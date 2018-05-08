关于马化腾&张一鸣的昨夜，你想知道的都在这里……

“PS门”之后，马化腾又和张一鸣陷入了口水战。

来源：创业家

文 朱丹

编辑 石海威

5月8日消息，今日凌晨张一鸣在朋友圈发文，庆祝抖音国际版“Tiktok”2018第一季度在苹果商店下载全球第一，并在评论区剑指腾讯，表示“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”。对此，马化腾在评论区直接开怼，认为张的表态“可以理解为诽谤”。

今日头条员工：没想到二位大佬居然还互看朋友圈的，不过这手封杀的确是微信有预谋的，微视上线，封杀抖音外链，从道德上的确不讲究，不过一说是腾讯做出来的事情，就可以理解了，毕竟‘我们作出了一个非常艰难的决定’是哈。

腾讯员工：不是ps的，这次截图是真的。微视一定程度上确实参考了抖音一些元素，但直说抄袭就是诽谤了。老大们也跟下面小的一样看抖音说自己抄袭不爽。

今日下午，针对张一鸣、马化腾朋友圈“口水战”一事，原阿里大文娱董事长、阿里eWTP投资工作小组组长俞永福也在微头条上转发张一鸣与马化腾在朋友圈的争论，并表示，“支持一鸣，其他的不说了。”

在短视频领域，抖音在狗年春节一跃成为现象级产品，与快手比肩。据易观数据统计，截止到2018年3月，抖音用户1.2亿。此外，在用户的消费广泛度和时长上，抖音高于快手，且用户呈现出低龄化、老少同台的趋势。

今年4月，腾讯宣布重启“弃子”微视，谋求收复短视频阵地。微视回归意味着腾讯和今日头条短兵相接的开始。4月初微信、QQ等先后出现屏蔽抖音链接的现象。

这是一场不得不打的战争。近年来围绕短视频概念布局的融资已超过300亿元，短视频行业用户数突破4.1亿人，同比增长率达116.5%。然而，腾讯在短视频领域并没有出现能与抖音匹敌的产品，投资快手已经不能解决其内部产品布局缺失。

与此同时，今日头条的日活却已悄然超越阿里、百度，成为仅次于腾讯的，中国第二大日活用户公司。

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微视能否“死而复生”？

有消息表示腾讯将拿出30亿元补贴微视原创者，补贴时间为今年4月到8月，根据内容划分，B级、S级、A级内容有140至1500元不等的奖励。消息虽未得到官方证实，但毫无疑问腾讯已经“亮剑”。

4月2日，腾讯微视宣布进行2018年首次重大更新，在产品设计和内容展现的方式上，微视和抖音相差无几。用“抖音”的方式来打败“抖音”的逻辑是否成立还有待验证。

某种程度上，背靠腾讯庞大的产品体系，微视仍具备一定资源优势。譬如，企鹅号宣布将为微视提供原创视频内容；在QQ空间APP中，微视产品权重极其靠前；微视和QQ音乐打通原创版权等，不难看出，腾讯铁了心要救活这个“儿子”。

但摆在腾讯面前的问题是：抖音已经变成“流量怪兽”，微视能否改变抖音的虹吸效应，死而复生？在这场反击战里，已经不存在旗鼓相当的战争基础。错过了的时间窗口，微视还能补回来吗？

张一鸣曾表示，在BAT三座大山之下，今日头条能崛起首先是找准市场机会，领先半步看到蓝海。“同在一个创新环境中，企业不进则退，企业保持对外部环境的敏锐非常重要。雅虎伴随着互联网浪潮，抓住门户导航，但却没有抓住搜索和社交，错过这两个小浪潮后，雅虎就不存在了。这提醒企业要保持活力，不然就会被更具有活力的企业吞噬掉。”

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张一鸣“过敏”了么？

不想做腾讯高管的张一鸣对于腾讯可谓“爱恨交加”。

近日，名为《腾讯没有梦想》的文章广为流传，该文表示“腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成了一家投资公司。这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”

张一鸣转发了一篇反对《腾讯没有梦想》的文章并评论道：“腾讯是一家极其优秀的公司，Pony也是我最敬佩的CEO。不仅是业务和实力，公司和管理层的能力和修为也是业界最好的，相信这也是业界共识，大家心服口服。如果走近刻意收敛光芒的腾讯观察，会发现这是唐吉柯德式的想象。腾讯不仅强而且还在各个维度不断进化，大家应该多学习。我也希望腾讯带动中国互联网整体更多的进步。“

但在今日凌晨，张一鸣又在朋友圈表示“如果（腾讯）不随便打压封杀应用和信息流动，就是更值得尊敬的公司了。马化腾则直言张一鸣“过敏了”，并放话“平台一视同仁”。

对此，张一鸣回复表示，“前者不适合讨论了，后者一直在公证。我没想有口水战，刚刚没忍住发了一个牢骚。被我们pr批评了，材料我单独发给你。”单独发给马化腾的“材料”内容是否能证实“腾讯随便打压封杀应用和信息流动”我们不得而知，但腾讯和今日头条的“恶战”也许近在眼前。

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今日头条不得不站队了？

2018年的今日头条，遭遇了自创始以来最大的“水逆”。内涵段子被关停、旗下多款产品先后要求整改。此外，围剿今日头条的队伍越来庞大：腾讯、微博、百度“打头办”等，这让追求独立发展的今日头条的日子不再好过。

近日，据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，甚至答应了不进入董事会、不要投票权等条件。知名媒体人阑夕感叹“终于还是站队了”。

对此，4月27日阿里集团市场公关委员会主席王帅发布微博予以否认：“很多人今天在传头条和阿里的绯闻，实际情况是我们各自守身如玉。”王帅称，不断进步的今日头条，是阿里很好的合作伙伴，也是很多人的研究、学习讨论的热点和对象。阿里巴巴对文化产业有极大的兴趣和战略，但阿里巴巴无意也不善于媒体产业，未来也是如此。

3月26日，多个百万级以上的抖音号中，出现了关联淘宝的购物车按钮。对于掌握巨额流量的今日头条来说，站队阿里对于实现商业变现更为有利。

不想当腾讯高管的张一鸣，未来会不会成为阿里的高管尚未可知。