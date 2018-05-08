2018互联网零售排行榜：京东天猫唯品会位居前三甲

对于一个零售业须转型升级的时代，各方参与者都在尝试做出自己的回答

古老而又原始的零售买卖因为社会、经济和技术的发展而演化出越来越多的形态。百货商店、超市、购物中心以及电子商务，最新的零售业态的代表是盒马鲜生，一个餐饮店、超市和菜市场的综合体。

纵观零售业态的发展，是一个逐渐从重线下向线上线下并重转移，从单一形态向组合形态发展的过程。天猫、京东等电子商务平台的兴起抢占了零售市场大量份额，而盒马鲜生这种新物种的出现又使跨界融合成为一种新的潮流。

驱动零售业态的发展主要推力越来越依赖互联网技术。线下零售需要线上大数据、云计算、人工智能技术的配合来优化商品的投放、仓储以及物流配送，从而减少企业运营成本，提高商品配送效率。当技术在零售业所占的权重变大的时候，互联网公司在此时反客为主，成为零售业话语权的主导者。

“新零售”概念，是由阿里巴巴创始人马云首先提出的，盒马鲜生则是阿里巴巴新零售业态的先行军。

但无关概念，零售就是零售。京东的京东之家、小米的小米之家同样被称为新零售的范本。传统零售商则因为缺少流量和技术，选择和互联网企业结成了同盟。

而观察阿里巴巴背后的名单，有银泰商业、苏宁、三江购物、百联股份、联华超市、新华都。

腾讯则和永辉、家乐福、步步高、海澜之家等企业达成了合作。

互联网企业的加入给传统的零售业带来了新的变数，以赋能之名的互联网+零售会是真正新零售的开始，还只是换了马甲的传统零售？以转型升级为名的零售+互联网是否会产生质的变化？这些问题的答案都悬而未决，但零售业的各方参与者都在尝试做出自己的回答。

谁用行动回答了，谁就会成为新榜样。

效率至上，仍为其一

判断零售业是否有大的发展的一个标准是：效率是否有提升。无论是电商的兴起还是最近的零售新物种的出现，都是要使人们买到东西的速度加快，商品隔日达、当日达、2小时达的实现，背后是从仓储、分拣到配送整个零售体系的优化。盒马鲜生最大的特点之一是快速配送：门店附近3公里范围内，30分钟送货上门。生鲜020电商平台每日优鲜也是在主要城市建立起“城市分选中心+社区配送中心”的冷链物流体系，使用户能在2小时内享受到生鲜产品。

效率的提升在于零售业的整个运行流程机器化、自动化、数字化程度加深，大数据、人工智能等技术使整个流程可视化，同时机器的参与度更高，减少对人工的依赖，能够实现全天24小时不间断工作，加快产品到达用户的速度。

多种零售形态组合，满足用户多层次的需求

我们的社会已经从商品短缺过渡到商品过剩，零售服务商和用户的关系也因为供求关系的变化而发生了转变，用户开始占据主导地位。此时零售服务商的角色已经从单一的商品提供者转变成全方位服务者，需要尽可能地满足用户的多层次需求。

天猫、网易严选和有品等精品电商的兴起切中了用户追求品质的需求，这些人更看重商品的质感，追求能体现个人品味的高性价比的东西。拼多多用了不到三年的时间成长为销售额仅次于阿里和京东的第三大电商，关键原因在于它成功捕捉到了三四线城市这个增量市场用户的需求，让用户用低价可以买到自己想要的东西。名创优品的成功也在于上新快、低价，对年轻群体有很大的吸引力。

在高性价比、高质量之外，不断拓宽服务的边界也是当代零售商的一个特点。类似盒马鲜生的组合搭配形式，国美、苏宁、京东线下门店的设置也在进行多种场景叠加，例如国美线下门店邀请家装设计师进场，将家装和家电两个场景融合在一起，实现1+1>2的服务效果。

互联网零售的优势在于通过技术赋能零售，互联网企业和传统零售商形成优势互补，合作共赢，一起推动互联网零售的发展，推动零售业整体水平的提升。

结语

满足用户多层次的需求，什么是更不可言状的多层次和更深刻的需求，尚须留给未来。

（文/小小）