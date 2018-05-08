专访蚂蚁金服陈龙：区块链或成未来最重要技术之一

原标题：专访蚂蚁金服陈龙：TechFin用技术重构金融服务，区块链或成未来最重要技术之一

作者：葛唯尔

过去数年，金融科技（FinTech）在全球掀起一场颠覆性革命，并迅速获得关注。随之而来的争论包括金融与科技该如何结合、金融科技企业究竟是金融企业还是科技企业、该如何对其进行监管、FinTech是否要升级为RegTech等。

而作为科技金融迄今为止最为落地的技术和产品——区块链技术和以比特币为代表的数字货币也成为各大论坛上不可或缺的“未来式”议题。我们该如何看待区块链技术和数字货币？是否存在泡沫？未来该如何落地，能应用于哪些场景？如何看待央行研究法定数字货币的努力？这些问题依旧待解。

怀揣着这些疑问，第一财经在2018年IMF和世界银行春季年会期间，专访了蚂蚁金服战略官陈龙。

他表示，未来，不论是FinTech还是TechFin，其核心在于通过技术重构金融服务的能力和体验，为更多人带去金融的可能性，并使得金融服务从机构为核心变为客户为核心。“未来，两者之间一定会有越来越多的协同，更好地服务于用户，并让所有的个人和小微企业能够得到金融服务。”他称。

对于金融科技企业的监管，陈龙认为，要遵循三个原则：价值原则；风险为本的原则；以及以与事实为依据的原则。

而就数据时代用户隐私保护和数据安全问题，陈龙称，增加这方面的能力是金融科技企业的立身之本，所有企业都致力于越做越好。但他也提出，保护隐私和发展数字经济之间需要达到一种智慧的平衡。

谈及区块链技术，陈龙看好其未来前景，认为虽然目前区块链还存在泡沫，但其价值在于，有可能产生一种算法，去解决信任问题，从而构建一个新的信任体系。未来如若要投入商业应用，还需解决效率、安全可信度和隐私三个问题。

对于比特币等数字货币，陈龙认为其自有其魅力——结合了独立性、匿名性和流动性。其缺点则在于不是很有用，货币功能弱，也因此导致其波动性大。此外，目前的应用场景也有限。