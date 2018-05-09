揭开“网售滞销水果”悲情牌套路

当地称电商平台上的“临猗苹果滞销”夸大事实

“滞销大爷”的照片被多个商家用来卖苹果、卖笋、卖菠萝、卖柠檬……

近日，山西临猗县政府发布的一则针对“临猗苹果滞销”不当营销方式的声明引发关注。声明中称，多个电商发布“临猗苹果滞销”的营销策划，利用打“悲情牌”营销临猗苹果，给当地果业品牌形象造成了严重影响，并且营销内容有诸多夸大失实之处。

北京青年报记者看到，在公众号和电商平台中，仍有商家以滞销作为营销宣传方法来售卖苹果。而除了临猗苹果外，还有多个商家以“苹果滞销”、“鲜笋滞销”、“菠萝滞销”等为由头售卖商品，采用的都是同一名老人的照片作为宣传图。对此，电商客服表示商家或涉嫌侵犯肖像权，平台也会对商家销售行为进行监督。

事件

“临猗苹果滞销”？ 当地称夸大事实

5月7日，山西运城临猗县政府发布一则针对“临猗苹果滞销”不当营销方式的声明。该声明称，近期，多个电商平台发布了“临猗苹果滞销”的营销策划，利用打“悲情牌”方式营销临猗苹果，这给运城果业的整体品牌形象造成了严重影响。经全面深入查证，该信息内容有诸多夸大失实之处。

据临猗县政府调查，报道所选用视频、图片均拍摄于2016年以前，有的还采用“摆拍”方式，刻意营造果农的贫苦形象。此外，为最大限度地博取消费者同情，电商刻意打造临猗苹果“丑”的特点，所呈现出来的苹果都是有果锈疤痕、麻点、黑点、龟裂的次等果，此类苹果是客商将优质苹果筛选收购以后余下的残次苹果，仅占很小的比例。

临猗县政府在声明中还称，个别平台采取不当手段取得了加盖当地乡、村及果业部门公章的材料配合宣传，并且陈述内容与事实严重不符；大多平台蓄意夸大果品滞销严重程度，造成了苹果价格的不合理波动。

据调查，主打悲情牌是一种常见的营销方式，广东徐闻的菠萝、安徽一带的蜜橘等农产品也都曾被采用这种方式进行营销，目的是为了吸引众人眼球，博取消费者同情，短期、局部的方便了果农售果，但从全局和长远来看，损害的是整体品牌形象和全体果农的整体利益。

昨天，北青报记者在一家电商平台上搜索看到，仍有不少商家以“爱心助农”、山西“4000万斤苹果滞销”等为名销售临猗苹果。其中一家宣称售卖临猗滞销苹果的商家售卖8.5斤装苹果定价为28.7元，而发货地显示的则为广东深圳。在其宣传页面中，一名老人用胳膊擦眼睛，手里攥着几张10元和5元的纸币。在其他图片中，有的是大量霉变或是损坏的苹果堆在地上，有的是老年农户手拿苹果站在村子里。宣传中不乏“果农心急如焚”、“欲哭无泪”等字眼。商品评论显示，不少买家是冲着助农的宣传来买的。卖家则对北青报记者承认，店铺地址在深圳，但声称照片是“朋友安排员工去产地拍的”。

调查

被滥用的“滞销大爷”

北青报记者了解到，除了“临猗苹果滞销”外，还有多个商家以“宣传滞销”来售卖商品，其中包括菠萝、鲜笋等食品，还包括了毛毡等用品，而令人惊异的是，不少商家的宣传图片用的都是同一名老人的照片，这名老人也在网上被冠以“滞销大爷”的名号。

其中一家售卖苹果的店铺中，宣传图左边是这位老人，右边是大量苹果，右下角写有“苹果待销，爱心帮助”。苹果售价10斤27.9元，运费为20元。

商家在宣传中称，“当地自然环境只适合种苹果，经济收入非常有限。闭塞的交通使得年年丰收的果子烂在眼前卖不出去。”商家还配有当地果农、简陋房屋和大量苹果的照片。

在宣传中，商家一会儿说滞销苹果产自河南商丘虞城县，一会又称发货地为徐州丰县大沙河镇。

对此，北青报记者联系了虞城县政府，政府工作人员表示当地确实多种植苹果，但今年没有听说有滞销情况，“这是一种营销方式，有夸大营销的成分。”大沙河镇政府工作人员表示去年存在农产品滞销情况，但目前应该已经将库存处理完毕，即便仍有留存苹果，也不建议购买，同时大沙河镇完全不存在交通闭塞的情况。

另一家售卖“野生小笋”的店家同样用了“滞销大爷”的照片。宣传图中老人形象不变，只是右侧的画面换成了笋，也配有“寻求帮助”的文字。

店家告诉北青报记者，笋子来自桂林临桂区，他并不认识“滞销大爷”，用这张照片只是因为“看他好拉生意”，并且还有很多不同的商家也都在用大爷的照片来拉拢顾客。店家还表示因为这类“野生小笋”只有一个月的上市期，用了“滞销大爷”照片以后确实对销量有些帮助，“水果、米粉，好多用他的，我们也不是一家的。”

随后北青报记者致电桂林市临桂区政府，一名工作人员称现在已经过了挖笋季节，也没听过有滞销的农产品，“笋子一般都是清明前后挖来吃的，现在的笋子都很老了，而且当地的种植基地也没有那么大的规模，大多都是野生的，不可能产生滞销的。”

通过图片识别搜索，北青报记者输入“滞销大爷”的头像照片后，所识别出来的商品多达十种以上，并且商品种类和产地都有所不同，除了苹果、笋以外，还有柠檬、甜瓜、枇杷等食品，甚至包括月季苗、灯具等商品，宣传图右下方均写有“寻求帮助”或“帮帮我们”的字样。

回应

平台称“滞销大爷”照片或涉嫌侵权

昨天，北青报记者联系了网络电商平台客服，对于商家以“滞销”为名来售卖商品，客服表示，用户如发现情况不符可以进行投诉，工作人员会进行处理。

此外，公司也有大数据库，会对商家进行监督。此外，客服人员在看过“滞销大爷”照片之后表示，多家店铺都采用这位大爷照片作为宣传，已经涉嫌侵犯肖像权，“店家用网页制作的，大爷有权利保护自己的权益，如果大爷找来，平台肯定会对他负责任。”

律师

店家虚假宣传应承担相应行政责任

北京康达律师事务所韩骁律师介绍，店家以滞销为名销售临猗苹果等商品，陈述内容与事实严重不符，蓄意夸大果品滞销严重程度，已经涉嫌《中华人民共和国反不正当竞争法》中规定的虚假宣传行为。根据相关规定，经营者或可被处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。

对于消费者维权问题，韩骁介绍，网上店家的虚假宣传行为，侵害了消费者的知情权。苹果等商品不属于“七天无理由退货”的范畴，但消费者与店家协商一致，可以要求退货退款。

另外，店家基于欺诈的故意，实施了虚假宣传的欺诈行为，使消费者产生了错误认识，并基于错误认识购买了其果品，如果造成了消费者财物损失（比如消费者花高价买回带有疤痕、麻点、龟裂的次等果），则其行为涉嫌欺诈。

文/本报记者 郭琳琳 实习生 张曜麟