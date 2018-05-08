当大佬们互撕成日常 没有公关赚取中间商差价！

摘要：挨踢妹要讲一个金风玉露一相逢的故事……

作者：作者：保证非PS的挨踢妹

来源：IT时报

Pony马化腾有关《腾讯没有梦想》的回应截图是ps之后，媒体们老师万箭扎心。导致今天pyq（朋友圈）又开始流传一张截图，各路人的第一反应者是不是ps的。

然鹅，这次，真的不是ps。所以挨踢妹要讲一个金风玉露一相逢的故事，故事的开端，还是前两天沸沸扬扬的《腾讯没有梦想》的文章，张一鸣在pyq转发了一篇《谁说腾讯没有梦想》的文章，并附言到：腾讯很优秀，Pony是我最最尊敬的CEO，希望腾讯能够带动中国互联网整体更多的进步……

画面很美好对不对？琴瑟很和鸣对不对？

江湖上广为流传的长半段的故事，挨踢妹差一点心中都要冒粉红色的泡泡。

但是！两天后，5月8日00:04分，张一鸣在自己的pyq突然补充了一句：“如果不损贬打压封杀应用和信息流动，就是更值得尊敬的公司了。”

emmm……张一鸣这是几个意思？？？

不高兴的Pony没想到也是睡的晚，忍不住在下面评论道：我不是，我没有，你瞎说。

为什么夸得好好的，突然就翻脸了呢？

原来，这件事之前，5月8日张一鸣发了一条pyq，没想到直接跟Pony撕了起来……张一鸣气不过，专门在上一条夸腾讯的下面膈应腾讯。

那么张一鸣到底发了一条怎么样的朋友圈呢？

大家都知道，抖音最近实在是火……一不小心下载量就登顶。作为老板，张一鸣高兴呀，发了一条pyq，表示，抖音TikTok在第一季度苹果商店下载量全球第一。

可是没想到，钟敲过了12:00，张一鸣在00:02分，多嘴了一句，cue到腾讯说：腾讯小样，抄袭我封杀我，抖音的火爆岂是你能挡得住的？

然后Pony直接说，“你在诽谤我们腾讯！”

嗯。创始人就这么互怼起来了，没有公关赚取中间商差价。网友阿华田更是点评到：“一个抄产品，一个抄内容，大哥别嫌弃二哥……”

实际上，两家公司恩怨已久，光是法院见，就见了好几回。比如说去年，腾讯状告今日头条，侵犯旗下新闻平台“天天快报”原创新闻，287起侵权纠纷案件，最终法院判决今日头条败诉，总计需赔偿腾讯方面27万余元。礼尚往来的今日头条，又两次将腾讯诉至法院。

这样紧张的关系延续到短视频领域。抖音的强大崛起，让腾讯感到了压力。腾讯的动作，不仅在pyq封杀了抖音（腾讯进行了否认），本身还投资了快手，以及重金扶持自己的微视。

抖音来势凶猛

微视去年一度有过短暂的关闭，今年才开始密集的升级更新，根据网络流传的一张图显示，微视短视频的项目，腾讯计划补贴30亿。

而微视在多方面的确与抖音相重合，让今日头条的张一鸣多位不爽，以至于在朋友圈多发了一句牢骚，那句牢骚中“抄袭”“封杀”“搬运”不巧就恰好戳中了Pony的痛点，由此引发了一场创始人间的茬架。

作为抖音以及微信用户，你们会支持谁呢？