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主攻年轻市场的江小白为何拿下一个亏损酒企？

主攻年轻市场的江小白为何拿下一个亏损酒企？
2018年05月08日 15:30 新浪科技综合
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　　文 | 投资界

　　被收购方重粮酒业成立于2008年11月，已经在半年内两次挂牌拍卖，不仅转让价格减少近一半，还在第二次挂牌时连同商标一起出手了。

　　此前，主攻年轻市场的酒业公司江小白宣布，将斥资7813万元收购重庆市重粮酒业有限公司（以下简称“重粮酒业”）100%股权。

　　5月2日，重庆联合产权交易所称，重粮酒业100%股权及2953.96万元债权产权项目已于4月23日成交，挂牌起价为7813万元，成交价为底价7813万元。而买家为酒企江小白公司。

　　曾两次挂牌拍卖的重粮酒业，是江小白迄今最大规模并购

　　被收购方重粮酒业成立于2008年11月，已经在半年内两次挂牌拍卖，不仅转让价格减少近一半，还在第二次挂牌时连同商标一起出手了。

　　2017年12月27日，重粮酒业在重庆市联合产权交易所挂牌转让100%股权及2953.96万元债权，转让价为11161.07万元。其中100%股权挂牌价为8207.11万元，转让方对标的企业债权挂牌价为2953.96万元，不过，此次转让不包含“重粮”商标。

　　随后在2018年2月2日，重庆联交再度挂出拍卖消息。重粮酒业挂牌价下降到7813万元，其中100%股权挂牌价为4859.03万元，转让方对标的企业债权挂牌价为2953.96万元。而且，这一次的拍卖也包括挂牌转让的“重粮”注册商标权项目。

　　据悉，“重粮”注册商标权于3月22日起挂牌拍卖，该商标评估值为97.68万元，拟不低于102.5万元协议或竞价整体转让。

　　转让信息显示，2016年年度，重粮酒业净利润为-416.01万元；截止到2017年11月30日，净利润为-687.47万元。

　　江小白为什么要收购这样一家亏损酒企？援引重庆商报报道中，一位白酒业资深人士的分析：

　　“重粮酒业虽然近年来业绩不佳，但品牌不错，在重庆具有相当号召力，其基础条件好，背靠南川金佛山天然泉水，有500口窖池，洞藏窖存条件好，再加上古佛酒业的传统工艺，如果有良好的品牌营销，未来的发展潜力非常大。由于江小白同时拿下重粮相关类别注册商标权，因此，未来应该会保留重粮品牌。值得注意的是，江小白为清香型白酒，而重粮为浓香型白酒，这也为江小白未来形成酒业集团，拓展产品线，形成了品牌和产品类型互补。”

　　也就是说，地方品牌影响、酿酒水准以及优势互补，都可能是江小白此次收购所看重的地方。据悉，从金额上来看，此次是江小白迄今为止最大规模的收购案。

　　此前也曾收购其他酒企，品牌有待继续强化

　　成立于2011年的江小白主攻年轻人市场，也是地属重庆的酒业公司。自2014年以来，江小白进行了三轮融资，背后包括IDG资本、高瓴资本、天图资本等投资机构，坊间曾一度有过江小白拟借壳上市的传闻。

　　收购重粮酒业，是江小白继2016年底收购重庆具有悠久历史的江津驴溪酒厂之后，再次对重庆白酒企业出手。

　　重粮酒业主打浓香型白酒，目前江小白旗下已有江记酒庄、驴溪酒厂、重粮酒业三家酒企，原酒产能规模近5万吨，在产品结构上，江小白旗下江记酒庄、驴溪酒厂是清香型白酒，与重粮酒业一起，丰富了江小白涵盖清香、浓香、兼香的产品矩阵。

　　白酒市场内，品牌化意识在逐渐强化，市场竞争也在不断加剧。数据显示，2016年，白酒规模以上的企业是1578家，目前增至1593家。2017年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1198.06万千升，同比增长6.86%。

　　然而，白酒产能过剩也是可观存在的事实，而且，正如中国酒业协会理事长王延才所说，相比高端和次高端的产品，二线品牌还没有全国化的强势品牌出现。

　　虽然江小白相关负责人表示，重粮酒业会继续走精品路线，深耕区域市场，但专攻重庆市场的重粮酒业和主攻年轻人市场的江小白，还有很多路要走。

股权拍卖江小白
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