京东第一季度净利润1.67亿美元 同比下滑21%

新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，京东(Nasdaq:JD)今日发布了2018财年第一季度财报，净营收为1001亿元人民币(约合160亿美元)，同比增长33.1%。净利润为人民币15.249亿元(约合2.431亿美元)，而上年同期净利润为人民币2.988亿元。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币10.474亿元(约合1.670亿美元)，而上年同期净利润为人民币13.219亿元。

“第一季度我们的核心电商业务表现优异，京东超级便捷和值得信赖的零售模式继续得到越来越多消费者的青睐，”京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东先生表示，“我们在‘零售基础设施服务’领域也同样获得了强劲发展，越来越多的来自各行各业的品牌、合作伙伴和企业都希望借助京东无可比拟的技术能力帮助他们实现飞跃。我们将继续致力于构建技术实力，以不断提升用户体验，并巩固增强已有的基础设施优势。”

第一财季业绩摘要：

净营收为1001亿元人民币(约合160美元)，同比增长33.1%。

净服务营收为86亿元人民币(约合14美元)，同比增长60.0%。

京东商城的运营利润率为2.1%，而上年同期为2.2%。

来自持续运营的归属于普通股股东的净利润为人民币15.249亿元(约合2.431亿美元)，而上年同期净利润为人民币2.988亿元。

基于非美国通用会计准则，来自持续运营的归属于普通股股东的净利润为人民币10.474亿元(约合1.670亿美元)，而上年同期净利润为人民币13.219亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币1.04元(约合0.17美元)，而上年同期每股ADS摊薄收益人民币0.21元。

基于非美国通用会计准则，每股ADS摊薄收益为人民币0.71元(约合0.11美元)，而上年同期每股ADS摊薄收益为人民币0.92元。

截至3月31日，年度活跃用户数量为3.018亿，而上年同期为2.365亿。

第一财季业绩分析：

净营收

净营收为1001亿元人民币(约合160美元)，同比增长33.1%。

净产品营收同比增长31.0%，净服务营收同比增长60.0%。

营收成本

营收成本为人民币860亿元(约合137亿美元)，与上年同期的人民币644亿元相比增长33.5%。

履约成本

履约成本为人民币72亿元(约合11亿美元)，与上年同期的人民币52亿元相比增长39.3%。履约成本占净营收的7.2%，而上年同期占6.8%。

营销成本

营销成本为人民币35亿元(约合6亿美元)，与上年同期的人民币28亿元相比增长24.7%。

技术与内容成本

技术与内容成本为人民币24亿元(约合4亿美元)，与上年同期的人民币13亿元相比增长87.2%。

总务与行政开支

总务与行政开支为人民币11亿元(约合2亿美元)，与上年同期的人民币9亿元相比增长16.5%。

运营利润

运营利润人民币440万元(约合70万美元)，而上年同期运营利润人民币6.613亿元。

基于非美国通用会计准则，运营利润人民币8.481亿元(约合1.352美元)，而上年同期运营利润为人民币14.275亿元。基于非美国通用会计准则，京东商城的运营利润率为2.1%，而上年同期为2.2%。

基于非美国通用会计准则，EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为人民币16亿元(约合3亿美元)，而上年同期EBITDA为人民币19亿元。

来自持续运营的归属于普通股股东的净利润为人民币15.249亿元(约合2.431亿美元)，而上年同期净利润为人民币2.988亿元。

基于非美国通用会计准则，来自持续运营的归属于普通股股东的净利润为人民币10.474亿元(约合1.670亿美元)，而上年同期净利润为人民币13.219亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币1.04元(约合0.17美元)，而上年同期每股ADS摊薄收益人民币0.21元。

基于非美国通用会计准则，每股ADS摊薄收益为人民币0.71元(约合0.11美元)，而上年同期每股ADS摊薄收益为人民币0.92元。

现金流

截至2018年3月31日，京城持有的现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额为人民币499亿元(约合80亿美元)，而截至2017年12月31日为人民币384亿元。

用于运营活动的净现金为人民币38亿元(约合6亿美元)，用于投资活动的净现金为人民币9亿元(约合2亿美元)，融资活动提供的净现金为人民币133亿元(约合21亿美元)。

业绩展望：

京东预计，2018财年第二季度净营收将达到人民币1200亿元至1240亿元，同比增长29%至33%。

电话会议：

京东管理团队将于美国东部时间5月8日上午7点30分(北京时间5月8日晚7点30分)举行分析师电话会议，解读财报结果，回答分析师提问。收听电话会议的号码如下：美国：+1-845-675-0437 或 +1-866-519-4004；中国香港：+852-3018-6771 或 800-906-601；中国内地：400-6208-038 或 800-8190-121；国际：+65-6713-5090；密码：6989367。此外，京东网站投资者关系频道http://ir.jd.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)