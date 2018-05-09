2018 Google I/O:谷歌把AI带上科技与人文的十字路口

相关专题：2018 Google I/O谷歌开发者大会

新浪科技讯 5月9日凌晨消息，为期三天的Google I/O开发者大会今日在美国开幕。在刚刚结束的主题演讲上，谷歌CEO桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）和各产品线负责人讲解了自家的AI、Android系统、谷歌助手等产品的进展。

今年的主角依然是AI人工智能，它已经融入谷歌产品与软件系统中，但这次，谷歌在讲解AI或产品功能时候从理解人类和人性的角度举例，把AI带到了科技与人文的十字路口上。

AI：贴近人性并对人类有帮助

谷歌CEO皮查伊用两个卡通图标举例作为开场白，说明谷歌对信息真实的追求。AI是第一个被提及的话题，皮查伊将之具体到医疗领域，用视网膜扫描诊断疾病的具体案例来解释机器学习的能力，让观众能理解AI对人类的作用——“医疗就是AI能改变的重要领域”。

AI帮助判断眼部病情

以往在Google I/O上大谈代码只有码农们兴奋而旁人无感的状况终于有所改进，皮查伊将每个技术点都具体化，例如谷歌相册中找到朋友的婚礼照片，下面会提示是不是要分享给她；或是一张较昏暗的照片提示用户要不要调整。

AI应用实例，看到某人照片，手机问要不要分享给她

另外，谷歌公布了自己的人工智能专用芯片TPU3.0，相比上代，它使用液冷，计算力是去年TPU2.0的8倍，可以更快更智能解决更多问题。但这部分只有两句，并未过过解释。

支持水冷的智能芯片

Google Assistant：连声音都更像人类

Google Assistant（谷歌助手）是本次开发者大会介绍的第二个重要新品，它是谷歌的AI智能助手，这次更新带来6种新声音，并且发音更贴近人类自然语言，不那么像机器人发出来的声音。

皮查伊介绍说它的声调、节奏等都更接近人类。他们在录音室里采集了人类的声音，捕捉声音特质，之后分析特征融入Google Assistant中。

谷歌助手的语音更自然

谷歌宣布了自己的AI语音助手发布2年后，已经支持30种语音，在80个国家可用；一些细节改变还有：1）持续性对话，不用每次都喊Hey Google唤醒一次才问一个问题，它可以连续回答；2）家庭使用场景，例如孩子跟谷歌助手对话时候，如果他比较礼貌的说“请”字，谷歌助手也会给更nice的回答——谷歌希望用这种不为人注意的细节，来告诉用户自己的AI助手有多周到。

谷歌助手不仅是个语音助手，还对带屏幕的设备进行了优化

除了声音，谷歌助手在视觉表达方面也有所改进。现场采用中国公司联想的“智能显示器”来展示谷歌助手在视觉方面给人们的反馈，还有手机上的语音搜索展示；在开车时候，如果用声音控制，谷歌助手也会融合在谷歌地图上，给人类声音+视觉展示，把导航这件事做得更好。

皮查伊演示了两个极为科幻的场景：你要理发，喊谷歌助手预定，它会给理发店打电话，并回答出理发店里店员“几点理发”“预定客人的名字”等信息；或者预定餐馆，如果没位置，它也能学会变通改预定时间——全程是谷歌助手（机器）在和一个人类流畅的对话，它的声音仿佛一个人类，回答方式也是一个人类，没有机械刻板的痕迹。

机器和人类对话约理发，极其科幻的场景

预约理发和餐馆这两个场景非常生活化，这么自然的场景，你手机里的智能助手就独立能完成。谷歌告诉世人，他们真的把自己的额智能助理变成了人，并在自己的发布会上演出了科幻片里的情节。

虽然我们相信实际生活中不会像舞台演示这么流畅，但谷歌助手已经展示了目前AI助手的发展方向，就是朝着人类的方向进化。

Google News：AI做新闻

谷歌自己不是媒体不做新闻，但他们的Google News用AI介入了人们阅读新闻方式，第一个特征可以粗略理解为高端版“今日头条”，它的有些方式很像关联阅读，你看了条朝鲜韩国领导人见面，它会关联推送其他相关新闻。

