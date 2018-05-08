自媒体起诉今日头条：称毫无根据诽谤作者为黑公关

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新浪科技讯 5月8日晚间消息，今日有自媒体“国际投行研究报告”作者“凌通社”发文称，正式起诉今日头条和大头妹D诽谤，理由为，称作者为黑公关。

而该事件源起于今年1月百度与头条的公关大战。1月底，今日头条黑板报发布《这届黑公关很行！》的文章，文中指出，最近一段时间，网络上出现大量造谣诽谤今日头条的文章和内容，对我们的用户、合作伙伴甚至部分员工造成一定的困扰。“诸多迹象表明，这是有目的、有组织的"黑公关"行为。在本文末附上的一篇今日头条整理的近期遭到黑公关攻击的部分情况表格中，就包含了本次称今日头条诽谤的“国际投行研究报告”。

两天后，今日头条官方账号发布《揭露打击“这届黑公关”绝不手软！》的内容，该文章表示，近期一篇《今日头条：让你看的，才是头条！》称今日头条平台拒绝收录CR-V机油增多问题的相关文章，今日头条方面表示，近期CR-V机油相关稿件，在今日头条平台上获得推荐的数量达375篇，部分文章因涉及“标题党”、“内容不适”，按照相关法规没有收录。

“第一观点”不做任何求证，直接造谣，并据此进行定性诋毁今日头条。

同时，称自媒体号“国际投行研究报告”，撰写了谩骂文章《给张一鸣妈妈的一封信 你娃的今日头条把本公众号列入黑名单了》，已经远远超出媒体人的底线。“这些撰写黑稿的一小撮媒体人、自媒体人相互勾结，把谣言和谩骂文章互相转发，已经在网络上形成黑恶势力。”

今日头条的该动态同时附上了一篇对此事件更为详细的分析文章的《是时候去后厂村打头办送个锦旗了》，文章来源于“大头妹D”的微信公众号，也就是“凌通社”要起诉的另一对象。

在此之前，今日头条已于今年1月10日对“国际投行研究报告”进行了名誉权起诉，5月11日下午2：00在海淀法院中关村法庭第8法庭开庭。

今日上午，凌通社正式对今日头条和公众号“大头妹D”提起了法律诉讼，凌通社表示，起诉今日头条理由为毫无根据地诽谤凌通社为黑公关，并通过“大头妹D”恶意诽谤老凌搞“PY交易”，同时故意恶意泄露实名制信息和单位信息等个人隐私。要求赔偿共享单车费用4元，精神损失4.996万元，在今日头条等媒体平台、张利东、张一鸣微信朋友圈公开道歉。