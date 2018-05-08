京东高管解读财报：5年内第三方物流需求超过自营

新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，京东（Nasdaq：JD）今日发布了2018年第一季度财报。财报显示，京东第一季度净营收为人民币1001亿元（约合160亿美元），较上年同期的人民币762亿元增长33.1%。第一季度归属于普通股股东的持续运营业务净利润为15.249亿元(约合2.431亿美元)，去年同期为净利润2.988亿元。不按美国通用会计准则计算，归属于普通股股东的持续运营业务净利润为人民币10.47亿元（约合1.67亿美元），而去年同期为人民币13.219亿元。

财报发布后，京东集团董事长兼CEO刘强东、CFO黄宣德和投资者关系总监李瑞玉出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师梁伟亮（Eddie Leung）：我们知道京东大举投资物流不仅仅是为了帮助扩大自身规模，同时也是为了服务于第三方商家。京东目前在不断扩大物流网络的仓储容量，那我有一个问题，就是来自第三方的物流需求大概在什么时间会超过京东自身物流需要？

刘强东：我们预计，在五年时间内来自第三方物流的服务量将超过京东自营物流服务量。我知道过去几年投资者一直很关心我们的物流投资问题。以前我们一直用京东自己的现金进行物流投资，我们准备在今年某个时候成立一个物流基金，通过使用第三方资金，能够给我们带来更多的物流存储建设。

黄宣德：当前扩大仓储容量仍然是为了同时满足第三方物流和京东自营物流的服务需要，目前我们还不便公布两项业务的物流需求比例。正如我们在上一次财报电话会议上所说的，我们在去年下半年扩建了大量物流仓储空间，因此需要几个季度才能消化掉这些新增仓储容量。从季节性上讲，第一季度是淡季，这也是这种影响还会持续的一个原因。但我们看到在今年第一季度，第三方物流服务的利润率每个月都出现大幅提升。

花旗银行分析师艾丽西亚·雅普（Alicia Yap）：我的问题关于物流投资周期。请问当前物流仓储建设会持续多长时间？我们看到这场始于去年第四季度的物流仓储大规模建设已经对第一季度业绩带来影响。何时会趋于常态化？从长期来看，京东第三方物流业务的利润率会保持在什么样的一个水平？在第三方物流服务收入上，京东又有什么样的目标？

黄宣德：刚才刘总也说了，来自第三方的收入占比将在五年内超过50%。

刘强东：由于去年是京东物流第一次向第三方开放，所以大家看到第四季度来自第三方物流的收入快速增长。我们也有意识地提前半年，为去年第四季度兴建了大量新的物流仓储，由此带来了短时间的物流费用的大量闲置，但大概经过一个季度到两个季度就可以消化完。未来一段时间，京东每年每个季度都会新建一些仓储，但是会保持新建仓和实际使用之间的平衡，也就是说以后不会再出现像去年第四季度费用集中性、短时间内费用波动非常大的情况，也是一个比较罕见的情况。(持续更新中)