学习用户读新闻习惯，自动生成一个专题

第二个特征，360度报道，让用户了解整个新闻的来龙去脉。比如某地停电，在新闻前后有这件事本身、人们需要做什么，以前以后相关的相关事件。他们想让用户知道一件事，并在后台绘制出一张脉络图，让用户完整理解这件事——这基本等于机器自己搭建了一个专题。

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第三个特征是让用户订阅自己需要的媒体，目前Google News已经进入127个国家和地区，在Android和iOS上都能找到。

Android P：帮用户戒掉手机瘾

十年前，谷歌发布了搭载Android系统的首款手机G1，影响了智能手机的变化。如今的Android系统没有答复变化，一切尽在细节中：加入了更多智能体现，例如根据用户习惯判别使用情况来节省电力；根据用户喜好（手机亮度跳到了多高等）来自动判别亮度，让用户大幅降低手动调整亮度的机会，号称准确率到了60%；应用预测，学习用户习惯和使用情景，来给用户提供有效的App建议。

学习用户习惯来省电

在界面方面，Android系统的界面变得更简单，并加入了更多手势。在这点上，谷歌似乎借鉴了iPhone X的手势（或者说他们都借鉴了webOS），在现场演示的Pixel手机上，底部有个小横条，滑动返回桌面，或是切换App，跟iPhone X实现方式接近。

底部滑动条像iPhone X

谷歌希望Android P能帮人了解自己用手机做什么，防止沉迷在数字世界里。比如现在每个App都能统计使用时间，看看你究竟用手机做什么；到睡觉时间提醒人类并把手机屏幕调成灰色——帮用户戒掉手机瘾。

今天Android P Beta测试版已经上线，在谷歌提到的适配手机厂商中大半来自中国：一加，小米，ov与索尼诺基亚等国际厂商放在一起，成为了第一批支持厂商。

第一批适配厂商中大半来自中国

Google Maps+Google Lens：兴趣推荐

谷歌给地图加了更丰富的地点相关概念，利用AI和卫星图像技术，可以了解新地址和商家，另外推荐最近的路程和附近最适合你的餐厅。其实类似功能目前高德，百度地图等也有尝试。

地图相关推荐不是新功能了

谷歌地图这次跟手机摄像头结合了，例如你不知道在哪，打开镜头，它会采集街头画面，之后将实景与地图结合，告诉用户该想哪走。

AR实景导航

这个功能其实Google Lens与地图的融合，它是一款基于图像识别和OCR技术的人工智能应用，这次被用在地图这种实用场景里；另外Google Lens本身也得到了加强，例如拍一张纸，上面的字可以识别并从纸上“粘贴”到手机里。

从现实“粘贴”到电子世界

无人驾驶：车自己预判路况

2016年，谷歌的母公司Alphabet宣布将自动驾驶汽车项目分拆为一家单独的公司Waymo，这次的无人驾驶汽车和部分就由Waymo的CEO John Krafcik上台讲解，他介绍了Waymo无人驾驶汽车的近况：已在亚利桑那州凤凰城上路，AI的介入让无人驾驶的错误已经减少了100多倍，可让无人驾驶汽车更安全。

Waymo无人驾驶汽车

目前Waymo有2.5万辆车每天在路上验证各种路况。Waymo的讲解人举了个例子来说明神经网络的学习结果：无人车可以自己预测人们或车在横穿马路、闯红灯等行为提前预判，防止在过十字路口时候撞到闯红灯人或车。

AI预判路上行为

总结：给AI加上人性

这是一场名副其实的开发者大会，没有硬件发布，也似乎没有一种系统是大革命性更新。这其实已经不是第一年这样了——AI的介入，让每件产品都有了机器学习的属性，更新在了潜移默化中。

相比之下，UI界面改头换面这种表层的惊喜少了，所有的改进似乎都是细枝末节。智能化的演进在每分每秒进行，根据用户使用习惯而悄悄变化。

对比之前，这场主题演讲特殊之处就是无时不忘提到AI对人类的帮助，以及AI资深的人性化（比如教小朋友说”请“），理工男们用这种方式让外界理解自己打造一个“更美好世界”的梦想，这也是硅谷所有科技公司的态度，所不同的是，这个目的是AI帮助人类实现的。（晓光）