民信贷北京总部被查封 警察让投资者互相转告去报案

作者：吴华真、李万民

来源：独角金融

有投资者爆料称，5月7日下午中融民信（民信贷）北京总部被查封，北京经侦部门已经介入；上海公司也被调查，公司相关高管被带走。

5月8日中午约12点，独角金融（微信公号：uni-fin）赶赴中融民信的北京总部办公地点凯富大厦3层后发现，中融民信的大门紧闭，上面贴着一个简易的封条，只写了一个“封”字，没有盖章。据当时在场的一位大厦工作人员称，昨天晚上这里已经被封。

过了几分钟，忽然有几个警察从3楼电梯进来，其中一人拿着封条，很快就把旧的封条盖住封了起来，新的封条上写着“北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队封”，并盖上了章。期间有人问这个公司出了什么问题。警察就问你是干什么的。此人说自己是投资人的亲戚，亲戚在外地，过来看看这个公司怎么了。警察就让其告诉亲戚按照封条上的号码报警。至于该公司具体为什么被封，警察并未透露。

独角金融致电朝阳区经侦，对方表示，“过两天再来问，现在具体情况还不方便透露。”

独角金融联系民信贷的相关负责人，对方表示，“今天应该会有正式的公告出来。”

中融民信是谁？

据企查查信息显示，中融民信资本管理有限公司（下称“中融民信”）成立于2012年，实缴资本1亿元，背后的法人是李榕，杨佳幸和王永坤、付东海是其大股东。

中融民信旗下运营网贷平台民信贷和Me金融。民信贷于2014年1月上线，目前已上线江西银行存管。截至目前，累计交易金额达到68.3亿元，累计出借人数量达到34万人，累计交易笔数108万笔。

Me金融于2016年2月上线，也与江西银行合作开展存管业务。但是，2017年7月，Me金融发布公告称，“为更好聚焦推进普惠金融事业、更好践行网贷行业相关法律法规的要求，因战略需要，公司以民信贷为主发展P2P业务，Me金融平台从2017年7月17日21点起将停止发标服务。”

截至2017年6月1日，Me金融累计成交额达到10.5亿元，借贷余额3.2万元，总借款人数4736人，累计交易笔数1.8万笔。

也就是说，民信贷和Me金融的累计交易总额共78.8亿元。

独角金融查阅民信贷官网发现，目前在民信贷上已经无法借款，但是在“我要投资”一栏仍有标的可以投资。

为什么被查封？

近日，关于民信贷陷入1.5亿元兑付危机的消息在业内广泛流传。

据相关媒体报道，4月11日大批投资者到中融民信总部现场讨要投资款。中融民信的内部工作人员向投资者解释，现在是特殊情况，正常到期的客户都还没兑现，都在排队；公司资金回流出现问题，最近的一笔1.5亿的资金现在没收回来，这1.5个亿拿回来起码能把3月份的客户兑付掉，但现在确实拿不回来。

其后，网上流传一份中融民信《关于下发回款方案的通知》，通知内容显示，因部分借款人未及时还款，导致近期部分到期资金出现逾期情况，中融民信将分6次结清客户到期款项。

这1.5亿元逾期资金究竟是什么情况，目前不得而知，但是可以预计，这1.5亿元的资金给民信贷的兑付造成了巨大的困难。

值得注意的是，民信贷此前在运营过程中，其线下门店的模式一直饱受质疑。

民信贷资料显示，其先后在北京、上海、南京、福州、洛阳、郑州、西安、重庆等20多个城市创建了多家分公司和营业机构，服务网点达40余个。

但根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，网络借贷信息机构不能自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目，只能进行信用信息采集、核实、贷后跟踪、抵质押管理等风险管理及网络借贷有关监管规定明确的部分必要经营环节。

然而，民信贷的客服人员向《国际金融报》表示，线下门店是民信贷的服务中心，工作人员会帮助投资者通过线上购买产品等。

此前据相关媒体报道，有投资人表示，中融民信分公司及线下门店对不特定人群开展线下理财业务，并通过POS机刷卡的方式吸收资金。

这种通过线下门店向不特定人群推介理财产品，吸收资金的做法饱受质疑。上海九泽律师事务所合伙人朱敬向独角金融表示，这涉嫌非法集资。

民信贷被查封是否会步善林金融的后尘还未可知，但是可以预见的是，又会有很多投资者要走上维权之路了。