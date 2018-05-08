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京东首季收入增速放缓:刘强东减持 高瓴退出主要股东

京东首季收入增速放缓:刘强东减持 高瓴退出主要股东
2018年05月08日 22:33 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　在与阿里巴巴的竞争中，京东大幅增加新零售实体店、物流、技术等方面的投入，导致最新一季度的净利润低于分析师预期。

　　美国当地时间5月8日盘前，京东集团（Nasdaq：JD）发布了2018财年第一季度业绩，截至2018年3月31日，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的持续经营业务净利润达到了10.474亿元人民币（约1.670亿美元），京东第一季度调整后每ADS收益0.71元人民币（0.11美元）。尽管京东实现了连续八个季度的盈利，净利润创下新高，但低于分析师预期。

　　尽管该季度净收入达到1001亿元人民币（约160亿美元），同比增长33.1%，超过分析师预期，但这是有史以来增长最慢的一次。

　　京东的收入增速不及阿里巴巴。5月4日阿里巴巴公布的财报显示，同一季度，阿里巴巴收入达619.32亿元，同比增长61%，其中，核心电商收入达512.87亿元，同比增长62%。

　　截至2018年3月31日，京东自由现金流达到88.18亿元人民币。

　　值得关注的是，技术研发成为京东在各项成本支出中增幅最高的项目。2018年第一季度，京东用于技术研发上的投入持续提升到24亿元人民币，同比增幅达到了87.2%，占总收入的比重也从去年同期的1.7%提高到了2.4%。

　　2017年末开始，京东开始在人工智能、大数据等科技前沿领域发力，招募了一批国际顶尖技术人才，包括前华为首席科学家裴健、原微软亚太科技董事长申元庆、前IBM Watson集团首席科学家周伯文、前亚马逊首席科学家薄列峰等人。

　　在过去一年，刘强东和京东的早期投资者高瓴资本都抛售了公司若干股票。

　　年报显示，截止2018年2月28日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东集团15.5%股权，拥有79.5%的投票权。腾讯旗下Huang River Investment Limited持有京东集团18%的股权，拥有4.4%的投票权。沃尔玛持有京东集团10.1%的股权，拥有2.5%的投票权。

　　相比去年，刘强东减持了0.3%的股份；而原先持有京东6.8%的股权的高瓴资本已经退出主要股东之列，意味着高瓴资本这一年至少减持了1.8%的京东股权。

　　高瓴资本是京东上市前的股东，京东上市之后Pre-IPO股东逐步退出是基金常见的盈利方式。高瓴资本在2017年曾回应道，作为专业投资机构，会对投资组合进行相应的调整，目前仍然持有大量京东股票，京东依旧是最重要的投资组合之一。

　　当地时间5月8日，京东以每股38.05美元的价格开盘，较前一天的收盘价跌1.76%。

　　京东财报中还值得关注的信息：

　　作为与阿里旗下盒马鲜生对标的板块，截至2018年4月30日，京东的合资企业新达达已经同192家沃尔玛超市，424家永辉超市以及大量超市和杂货商店合作，为用户提供极速优质的一小时生鲜杂货快递服务。新达达是中国最大的本地即时物流和生鲜商超O2O平台。 

　　截至2018年3月31日， 京东在全国运营515个大型仓库，总面积约为1090万平方米。京东拓展了“极速达”服务，不仅包含中小件商品两小时送达服务，同时消费者也可以享受大件商品3小时收货的服务。这一服务覆盖了全国50多个核心城市以及约1000个区县。 

　　截至2018年4月30日，京东第三方平台共有大约17万个签约商家。截至2018年3月31日，京东共有163543名正式员工。 

　　截至2018年3月31日，京东旗下的京东物流基本完成了金额约为25.5亿美元的融资，占京东物流全部稀释摊薄后总股份的19%。融资后，京东仍为京东物流的控股股东。 

　　截至2018年3月31日，京东现金及现金等价物、受限资金及短期投资共计499亿元人民币（约80亿美元）。截至2017 年12月31日京东现金及现金等价物、受限资金及短期投资共计384亿元人民币。 

　　截至2018年3月31日，京东过去12个月的活跃用户数为3.018亿，同比增长27.6%。

京东刘强东收入
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