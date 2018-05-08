滴滴程维:重点投入AI 未来做总部在中国的全球化公司

新浪科技讯 5月8日晚间消息，滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维日前接受了BBC的采访。他在采访中表示，滴滴不再以激烈的竞争和烧钱为导向，而是以服务用户为导向。他还透露，滴滴在2017年几乎实现收支平衡，不过他认为滴滴目前还没到把盈利当成最重要指标的时候，而是应该持续地推动投入在新技术和创新服务上。

对于创立滴滴出行的初衷，程维表示是希望它能够真正为用户和社会创造价值。此外，程维认为，滴滴是家年轻的公司，自己也只有35岁，滴滴的高管团队同样非常年轻，“我们相信理想，有时可能会有点莽撞，但是会带来很多不一样的惊喜。”

“这个时代一定会往共享、往智能的方向走。”程维说，“我们进入了交通领域，看到交通依然存在很多问题，而我们希望去解决这样的问题。”他认为，未来除了人和交通工具会线上化，整个城市的基础设施包括路、灯、背后很多交通的决策也会线上化、数据化，也需要由AI去帮助决策。

他举例称，全球每年由于交通事故会有130万人丧生，如果有百万分之一事故率的下降，可能每年下来会拯救几百甚至上千的人的生命。这些都是AI在交通领域可能会发挥更大作用的机会，AI技术也是滴滴投资的主要方向。

程维还在采访中表示，今天滴滴不再以激烈的竞争和烧钱为导向，而是以怎么更好地服务用户为导向。他透露，2017年滴滴已经不再像以前那么烧钱，几乎可以收支平衡。不过他认为目前还不是把盈利当成最重要指标的时候，而是应该持续地推动投入在新技术和创新服务上。

对于滴滴未来的发展，程维表示希望滴滴不仅仅是一家中国公司，而是一个总部在中国的全球化公司。“我相信随着过去20年中国互联网的发展和激烈竞争，中国的互联网企业有机会为全球互联网作出更多的贡献，相信未来有机会被我们所改变。”

滴滴已经在大力推进全球化战略，不过程维认为，滴滴的策略并不是自己去做所有的事情，还会有很多合作和共赢。如果在当地已经有很成功的互联网公司，滴滴就会投资支持它；而有的地方如果没有本土的很成功的公司，那滴滴就会进去，将自己的经验分享过去。

对于BBC提到中国社会并不重视数据隐私，可能会对滴滴国际化造成困扰的问题，程维则不以为然，“中国政府和互联网企业都非常地重视数据安全。不管是中美还是全球范围之内，数据都是最宝贵的财富。对于任何一家互联网公司而言，如果信息安全不能够得到保证，不仅仅是用户受损，企业本身也会遭遇灭顶之灾。”

他进一步说道，大数据不仅仅是滴滴运作的核心，也可能造成最大的危险。当无人驾驶到来，如果不能保证系统和数据的安全，造成的危害可能会超过传统虚拟互联网很多倍。

以下为BBC采访实录：

BBC：硅谷的街道可能在西方，但有人认为更大的科技革命正出现在这里，中国繁忙的街道上。网约车巨头滴滴出行凭借将Uber赶出中国的壮举而闻名，如今，该公司的创始人程维希望利用人工智能和大数据来改变我们出行的方式。你准备好了吗？

BBC：从家里到上班地点，要如何完成这段旅程。这是李先生在每天早上出门时首先想要弄清楚的问题。

Alexius Li：在离开公寓时，我通常会看天气。如果天气暖和，我就骑车去地铁站，然后前往办公室。如果天气比较冷，或者时间匆忙，我就会叫顺风车或是用滴滴出租车服务。

BBC：在今天的中国，出行应用就是滴滴出行。对许多人来说，这家公司不仅代表了方便，也是国家自豪感的来源。

Alexius Li：在我只有十几岁时，市面上没有滴滴或其他类似应用。移动设备和中国科技公司彻底改变了我们的生活。从零起步，通过移动设备，我们已经可以使用一切服务。因此，滴滴和其他科技公司做得很棒。我们正在创造属于自己的传奇。

BBC：滴滴35岁的创始人程维已经成为中国的传奇人物。众所周知，他把国际上的竞争对手Uber赶出了中国。

滴滴起初和Uber的理念类似，随后根据程维对市场的深刻理解，进行了扩展。

BBC：公司成立之初，你想要打造一家什么样的公司？

程维：它是真正能够创造价值。为用户创造价值，为很多用户创造价值，就是为社会创造价值。这样的话企业有价值，我也有价值。我也希望有机会，因为企业的发展，让每个人能够变成更加美好的自己。这是最早我比较单纯的想法

