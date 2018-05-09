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直击|解读京东财报：营收增33% 但增势为近两年最低

直击|解读京东财报：营收增33% 但增势为近两年最低
2018年05月09日 01:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日凌晨消息，京东昨晚发布了2018财年第一季度财报，净营收为1001亿元人民币，同比增长33.1%。基于非美国通用会计准则，净利润为10.4亿元，而上年同期净利润为人民币13.219亿元。

　　这意味着，京东净利同比下滑达21%。值得注意的是，虽然营收增长达33%，但从近两年季度财报看，本季度增长势头最低。

　　经营利润远低于去年同期

　　财报显示，京东每股ADS摊薄收益为人民币0.71元，而上年同期每股ADS摊薄收益为人民币0.92元，这或许是导致净利下滑的主要原因。

　　京东第一季度净利润为15.2亿元，在非美国通用会计准则下达到10.4亿元，创下了单季度盈利的新高，并实现连续八个季度的盈利。但是，其经营利润仅为443.1万元，远低于去年同期的6.6亿元，同比下滑99%。

　　在营收方面，京东一季度达到了1001亿，同比增长33.1%。但是纵观过去几季度的营收，该季度的增长势头最低。有分析认为，每年一季度为京东运营利润的增长期，二季度和四季度均有购物节，三季度表现平平。此次一季度净利不佳，或影响其他三个季度表现。

　　除此之外，根据年报，CEO刘强东持股比例为15.5%，拥有79.5%的投票权。而此前他的持股比例为15.8。京东方面对此进行了说明，刘强东减持股票中大部分为其代持的京东员工股份，个人股份仅占少部分，并且个人减持主要用于公益、慈善等捐款承诺。

　　另需注意的是，此前持股6.8%的高瓴资本退出了股东行列。有分析认为，主要股东的退出或许因持续看跌。

　　承诺通过第三方资金建仓储

　　财报中也有众多可喜的成绩。在过去一年中，京东向零售基础设施服务商转型，面向合作伙伴开放零售基础设施。本季度，京东平台的第三方商家数量同比增长42%，此外，京东先后与唯品会、万达商业、步步高等大型零售企业采取了战略合作，提升了传统零售业的供应链效率。京东认为，相比于线上零售额的15%，超过85%的线下零售才是未来电商真正要凭借能力角逐的市场。

　　另需提及的是物流行业。一直以来，京东大力投资于物流业务，投资人始终关注该领域的投资。

　　刘强东在电话会议分析师问答中表示，预计大概在5年之内的时间里，来自于第三方的物流服务将要超过自营的部分。物流投资一直尽量在使用自己的现金，在今年某个时间，京东准备成立一个物流地产基金，通过使用第三方的资金这种方式，建设更多的物流仓储。

　　资料显示，京东物流从2017年四月开始独立运营，目前是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。截至2018年3月31日，京东在全国运营515个大型仓库，总面积约为1090万平方米。（韩大鹏）

京东财报刘强东
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