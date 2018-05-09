爱尔兰堕胎公投在即 Facebook禁止投放相关广告

新浪科技讯 北京时间5月9日凌晨消息，本周二，Facebook宣布不再接受来自爱尔兰外部的有关该国将于5月25日进行的堕胎公投的广告，这是Facebook提升该平台政治广告透明度的最新一步。

在爱尔兰现行法律下，不允许外国公民或团体给爱尔兰政治运动团体捐款。然而，在本周二之前，外国人仍然可以在Facebook上购买广告来影响爱尔兰投票者。

Facebook曾在英国脱欧公投和2016年美国总统大选期间被质疑其在这两次政治运动中所起的作用，做出此禁止国外广告的决定的部分原因是，有评论指出国外的政治广告可能对爱尔兰堕胎公投产生消极影响。

Facebook在一份声明中称：“为了保护竞选和公投的完整性免受来自不确定因素的影响，我们将拒绝来自除爱尔兰以外其他国家的有关此次爱尔兰堕胎公投的广告。我们认为此举的精神与爱尔兰竞选法中禁止政治运动团体接受外国捐款的条款是吻合的。”

Facebook表示将依赖于来自正反两方知名政治运动团体的报告来甄别国外广告，同时，其自动化竞选完整性工具正在开发中。

在今年4月25日，Facebook上线了一个测试版“查看广告”的工具，允许用户查看任意广告主发布在Facebook上的所有内容，而不仅仅是该广告主给此用户看到的那一条广告。

此次爱尔兰关于是否自由化其堕胎法的公投将使得投票者有机会废除一项35年来一直极富争议的有关堕胎的宪法修订案，即决定堕胎是否应该在爱尔兰被合法化。爱尔兰是全球发达国家中堕胎法最严格的国家之一。（小宝）