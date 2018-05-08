京东Q1财报前后股价下跌：可能是因为这些坏消息

今年一季度，京东不仅每ADS收益低于市场预期、年度活跃用户增长不及阿里巴巴，运营利润也出现了显著下滑。

来源 | 全天候科技

作者 | 张少华 编辑|安心

5月初，国内两大电商巨头阿里巴巴与京东相继发布了2018年第一季度业绩报告，财报发布后，两家公司股价走势表现迥异。

阿里巴巴5月5日发布2018财年Q4（2018年1月1日—3月31日）财报后，盘前股价一度上涨逾4%，而京东在5月8日发布2018年一季度财报后，盘前股价却一度下跌近4%。

截至全天候科技5月8日晚发稿，京东股价仍有近3%的跌幅。

财报显示，阿里巴巴在今年一季度营收同比增长61%，整个2018财年（2017年4月到2018年3月底）营收同比增长58%，更是创下IPO以来最高增速，这也许是投资者看涨阿里的核心原因。京东在今年一季度营收、净利润虽然同比增长，但该季度调整后每ADS收益0.71元人民币，低于市场预期的0.82元人民币，这可能是拉低其股价的主要因素。

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年度活跃用户增速不及阿里

再从另一个关键数据——年度活跃用户增长来看，京东在该季度表现也明显逊于阿里巴巴。

阿里巴巴财报显示，今年一季度，中国零售平台的年度活跃消费者达到5.52亿，较2017年12月底止的12个月增长3700万；2017年第四季度阿里巴巴中国零售平台的年度活跃消费者达到5.15亿，这意味着，今年一季度阿里巴巴年度活跃用户环比增幅为7%。

京东财报显示，截至2018年3月31日，京东过去12个月的活跃用户数为3.018亿；截至2017年12月31日，京东过去12个月的活跃用户数为2.925亿；这意味着，今年一季度，京东年度活跃用户环比增长了930万，环比增幅为3%。

由对比结果可知，在今年一季度，京东的年度活跃用户增长数量、增速都不及阿里巴巴。

图片来源：见智研究所

图片来源：见智研究所

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运营利润下滑，高成本惹的祸？

虽然按美国通用会计准则（GAAP）计算，京东在今年一季度净利润为人民币14.77亿元（约合2.36亿美元），同比猛增了430%，但公司在该季度运营利润却只有人民币443万元（约合71万美元），比去年同期（6.61亿元）同比下滑了99%。

运营利润的显著下滑，表明今年一季度京东的核心电商业务表现不佳。而导致运营利润下滑的原因，很可能是运营成本上升。京东财报显示，今年一季度，公司运营成本为人民币1001.23亿元（约合159.62亿美元），去年同期为人民币745.57亿元，同比增长了34%。最近几年，京东居高不下的物流成本一直遭到外界质疑。

从过往经验来看，每年一季度应该是京东运营利润快速增长的时期，因为二季度有“618购物节”，三季度是销售淡季，四季度则有“双11购物节”，购物节活动往往会进一步增加运营成本。京东今年一季度运营利润表现不佳，未来三个季度表现值得担忧。

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高瓴卖出京东股票

对于京东而言，还有一则消息值得注意：其主要股东正在卖出京东股票。

京东集团日前向美国证券交易委员会（SEC）递交的2017年年报显示，截止2018年2月28日，高瓴资本已经退出了主要股东行列。2017年2月时，高瓴资本还持有京东6.8%的股权，拥有1.6%的投票权。

此外，年报还显示，截止2018年2月28日，京东集团CEO刘强东持有京东集团15.5%股权，拥有79.5%的投票权。腾讯旗下Huang River Investment Limited持有京东集团18%的股权，拥有4.4%的投票权。沃尔玛持有京东集团10.1%的股权,拥有2.5%的投票权。