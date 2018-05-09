张一鸣马化腾互怼:大佬的焦虑

来源：北京商报

梦想争议未熄，腾讯却再陷入与今日头条的口水战。5月8日凌晨，今日头条创始人兼CEO张一鸣在朋友圈庆祝抖音获得苹果商店一季度下载量全球第一，并与腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾就“微信封杀，微视抄袭”展开交锋。张一鸣透露，今日头条针对微视抄袭一直在公证，马化腾则回击，“要公证你们的太多了”。在唇枪舌剑的背后，不仅曝光了两家公司对短视频赛道的勃勃野心，还将互联网内容产业在版权、渠道等层面的硬伤暴露无遗。

常态化渠道封堵

称赞腾讯“优秀”之后，张一鸣对竞争对手的态度急转直下，指责腾讯“封杀”、“抄袭”。

根据市场研究公司Sensor Tower的数据显示，今年一季度，抖音下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等成为全球下载量最高的iPhone应用。

5月8日，张一鸣发布排行榜截图于朋友圈庆祝，并称“微信的借口封杀、微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”，腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾立即回击这是诽谤。不过张一鸣回复：“前者不适合讨论了，后者一直在公证。”马化腾回怼：“要公证你们的太多了。”

截至发稿，腾讯与今日头条方面并未就该对话的真实性予以回应，但是北京商报记者从多种渠道了解到，以上内容属实。多年来腾讯与今日头条在新闻资讯、短视频、社交领域的暗斗被挑明。

根据比达咨询《2018年第1季度中国短视频市场研究报告》数据显示，今日头条的西瓜视频、抖音和火山小视频日活均位列前四，其中西瓜视频日活超3700万、抖音超3000万，而腾讯的微视不足10万。

“中国互联网市场，流量广告主要集中在百度和腾讯，今日头条抢占的部分也是它们的，而且主要还是现在增长最快的短视频和移动直播这部分业务。作为腾讯肯定要在这两个领域发力。”比达咨询分析师李锦清这样认为。

智察大数据分析师刘大伟更一针见血，“腾讯遇到了一个被轻视的敌人，就是今日头条，这两家的竞争还会更加胶着。”从双方争论的焦点来看，张一鸣对腾讯的渠道管控尤为在意，双方在此环节的摩擦也持续数月。

3月底，有抖音用户发现，微信朋友圈屏蔽了抖音短视频的分享链接，此后“腾讯封杀今日头条”的舆论甚嚣尘上。微信表示是因为相关链接分享触达分享阈值，触发了防刷屏设置，并在不久后强调封杀论是“过分造谣”。

不过，4月中旬，微信和QQ正式切断今日头条系的传播渠道，暂停了包括快手、抖音、西瓜视频，包括腾讯自家微视的外链直接播放功能。类似的交锋还出现在百度和今日头条的对弈中，今年1月，百度与今日头条围绕着“不正当竞争”开打口水战。

虽然百度与腾讯否认“封杀”，但是易观分析师马世聪认为，“在流量红利消退的背景下，为了抢占用户时间和注意力，平台能覆盖的渠道肯定是越丰富越好”。封锁传播渠道对内容产品的影响之大不容置疑。

李锦清坦言，“渠道是流量，流量是命脉，渠道封杀对短视频和新闻资讯都会有特别大的影响，特别是竞争进入下半场，短视频变现的逻辑是流量商业转化，渠道封杀势必会影响流量，流量影响变现，变现不好就不能反哺内容”。

版权之外的创新争议

渠道之外，内容和模式的创新也成为争议重点，前者更是短视频和新闻资讯产业发展的基石。对此，李锦清直言，“腾讯与今日头条所谓‘抄袭’的争议根源在于优质内容紧缺”。

2017年4月，腾讯发通告指出，因今日头条涉嫌侵犯腾讯作品版权和约稿版权，腾讯将今日头条起诉。6月底，今日头条则迅速反诉腾讯天天快报侵犯作品版权，要求判令腾讯公司立即停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失50万元。7月，北京海淀区人民法院判处今日头条赔偿腾讯27万元。

“双方为争夺优质内容打得不可开交，在短视频领域也是如此，抖音作为爆品，聚集内容和流量；微视作为后发产品，定位不明，内容吸引力不足，市场竞争占据劣势。微信在渠道宣发领域占优势，但微信擅长于熟人社交，内容产业更多依靠投资，而非自有产品。”李锦清补充道。

