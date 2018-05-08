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汽车之家第一季度净利润8290万美元 同比增长41.6%

汽车之家第一季度净利润8290万美元 同比增长41.6%
2018年05月08日 18:32 新浪科技
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汽车之家第一季度净利润8290万美元 同比增长41.6%
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　　新浪科技讯 北京时间5月8日晚间消息，汽车之家(NYSE:ATHM)今日发布了截至3月31日2018财年第一季度财报，净营收为人民币12.881亿元(约合2.053亿美元)，而上年同期为人民币12.068亿元。净利润为人民币4.828亿元(约合7700万美元)，与上年同期的人民币3.274亿元相比增长47.5%。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币5.200亿元(约合8290万美元)，与上年同期的人民币3.672亿元相比增长41.6%。

　　第一财季业绩摘要：

　　净营收为人民币12.881亿元(约合2.053亿美元)，高于人民币12.500亿元(约合1.993亿美元)的公司指导性预期的上限。

　　运营利润为人民币5.232亿元(约合8340万美元)，与上年同期的人民币3.574亿元相比增长46.4%。

　　归属于汽车之家的净利润为人民币4.828亿元(约合7700万美元)，同比增长47.5%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币4.11元(约合0.66美元)和人民币4.05元(约合0.65美元)，而上年同期分别为人民币2.83元和2.80元。

　　第一财季业绩分析：

　　净营收

　　净营收为人民币12.881亿元(约合2.053亿美元)，而上年同期为人民币12.068亿元。

　　媒体服务营收为人民币5.842亿元(约合9300万美元)，与上年同期的人民币4.856亿元相比增长20.3%。

　　推广服务营收为人民币6.108亿元(约合9740美元)，与上年同期的人民币4.676亿元相比增长30.6%。

　　在线市场营收为人民币9310万元(约合1480万美元)，而上年同期为人民币2.536亿元。

　　营收成本

　　营收成本为人民币1.461亿元(约合2330万美元)，与上年同期的人民币3.488亿元相比下滑58.1%。

　　运营开支

　　运营开支为人民币6.897亿元(约合1.100亿美元)，与上年同期的人民币5.564亿元相比增长24.0%。

　　销售及营销成本为人民币3.980亿元(约合6350万美元)，而上年同期为人民币3.063亿元。

　　总务及行政开支为人民币6290万元(约合1000万美元)，与上年同期的人民币6040万元相比下增长4.1%。

　　产品研发开支为人民币2.288亿元(约合3650万美元)，与上年同期的人民币1.897亿元相比增长20.6%。

　　运营利润

　　运营利润为人民币5.232亿元(约合8340万美元)，与上年同期的人民币3.574亿元相比增长46.4%。

　　所得税开支

　　所得税开支为人民币1.039亿元(约合1660万美元)，而上年同期为人民币6880万元。

　　净利润

　　归属于汽车之家的净利润为人民币4.828亿元(约合7700万美元)，与上年同期的人民币3.274亿元相比增长47.5%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币4.11元(约合0.66美元)和人民币4.05元(约合0.65美元)，而上年同期分别为人民币2.83元和2.80元。

　　基于非美国通用会计准则，调整后的净利润为人民币5.200亿元(约合8290万美元)，与上年同期的人民币3.672亿元相比增长41.6%。

　　每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币4.43元(约合0.71美元)和人民币4.36元(约合0.70美元)，而上年同期分别为人民币3.18元和3.13元。

　　现金：

　　截至2018年3月31日，汽车之家拥有现金、现金等价物和短期投资人民币79.636亿元(约合12.696亿美元)。运营现金流为人民币4.214亿元(约合6720万美元)，而上年同期为人民币4.859亿元。

　　员工数量：

　　截至2018年3月31日，汽车之家拥有3977名员工。

　　业绩展望：

　　汽车之家预计，2018财年第二季度净营收将达到人民币17.80亿元(约合2.838亿美元)至人民币18.00亿元(约合2.870亿美元)，同比增长25.2%至26.6%。

　　电话会议：

　　汽车之家管理层将于美国东部时间5月8日上午8点(北京时间5月8日晚上8点)举行财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：美国：+1-855-824-5644；中国香港：+852-3027-6500；中国大陆：8009-880-563；英国：0800-026-1542；国际：+1 646-722-4977；密码：84101341#。此外，汽车之家还将通过公司网站提供电话会议的在线直播和录音，网址为：http://ir.autohome.com.cn。(李明)

汽车之家财报
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