器上就可以完成付款的整个过程，最初只是用在巴士、地铁等交通工具，但随后很快普及在零售业务中，成为了世界上最早且发展最成功的电子储值卡。

不过，这样的优势在境内支付系统兴起之后显得有些后继无力。随着各大电子支付平台纷纷开始有所行动，原本平静的市场也开始有了新的活力，根据数据科技公司钱方好近QFPay最新数据，五一期间香港的移动支付总交易额为1.05亿港元，交易单数增幅达8倍，商户平均交易额同比增加2.02倍，增幅远远超过香港的境内旅客的增长幅度。

香港电子支付“混战”

香港金融管理局（下称“金管局”）网站显示，目前储值支付工具（SVF）持牌人共有16家，包括3家银行。2016年，金管局批准发放首批储值电子支付牌照，以支付宝、微信支付等支付巨头为主。不过在经历了近两年的竞争角逐后，这些电子支付机构似乎还没有在香港分出胜负。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对第一财经称，目前正处于香港电子支付的“战国时代”，各大支付平台都在铆足劲抢地盘，很多都是用烧钱的方法，试图抢占更多用户以及流量。

QFPayCEO兼创始人李英豪对第一财经称，目前香港的电子支付平台竞争比较混乱，没有一家占有绝对优势，未来这种混乱的格局将持续一段时间，不过，对于消费者而言竞争是一件好事，会变相刺激消费者使用移动支付平台，而香港的无现金时代绝对不会像内地那么快就到来。

从电子支付平台数据来看，2017年第四季末，使用中的储值支付工具账户总数只上升了15.4%，储值金额及工具总额上升了17.3%，总体增速较慢。

方保侨称，接下来的一两年对于香港的电子支付市场来说非常关键，只要在这1至2年间确定市场地位，就能存活在香港的电子支付市场上。

AlipayHK要取代八达通？

面对行业的激烈竞争，各家公司的想法都层出不穷，而根据市场的现状，八达通仍然占据主导地位。截至2017年，市面上流通着超过3450万张八达通卡，相当于每位香港人平均持有4张八达通卡，每日交易宗数超过1300万，金额超过1.5亿港元。

由于八达通市场占有率非常高，其他支付工具只能各显神通，用其他方法来抢占零售市场。

今年3月，蚂蚁金服和李嘉诚旗下长江和记（00001.HK）宣布成立合资公司APSHK[AlipayPaymentServices（HK）Limited]，共同运营AlipayHK。与内地版支付宝不一样的是，AlipayHK引入了很多本地化的特色，在去年5月上线以来，已经累计超过100万用户，合作商户超过1万家，AlipayHK在香港的推广非常激进，除了每个用户都可以享受50港元的迎新优惠，APP里也有香港本地特色的“储印花优惠”。

由于长江和记旗下零售网络庞大，涵盖了超市、电讯等业务，APSHK成立仅仅两个月，支付点已经由5000个增加到了1.5万个。APSHK行政总裁陈婉真则认为，烧钱并非成功的要素，很多人拿完优惠之后就不再用这个支付工具，支付工具最重要是方便。

有市场人士认为，AlipayHK抱上了长和的“大腿”，在网点铺开上完全不用担心，而微信支付虽然也很努力，但是比起长和的网点优势，依旧显得不足，其他电子支付工具，有的在推出很短一段时间就已经销声匿迹。所以在这场电子支付争夺战中，AlipayHK胜算较大，陈婉真更是预计，在未来2至3年时间里，AlipayHK有望取代八达通。

而在某些细分市场，似乎可以看到几大巨头角逐的结果，目前香港在指定的售票机也会接受电子移动支付，但仅限支付宝和微信支付。港铁称，乘客可以在指定售票机以支付宝、AlipayHK、微信支付或WeChatPayHK购买单程车票，目前香港尖沙咀、尖东等站都已经开始试行。

出租车市场难普及

目前，八达通已经垄断了香港本地的公共交通系统，而其他的支付工具要真正取代八达通可能性并不大，很多支付系统都从香港出租车市场着手，力图抢占自己的一片市场。

为了抢占市场，八达通近日推出出租车电子支付服务，乘客则可选择以八达通卡或八达通O！ePay付款，为了鼓励出租车司机使用，司机只要开户成功，就可以获得150港元奖励。

早在2006年，八达通就试图在香港的出租车上安装八达通读卡机收费，但由于租用费非常贵，加上使用上并不方便，即使八达通在2011年再次推广，最终都无法普及。

从现状来看，出租车市场并不好做。滴滴香港在4月份正式宣布与VISA合作，推出电子支付服务，乘客可以在三日内通过任何一张国际VISA信用卡，在滴滴APP内付款，就可以享有100港元单程的出租车乘车优惠，一天最多可以享受两程。

但很多乘客向记者反映，当天根本无法通过滴滴手机APP叫到出租车，甚至有出租车司机在确定乘客行程后，要求乘客取消信用卡订单并支付现金，让用户体验大打折扣。

HKTaxi联合创始人KayLui对第一财经称，香港出租车市场最困难的地方在于，出租车司机都喜欢收现金。如果用一般的电子支付，他们需要等待将近一周才能把当天的钱从银行取出来。这个问题让很多香港本地的出租车软件都很难生存下去，像HKTaxi这样的小型企业，只能靠自有资金先垫付给司机，让司机可以在第二天就收到乘客的出租车费，即便如此，还是比现金慢太多了。

不过，今年9月，香港马上要推出快速支付系统，有望解决这一难题。由金管局牵头推进的快速支付系统有望打通香港的储值支付工具，并为银行和储值支付工具提供实时支付平台，预计每日额度在5000港元至1万港元之间。