外卖新势力涌入 配送员争夺加剧

来源：北京商报

北京商报讯（记者 郭诗卉）尽管目前美团、饿了么“外卖双雄”占据大部分市场份额，但仍有后来者对外卖市场虎视眈眈。近期，滴滴外卖与百胜外送分别开启第三方配送招商，为下一步规模扩张做准备，这也引燃了外卖平台之间的配送员之争。有业内人士指出，外卖订单的快速增长让平台对于配送运力的需求越来越大，而各地对于外卖配送的监管逐渐收紧，也导致优质合规的配送运力越发紧俏。随着外卖新势力的涌入，平台之间的运力之争将愈演愈烈。

百胜中国自去年5月收购外卖平台到家美食会之后便一直保持低调，对于将如何启用这个外卖平台一直没有做出过正面回应，只在财报中提及百胜中国将快速发展外卖业务。直到去年底，百胜中国将成立独立的外卖公司的消息流出，据知情人透露，百胜中国吸纳了很多原百度外卖的工作人员，其中不乏高层，原来百胜中国一直在悄然布局着外卖市场。直到近期，百胜外送开始面向全国50座城市招募第三方配送合作伙伴，这一举动也被业内人士看做是百胜中国开始加速布局外卖市场，并与今年4月开始进军外卖市场并博取大量关注的滴滴外卖争夺新的外卖市场“老三”的表现。

这种“兵马未动，粮草先行”的做法，滴滴外卖此前在无锡也曾采用过。彼时，滴滴外卖以“月入万元”的高薪保证面向无锡招募配送员，并且成功招徕了许多众包配送员，这些配送员也成为滴滴外卖敲开无锡外卖市场的关键所在。但有知情人士告诉北京商报记者，滴滴外卖也早已着手招募第三方配送团队，这也直接导致后来出现滴滴外卖众包配送员对平台派单不满的情况。在他看来，滴滴外卖若想真正打开外卖市场，建立完善、合规的配送团队是先决条件，如果仅依赖众包配送员，是很难和已有平台进行抗衡的。

随着外卖订单的不断增长，配送运力正在成为外卖领域紧俏的资源，但同时，配送员的招募、管理、用工成本上涨也是外卖平台的主要压力来源。北京商报记者发现，目前在美团外卖平台上已经在明显位置列出了“支持自取”的选项，这也显示出外卖平台期望通过顾客自取在一定程度上缓解配送压力。

一位不愿具名的业内人士表示，如今的外卖市场已经与此前众多平台混战的时期有了很大的差异，平台在商户端可争夺的空间将越来越有限，这也意味着外卖平台商户之间的差异将越来越小，单纯依靠在用户端的补贴也并非可持续发展的方式。如今外卖平台之间的竞争重点会转移到运力之争上，合规、快速、服务更优的运力，将成为外卖平台的壁垒，帮助平台获取更多的商户及用户。对于正在兴起的外卖平台如此，对于已成规模的美团外卖以及饿了么亦然。