BBC：在国外，你仍然被称作“Uber杀手”。关于滴滴是什么，未来想要做什么，你还有什么想让全世界知道的？

程维：滴滴非常年轻，不仅公司很年轻。我的们管理团队也很年轻。我是83年的，我只有35岁。我们的管理团队，很多都是30多岁的年轻人。年轻的企业、年轻的团队，我们相信理想。有时可能会有点莽撞，但是会带来很多不一样的惊喜。

BBC：5年前你创立了这家公司，当时你放弃了在阿里巴巴的稳定工作，是什么因素帮助你走向成功？

程维：真诚的感受是我们都是很幸运的一群人。这个时代一定会往共享、往智能的方向走。只是我们在合适的时间做正确的事情。这个是我们的幸运。就像电、就像机械一样。互联网还会改变各个行业。我们进入了交通领域，看到交通依然存在很多问题，而我们希望去解决这样的问题。

BBC：滴滴已不仅仅是网约车平台。滴滴首席科学家刘向宏向我介绍了，他们希望如何解决城市交通问题。目前，滴滴有超过2000万的司机群体，实时传输的数据成为了解决交通问题的关键。

刘向宏：这是中国地图。这些点展示了城市的拥堵情况。我们通过实时数据，计算这些城市的拥堵指数。这个时间电，国内拥堵情况最严重的城市是东北的哈尔滨。

BBC：为什么这些信息如此重要？相比于没有掌握这些信息的公司，这给滴滴带来了什么样的优势？

刘向宏：借助这些信息，我们可以协助缓解城市的交通拥堵。例如，在我们去年合作的济南大明湖地区，我们将交通拥堵情况减少了20%。

BBC：你们是否计划将这些技术留在中国，还是考虑带到海外？

刘向宏：交通拥堵是个全球性问题。中国可能有全世界最困难的交通案例，因为这里人口众多，城市空间拥挤。我们相信，如果能帮助中国城市缓解交通压力，那么我们也有信心把这样的技术推广至全球。

BBC：优雅，自信，大胆。滴滴是新时代中国的一张面孔。在滴滴北京总部，司机正在接受培训。

BBC：对于那些目睹了这些变化的人们来说，滴滴是中国少数具有全球视野，同时也具备鲜明中国特色的公司之一。

BBC：CHRIS DEANGELIS与中国打交道已经有20多年，他认为，滴滴以往外国人看到的中国公司不一样。

CHRIS DEANGELIS：当你和滴滴管理团队交流时会有种感觉，这不是以前的中国，这是全新的中国。很多人有留学经历。投资者也很国际化，有许多国际投资机构。这绝对不是传统的中国公司。这些年轻人都很优秀。见到他们，你就会想和他们一起工作，专注于解决实际存在的问题。

程维：这是一个大时代。我们有幸做这些事情，让我们感觉到很幸运、很感恩。但同时因为你做了这些事情，也背负了很多的责任。我们不能辜负了今天这样一个使命。这就是我们滴滴真实的感受。

BBC：在中国，滴滴现在有超过2000万司机，每天完成3000万订单。没有哪个市场比中国有更丰富的交通数据。

BBC：对于未来会是什么样，滴滴提出了愿景：没有交通拥堵，没有停车问题，不再有瓶颈，不再有堵车。所有这些目标都需要一个重要因素：数据。

BBC：数据对你们来说很重要。我理解，数据可以被用于缓解交通拥堵，更快地调度司机。那么，这些数据还可以有哪些用途？

程维：非常多，比如说今天，用车的需求是不均匀的。如果我马上叫车，或者一个楼里有100个人同时叫车，就马上有很多车满足需求是很困难的。所以它必须预测每天在不同时间段，在什么地方、有多少人叫车。那这就要基于之前的大数据。今天我们可以做到在任何时候，我们有85%以上的成功率，可以预测15分钟后哪里有人叫车。