张一鸣对内容的野心足以让腾讯焦虑。在2016年今日头条年会上，张一鸣提出，今日头条第一目标是要决战国内第一内容创作平台。到2018年，希望再进一步成为市场的绝对第一名，份额能够占到一半。到2019年，全球化全面成功，能够成为全球第一的创作平台。

2017年末，张一鸣宣布今日头条将从“智能推荐”走向“智能社交”。 当时，头条系已经是一个包含文字、图片、视频、问答等多种题材的第一大内容平台，而社交与内容正是腾讯的核心业务。

今日头条扩张之快令业界恐慌，同时涉及内容质量和审核的问题也被曝出，因此内涵段子在不久前被永久关停。

“目前来说，短视频行业发展的瓶颈包括监管重拳、内容同质、变现效率低等。”马世聪认为，“长期来看，在构建了从政府到平台自身的多层监管体系，建立了稳定有序的内容秩序之后，内容质量和盈利能力将决定行业的发展高度。”

事实上，在互联网内容产业，版权并不是新鲜话题，互联网平台从产品模式方面也较难有突破。

在李锦清看来，“短视频和新闻资讯领域的新机会在于运营，在产品设计和内容展现的方式上，以及渠道补贴方面，想要出现创新需要依赖技术的进步，新的虚拟现实、人工智能等技术的突破革新”。

李锦清进一步说，当下对短视频企业的机会重点在于优质内容的获取，即优质头部作者的获取，以专业人士和MCN机构占据头部领域，特别是MCN的出现，它将平台下不同类型和内容的优质PGC或UGC联合起来，以平台化的运作模式为内容创作者提供运营、商务、营销等服务，弥合产业链上下游信息不对称，并以工业化玩法提升效率。

短视频挑战移动社交

交战多次，业界普遍认为，目前腾讯之所以将今日头条视为重点对手，是因为短视频对移动社交的挑战。

根据QuestMobile2018年春季大报告，2018年3月即时通讯的使用时长占比从2017年3月的37%下降到32.2%，短视频却从同期1.5%增至7.4%，成为中国移动互联网二级细分热门行业总使用时长占比增长最快的行业。QuestMobile分析认为，用户使用即时通讯的时间明显向短视频转移。

不过，腾讯在短视频领域的协同上略显乏力，在战略上也摇摆多次。QuestMobile报告指出，2018年一季度，今日头条系的抖音、火山小视频和西瓜视频在2018年3月的月活跃用户规模均超过1亿。以上3款短视频应用也成为日活大于1000万量级中增长最快的TOP 20，其中抖音位于首位。

抖音的快速成长与今日头条集团作战策略密不可分，不过同样是在短视频和新闻资讯赛道矩阵式布局的腾讯，协同性却不足。

“拿直播答题为例，2017年初风口刚兴起时，今日头条旗下各类产品的资源都集中为答题业务服务。”刘大伟表示，“相比之下，腾讯的动作就比较迟缓，这一方面是因为腾讯对于很多业务是采用投资策略，不具有直接的话语权，另一方面是因为腾讯过于庞大，它的核心产品微信虽然流量丰富，但腾讯一直在强调微信的‘去中心化’，不愿让它负重更多。”

无奈，在抖音的攻势下，进入2018年，腾讯战略性重新提振短视频微视，并在一个月前，微视进行首次大规模改版，传言拿出30亿元补贴，根据QuestMobile数据，微视在2018年3月的月活跃用户数仅为375万人，用户月使用时长为1.5亿分钟，与今日头条系产品以及快手的差异悬殊。尴尬的是，腾讯曾在2017年领投快手，不过双方并未进行规模性的资源合作，而这一年正是抖音崛起的时间段。

QuestMobile2018年3月数据显示，腾讯系新闻资讯产品腾讯新闻和天天快报的月活跃用户数分别为2.4509亿和0.6196亿，今日头条为2.1933亿，腾讯系占优势。但在月使用时长纬度，3月腾讯新闻为1481.6亿分钟，天天快报为268.2亿分钟，今日头条为2387.4亿分钟，腾讯新闻资讯类产品逊色于今日头条App。

《腾讯没有梦想》一文还对腾讯新闻类产品提出考问，“腾讯的流量资源、投入资金和高水平牛人的数量是碾压今日头条的，还有微信公众平台这个中国第一自媒体创作平台。但是信息流一直做不起来”。

北京商报记者 魏蔚/文 宋媛媛/制表