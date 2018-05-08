继周末腾讯的梦想之后 SEC以太坊听证会竟然是假消息

原标题：牵动圈内神经，SEC以太坊听证会竟然是假消息

昨晚，继周末马化腾的梦想之后，媒体们和圈内人士再次被耍了。

相信昨晚，不止Bianews在内的很多区块链媒体都在等待SEC关于讨论“以太坊和瑞波”是否属于证券的听证会。

然而，当网络流传的视频直播地址被打开后，内容竟然是往期听证会内容的回放。

这件事情起源于《华尔街日报》5月1日的一篇报道，报道援引“知情人士”说法称，包括SEC（美国证券交易委员会）和CFTC（美国商品期货交易委员会）在内的监管机构工作组，将于5月7日举行会议讨论以太坊及其他加密货币是否应该受到监管。

其中，还有消息称，听证会还会就ETH和XRP是否为证券进行讨论。

受此消息的影响，以太坊价格一天时间内最大跌幅超过了10%。

Bianews搜索SEC和CFTC两个机构的官网，均未提及报道中的会议，也没有任何结论对外宣布。打开所谓的视频直播地址后发现，直播内容是往期听证会的内容回放。

随后，Bianews在Twitter、微博等平台就SEC数字货币听证会是否召开进行了求证。

至此，所谓的数字货币听证会确定为假消息。还有网友称，这则消息的出现，是为了做空而利空。

其中，让币圈人士最为惊慌的还是“ETH和XRP被定性为证券”这一说法。

因为，如果ETH被确定为证券，他们必须在SEC注册，才能开通以太坊交易，如果不注册，就会有罚款。

这几乎相当于把世界上大部分的ETH交易禁止了，美国相关的以太坊的交易一停，流动性大打折扣，价格肯定会下跌。

如果ETH被定义为证券，也会有更多的数字货币同样被定义为债券，大量币种同时退出交易市场，对币圈造成的打击也就不言而喻了。