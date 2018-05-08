AI时代 被忽视的情绪劳动说不定也能算工资了

付出应该有回报，哪怕只是简单的感谢。

来源：界面

作者：曾烨轩

体力和脑力劳动都在被机器快速替代，我们还能做些什么？这时候就很有必要提一提，长期被管理者忽视，员工却一直没少付出的情绪劳动了。

一天都坐着上班还能那么累，某种程度上是因为除了绩效考核的那些内容，你还付出了更多。比如，你得时刻保持笑脸面对上司、客户和同事，哪怕他们的要求并不合理；得学着巧妙恭维，或者时不时纠结送点什么小礼品来博大家欢心；碰到下属或同事心情低落，还要细心留意并找机会抚慰鼓励……

所谓情绪劳动，其实并不是一个新概念，早在1980年代，美国社会学家Arlie Russell Hochschild就提出了这个词。主要讲的是员工为了在工作中表现出令组织满意的情绪状态，试图去改变情绪或感觉的程度/质量所采取的行动。

最初，Hochschild是用它来形容空乘即使在面对害怕、愤怒或出言不逊的乘客时，也必须保持平静、友善、专业的风范；后来，Hochschild又将该词的定义扩大，表示不管任何工作，只要涉及人际互动，员工都可能需要进行情绪劳动。

关于情绪劳动，目前最大的问题就是，付出的时候并不一定就比做体力或脑力活儿来得轻松，却经常得不到相应的认可和回报。而这可能导致员工不仅容易出现职业倦怠，还会对公司心存抱怨。

以空乘为例，研究发现，要是他们付出的情感努力不能被管理者承认和欣赏，表面扮演和真实感受的冲突将造成情绪失调，长期来看，会形成一种让人感到焦虑不满的高压环境，严重影响工作积极性；那些并非职业要求，只是锦上添花的付出同样需要得到认可和感谢。曾有工人在给洛克希德·马丁建造一个吊架后，特意在上面挂了美国国旗来突显公司的爱国情怀，结果却没得到任何肯定。哪怕事情过去15年，工头还会为此难过。

当机器人越来越厉害，未来工作的本质或许都是服务业，最稀缺的资源是人与人之间的接触。尊重情绪劳动，是如今公司为了提高员工满意度和保留率而应该考虑改善的重要方向，尤其员工大都是重视工作环境体验和成就感的职场新世代时。

“如果能在那些不重视情绪劳动的环境中简单表达感谢，会产生意想不到的效果。”谷歌的前人力副总裁、《重新定义团队：谷歌如何工作》的作者Laszlo Bock也意识到了企业关注情绪劳动的重要性。在谷歌任职10年后，他于2017年初离职创业，与另两位前谷歌同事一起创办了行为改变软件公司Humu。

简单来说，就是利用机器学习来提醒组织和其他员工向付出了情绪劳动的人表示感谢，从而提高员工工作效率和幸福感，降低流失率。这款号称是“数十年对人类行为的科学研究+机器学习+爱”的结合体的软件，可以单独作为人力系统，也可以作为模块整合进企业的人员管理系统。

目前，该公司已完成了3000万美元B轮融资，将主要用于招募人类行为科研人员和产品技术人员。

说不定很快，你付出的情绪劳动也可以算工资了。