我们相信，未来除了人和交通工具会线上化，整个城市的基础设施包括路、包括灯，包括背后很多交通的决策也会线上化，数据化。也需要由AI去帮助决策

BBC：程维也承认，实现这样的目标还需要相当长的时间。他目前的关注的另一个重点，是将滴滴的技术带到其他市场。

BBC：目前对滴滴来说最重要的市场是什么？是中国还是国际市场，或者进军全球其他地区？

程维：中国当然很重要，但今天滴滴的视野，已经逐步在向全球看。我们的策略其实不完全是自己去做所有的事情，还有很多合作和共赢。如果在当地已经有很成功的互联网公司。像这样的情况下，我们就会投资支持它。但也有一些地方，如果没有本土的很成功的公司。那滴滴就会进去，把我们的经验分享过去。我们正在实践这样的方案。

BBC：滴滴告诉我，他们很可能于本月晚些时候进军墨西哥市场。他们近期还收购了巴西领先的打车应用99，再次面对他们的美国老对手Uber。这次，是在美国的后院。

BBC：在北京总部，滴滴帮我联系了99的Matheus Moraes。

MATHEUS MORAES：巴西和中国市场非常相似。因为我们处于城市化发展的类似阶段。我们的公共交通服务情况也有很多共同点。我们面临共同的挑战和机会。

BBC：你们的乘客是否知道，你们被一家中国公司收购？

MATHEUS MORAES：我们已经向巴西社会宣布了这个消息。这令人自豪，不仅是对99，也令巴西人自豪。

BBC：寻找合作伙伴是程维的强项。正是这样的能力让滴滴成为中国出行领域的领先者。在收购Uber中国业务时，程维并没有把Uber当做敌人，而是将他们变成合作伙伴。

CHRIS DEANGELIS：滴滴的过人之处在于，有能力与多元化的关系方合作。无论是政府部门、还是阿里巴巴、腾讯，百度等等，这些滴滴的投资者。这将是滴滴在全球环境下的优势。滴滴知道如何与各方合作，也知道维持良好合作关系的重要性。

BBC：像滴滴这样的中国公司推动了发展中经济体的浪潮。但现在风险更大，国际化过程中的其他国际关系可能会更难驾驭。

BBC：在西方，人们对数据隐私有很多关切。我理解中国可能没有这样的关切，但当你们在全球各地，比如拉美拓展业务时，你们如何解决这些问题？

程维：我觉得并不是这样子。中国的互联网企业、中国的政府，都非常地重视数据安全。

在最早美国互联网公司来到中国的时候，也有这样那样的担心。不管是中美还是全球范围之内，数据都是最宝贵的财富。对于任何一家互联网公司而言，如果信息安全不能够得到保证，不仅仅是用户受损，企业本身也会遭遇灭顶之灾。

大数据不仅仅是滴滴整个运作的核心，也可能造成最大的危险。当无人驾驶到来，如果你不能保证系统的安全，不能保证数据的保密，有可能造成的危害，是超过传统虚拟互联网很多倍的。

BBC：人工智能和无人驾驶汽车是程维目前关注的项目。滴滴正在加大这些技术投入。与此同时，进军这些领域的其他公司遇到了许多问题。例如，由于发生事故致人死亡，Uber已经暂停了自动驾驶汽车项目。

程维：今天全世界范围之内，每年由于交通事故会有130万人丧生。这个数字超过了所有的意外死亡、战争。如果有百万分之一事故率的下降，可能每年下来会拯救几百甚至上千的人的生命。这些都是AI在交通领域，可能会发挥更大作用的一个新的技术。所以这些技术也是我们投资的主要方向

BBC：对程维来说，这只是个开始。他是新时代中国的面孔：关于自己的目标，他信心十足，目标清晰，并且拥有充足的财力支持。

程维：滴滴融了很多钱。同事跟我讲我们可能是中国历史上融资最多的公司了。2017年，滴滴已经不再像以前那么烧钱了。我们几乎可以收支平衡。这意味着今天滴滴，不再以激烈的竞争为导向，不再以烧钱为导向，而是以怎么更好地服务用户为导向。

我觉得今天还不是时候，把盈利当成最重要的指标去追求，而是应该持续地推动投入在这些新的技术，和新的创新的服务上面。

BBC：在接下来的5年、10年、15年里，滴滴会变成什么样？你对这家公司有什么样的抱负？

程维：我希望滴滴不仅仅是一家中国公司。而是一个总部在中国的全球化公司。这是滴滴的愿景。我相信随着过去20年，中国互联网的发展和激烈的竞争，中国的互联网企业有机会为全球互联网作出更多的贡献。相信未来有机会被我们所改变。

BBC：中国的变化速度比你想象中更快，这种变化的一个重要因素就是类似滴滴的公司。这些公司不仅在改变中国的未来，也在改变我们。