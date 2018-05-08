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Uber展示飞行汽车原型 空中出租车还是大号无人机？

Uber展示飞行汽车原型 空中出租车还是大号无人机？
2018年05月08日 22:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，Uber日前在其第二届“Elevate Summit”年度峰会上公开了其“飞行汽车”的原型。

　　该“飞行汽车”的原型看起来更像是大号无人机，而不是直升飞机。它采用四旋翼设计，Uber高管称这种设计要比直升机更加安全。它们的飞行高度将在1000英尺(约合305米)至2000英尺(约合610米)之间。

　　Uber表示，最初“空中出租车”服务的价格将与当前的Uber Black高端打车服务相当。但随着服务的普及，乘客的增加，其价格将降至与Uber X服务相当。

　　2016年，Uber公布了其“Uber Elevate”飞行汽车项目。这种飞行器可垂直起降，在城市的低空飞行。与直升机不同，Uber的“飞行汽车”采用多旋翼和固定翼设计，效率更高且更安静。

　　Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)今年2月曾表示，Uber的“空中出租车”服务有望在5年至10年的时间内实现商业化。

　　Uber预计，最终这些“空中出租车”每小时可起降200次。最初，这些飞行汽车将配备飞行员，但最终将实现自动驾驶。

　　为推进该项目，Uber去年11月还与美国宇航局(NASA)签署了一份“太空行动协议”(Space Act Agreement)，为其“飞行汽车”开发一套“自动交通管理”系统。

　　根据之前的计划，Uber 2020年将在迪拜和达拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)地区推出飞行汽车，并在2023年全面运营。此外，Uber还计划在2028年洛杉矶奥运会开幕前在洛杉矶推出该服务。(李明)

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